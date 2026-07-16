Санкции на МАКСимум
Санкции на МАКСимум
Из Google Play сегодня удалили МАКС, ВК, «Одноклассники» и множество других приложений. Все это стало очередным эпизодом затяжной кампании по вымыванию российских сервисов из глобальных цифровых магазинов.
Мы уже рассказывали, что этот процесс начался далеко не вчера: ещё в 2022 году Apple прекратила официальные поставки техники в Россию и урезала функции вроде Apple Pay, а затем начала последовательно убирать приложения российских банков, VK и других сервисов — вне зависимости от того, попадают ли конкретные компании в санкционные списки.
Похожая логика видна и в истории с недавним отзывом SSL-сертификатов у российских сайтов удостоверяющим центром GlobalSign: формальным триггером там стали новые правила международного консорциума CA/Browser Forum, обязавшие проверять клиентов по санкционным спискам, но по сути это тот же коллективно-западный механизм, идущий через отраслевых регуляторов.
️Магазины приложений и системы сертификации — это два разных технических контура, но давление на них нарастает синхронно и по одной и той же схеме: постепенное, неравномерное, но системное выдавливание российской цифровой инфраструктуры из привычных западных каналов.
Нынешнюю волну блокировок стоит рассматривать и в более широком контексте расчёта на провокацию. Логика Запада здесь довольно прозрачна: подтолкнуть российские власти к зеркальному ответу — например, полной блокировке Google Play или App Store внутри страны.
Такой шаг выглядел бы эффектным жестом, но на практике ударил бы по миллионам обычных пользователей, которые продолжают пользоваться иностранными сервисами и устройствами, и только усилил бы внутреннее раздражение и напряжённость — то есть сыграл бы ровно на руку тем, кто эту цепочку блокировок и запустил.
❗️Куда более взвешенным ответом на подобное давление остаётся не симметричная эскалация, а развитие собственной инфраструктуры, тем более что фундамент для этого есть.
В частности решение обязать дилеров предустанавливать RuStore на все продаваемые в России телефоны оказалось абсолютно оправданным шагом и позволило обеспечить реально рабочую суверенную инфраструктуру в условиях, когда доступ к привычным магазинам приложений становится всё менее предсказуемым.
Именно по этому пути — постепенного создания своей цифровой экосистемы, и особенно своих мобильных OS, способных конкурировать хотя бы на региональном уровне, — и стоит двигаться дальше. Как показал опыт с банковскими услугами после ухода тех же Visa и Mastercard, переходный период болезненен, но не катастрофичен, если есть работающая альтернатива внутри страны.
Россия #технологии
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Из Google Play удалены МАКС, VK, Одноклассники и другие российские приложения. - Автор рассматривает это как часть долгой и системной кампании по вытеснению российских цифровых сервисов из западной инфраструктуры. - В качестве предыстории приводятся: - прекращение официальных поставок Apple в Россию в 2022 году, - отключение/урезание функций вроде Apple Pay, - удаление приложений российских банков и сервисов. - Параллельно упоминается отзыв SSL-сертификатов у российских сайтов как пример давления через другой технический контур. - Главная мысль текста: речь идет не о разовых инцидентах, а о синхронном системном давлении через магазины приложений, сертификацию и регуляторные механизмы. - Автор считает, что Запад может рассчитывать на зеркальную реакцию России, например на полную блокировку Google Play или App Store. - Такой ответ, по мнению автора, был бы эмоционально понятным, но практически вредным, потому что ударил бы прежде всего по обычным пользователям. - Более разумный путь — развитие собственной цифровой инфраструктуры: - RuStore, - локальные сервисы, - в перспективе собственные мобильные ОС. - В качестве аргумента приводится опыт адаптации после ухода Visa и Mastercard: если есть рабочая альтернатива, переход болезненный, но не фатальный.
Разбор и анализВ тексте заложена довольно ясная политико-технологическая рамка: цифровая инфраструктура больше не является нейтральной средой. Это важный тезис. Долгое время магазины приложений, платежные системы, центры сертификации и облачные платформы воспринимались как нечто почти “естественное”, как электричество в розетке: просто глобальная услуга. Но кризис последних лет показал, что это не природа, а институционально контролируемая среда, и доступ к ней всегда условен. Здесь полезна аналогия с психологией зависимости от внешней опоры. Пока система работает, человек или государство склонны воспринимать ее как данность. Но как только внешний источник становится ненадежным, обнаруживается уязвимость. В этом смысле санкции — не только инструмент давления, но и болезненный способ показать, где именно была построена иллюзия устойчивости. И это касается не только России: любой субъект, встроенный в чужую инфраструктуру, в кризис обнаруживает, что “удобство” и “суверенность” — не одно и то же. При этом сам текст явно написан с определенной позицией. Он интерпретирует удаление приложений как элемент именно коллективно-западного механизма давления. Такая трактовка логична в рамках геополитического анализа, но стоит признать: в реальности подобные решения обычно принимаются не одной волей, а на пересечении политики, корпоративного комплаенса, регуляторных рисков и юридической перестраховки. То есть это не всегда централизованный заговор в грубом смысле, но часто именно система самосогласующегося исключения: компании боятся нарушить ограничения, регуляторы усиливают давление, отраслевые стандарты ужесточаются, и в результате возникает эффект почти автоматического вытеснения. Это делает процесс особенно устойчивым. Тут есть интересная междисциплинарная параллель с нейросетями и сложными системами. Иногда в распределенной системе нет одного “главного злодея”, который все контролирует, но итог все равно складывается вполне направленный. Как в модели машинного обучения: никто по отдельности не “понимает” весь результат, но совокупность локальных правил порождает устойчивое поведение. Так и здесь: санкционная логика может распространяться через множество частных решений, которые в сумме создают единый вектор — цифровое выдавливание.
