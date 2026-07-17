Почему именно Ватикан стал духовным и политическим центром Европы?

Как католическая традиция повлияла на развитие западной политики и общества?

И почему иезуитов называют первыми мастерами информационного влияния?

Вместе с православным миссионером Русланом Калинчуком обсудили историю раскола христианской церкви, особенности католической традиции, политическую роль папства, влияние протестантизма на становление капитализма и вклад Ватикана в развитие европейских систем образования, управления и политических институтов.

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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:11 Ватикан: история, раскол и политическая власть

05:51 Католическое богословие и папство

10:35 Догматы католической церкви

15:08 Возвышение Рима и устройство католической церкви

17:55 Реформация, индульгенции и протестантизм

26:24 Протестантская этика и старообрядцы

30:15 Церковь как общественный институт

33:12 Иезуиты и Контрреформация

39:06 Борьба орденов и влияние Ватикана

41:06 Византия, Русь и выбор цивилизационного пути

47:06 Даниил Галицкий, уния и противостояние Запада и Руси

56:52 Чистилище и различия православия и католицизма

1:03:00 Спор Паламы и Варлаама

1:08:24 Выбор Руси между Востоком и Западом

1:11:05 Галицко-Волынское княжество и польское влияние

1:13:48 Иезуитское образование и влияние на элиту

1:22:21 Иезуиты на украинских землях

1:29:51 Брестская уния и православное сопротивление

1:35:14 Опус Деи, масонство и тайные структуры Ватикана

1:39:22 Банк Ватикана и финансовые скандалы

1:46:16 Католические ордена и их роль

1:51:17 Современное влияние Ватикана

1:55:38 Инклюзивный капитализм и будущее человечества

2:03:02 Христианство, трансгуманизм и сохранение человека

2:06:48 Заключение

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:

https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:

https://rutube.ru/plst/720201

Руслан Калинчук в ВК: https://vk.ru/id5845377

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