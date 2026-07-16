Тысячи людей едут в Юго-Восточную Азию на работу мечты, а оказываются за колючей проволокой. У них отбирают паспорта, запирают в охраняемых кварталах и под угрозой пыток заставляют выманивать деньги у незнакомцев. В новом ролике разбираемся, как устроены скам-центры в Мьянме и Камбодже, кто вербует будущих рабов через сайты вакансий, как китайские триады превратили мошенничество в многомиллиардную индустрию и почему жертва здесь одновременно становится преступником поневоле. Фейковые инвестиции, романтические аферы, дипфейки, криптовалюта, пытки и выкуп за освобождение – так выглядит рабство в цифровую эпоху.

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Встреча с Олегом Комоловым в г. Омске 22 августа. Регистрация: https://forms.yandex.ru/u/6a5882fd9029022ae7bb63bb

0:00 Вакансия мечты

3:49 Китайские триады и кибермошенничество

5:20 Вербовщики и жертвы

8:49 Инфраструктура скама

13:05 Популярные скам-схемы

20:13 Палкой по горбу

22:17 Спасение

23:53 Капитализм и рабство

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