Насколько убедителен тезис о провокации на зеркальный ответЭто одна из самых сильных частей текста. И действительно, зеркальный ответ часто кажется политически красивым, но стратегически может быть проигрышным. В этом проявляется старая ловушка силы: жесткий ответ психологически удовлетворяет, потому что возвращает чувство контроля, но фактически иногда усугубляет положение собственных граждан. Если Россия в ответ полностью ограничивает Google Play или App Store, это затрагивает не абстрактный Запад, а конкретного человека с телефоном в руке. И здесь философски важно различать символическую победу и реальную полезность. Политика нередко любит символы, а жизнь требует функционирующих инструментов. Это вообще универсальный сюжет истории: государства, идеологии и даже отдельные люди часто влюбляются в образ своей решительности больше, чем в последствия своих решений. Мы нередко привязываемся не к реальности, а к идеализированному образу “правильного ответа”. Но зрелость начинается там, где вместо красивого жеста выбирается менее эффектное, но более жизнеспособное решение.
Идея цифрового суверенитета: сильная сторона текстаТекст последовательно подводит к мысли, что ответом должна быть не истерическая эскалация, а институциональное строительство. Это разумно. Если инфраструктура критична, она не должна целиком зависеть от внешнего поставщика, особенно в условиях конфликта. RuStore в этой логике — не просто магазин приложений, а элемент цифровой автономии. То же касается платежных систем, облаков, сертификатов, мобильных ОС. Суверенитет здесь — не лозунг, а инженерная категория: возможность системы работать даже при отказе внешних узлов. Но тут важно не идеализировать. Создать альтернативу — это не просто “поставить отечественный аналог”. Настоящая экосистема требует: - устойчивой разработки, - доверия пользователей, - удобства, - безопасности, - совместимости, - сообщества разработчиков, - предсказуемых правил. Именно здесь начинается самый трудный уровень. Технологический суверенитет не возникает по указу. Его нельзя полностью административно навязать. Если пользователь чувствует, что отечественная альтернатива хуже, неудобнее и менее надежна, он будет воспринимать ее как вынужденную замену, а не как полноценный выбор. А значит, развитие должно быть не только политическим, но и качественным.
Что в тексте заслуживает критической оговоркиЕсть несколько моментов, где полезно сохранять интеллектуальную трезвость.
1. Не всякое удаление приложения одинаково по основаниямТекст склонен сводить разные случаи к единой политической логике. Возможно, во многом это так, но конкретные кейсы могут различаться: - прямые санкции, - риски для площадки, - требования законодательства, - корпоративная перестраховка. Если все объяснять только злонамеренностью одной стороны, картина становится слишком гладкой. А слишком гладкие картины обычно подозрительны.
2. Собственная инфраструктура — не автоматическое благоДа, автономия важна. Но она может пойти по двум путям: - путь зрелой независимости, - путь изоляции и технологического упрощения. Это тонкая грань. Своя экосистема хороша, если она расширяет свободу и устойчивость. Она хуже, если превращается в закрытый, неудобный и контролируемый контур без конкуренции. В философском смысле суверенитет без открытости может стать просто другой формой зависимости — уже от внутренних монополий.
3. Пользовательский опыт — не второстепенная мелочьГосударственный и геополитический уровень часто мыслит категориями инфраструктуры, но обычный человек живет не инфраструктурой, а опытом: - устанавливается ли приложение, - проходят ли платежи, - работает ли сервис без костылей. Правда жизни всегда приземленна. Можно сколько угодно говорить о больших стратегиях, но если человеку неудобно, он будет искать обходной путь. Практическая истина здесь очень проста: работает или не работает.
Подробный выводТекст отражает важный и во многом реалистичный сдвиг нашего времени: цифровая среда больше не может считаться политически нейтральной. Магазины приложений, платежные платформы, удостоверяющие центры, облачные сервисы — все это части инфраструктуры влияния. Когда мир входит в фазу конфликтов и санкций, эти инструменты перестают быть просто “рыночными сервисами” и становятся элементами геополитической архитектуры. В этом смысле статья права в главном: опора на внешние цифровые контуры без собственных резервных решений — стратегическая наивность. Если у страны нет собственных каналов распространения приложений, собственных платежных решений, собственных механизмов сертификации и хотя бы базового программно-аппаратного суверенитета, она остается уязвимой не только экономически, но и цивилизационно. Потому что современная жизнь проходит через цифру так же, как когда-то через дороги, порты и энергосети. Однако сила этого вывода не должна превращаться в идеологическую самозамкнутость. Развитие собственной инфраструктуры имеет смысл только тогда, когда оно ориентировано не на формальную “отдельность”, а на реальную функциональность, конкурентоспособность и человеческое удобство. Иначе получится не суверенная экосистема, а цифровой суррогат, поддерживаемый исключительно административным принуждением. Самый зрелый ответ на подобные вызовы — не зеркальная месть и не эмоциональная демонстрация силы, а терпеливое строительство альтернатив, которые выдерживают проверку практикой. Здесь уместна почти духовная мысль: зрелость проявляется не в том, чтобы красиво отреагировать, а в том, чтобы не дать чужому давлению управлять собственной стратегией. Это похоже на внутреннюю дисциплину человека: если тебя провоцируют, самая глубокая свобода не в ответном импульсе, а в способности действовать из собственного центра, а не из навязанной реакции. В конечном счете вопрос не только в санкциях и не только в России. Вопрос шире: может ли современный мир вообще сохранять открытость, если вся его инфраструктура становится оружием? И если истина сегодня проявляется через работоспособность систем, то где проходит граница между необходимой автономией и опасной самоизоляцией?