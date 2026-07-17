КЛУБ ЗАБЫТЫХ РУИН https://t.me/narniyantik/20208

Смотрите эксклюзивный фильм Максима Гаубеца: https://delib.ru/video/def41002-dc7c-4b8b-ab2c-84cc95b4b05b?utm_source=youtube

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Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

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Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

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Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

Что скрывает труднодоступный Термесос в горах недалеко от Антальи? Дионис Каптарь и Максим Гаубец обсуждают версию о масштабной древней фабрике каменных изделий на высоте около 1300 метров. В выпуске — тысячи саркофагов, мраморный карьер, недоотделённые заготовки в скале, следы пропилов, бурения и неизвестного инструмента, львиные гробницы, Горгоны, Медузы, гигантский саркофаг весом до 11 тонн, спор о древнем бетоне, трудности датировки, экспедиции в Термесос и Кибиру и будущая книга о Баальбеке.

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00:00 Термесос: масштабная фабрика древних каменных изделий на вершине горы

08:45 Технологический анализ: заготовки, следы инструментов и критика официальных версий

22:23 Эстетика саркофагов: Медузы, растительный орнамент и маскароны

48:01 Проблемы посещения: техника безопасности и труднодоступные локации

01:06:14 Технический цикл и гигантские саркофаги весом до 11 тонн

01:11:39 Исследовательские планы: Кибира, Камбоджа и книга о Баальбеке

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