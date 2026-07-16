Санкции на МАКСимум

Из Google Play сегодня удалили МАКС, ВК, «Одноклассники» и множество других приложений. Все это стало очередным эпизодом затяжной кампании по вымыванию российских сервисов из глобальных цифровых магазинов.

Мы уже рассказывали, что этот процесс начался далеко не вчера: ещё в 2022 году Apple прекратила официальные поставки техники в Россию и урезала функции вроде Apple Pay, а затем начала последовательно убирать приложения российских банков, VK и других сервисов — вне зависимости от того, попадают ли конкретные компании в санкционные списки.

Похожая логика видна и в истории с недавним отзывом SSL-сертификатов у российских сайтов удостоверяющим центром GlobalSign: формальным триггером там стали новые правила международного консорциума CA/Browser Forum, обязавшие проверять клиентов по санкционным спискам, но по сути это тот же коллективно-западный механизм, идущий через отраслевых регуляторов.

️Магазины приложений и системы сертификации — это два разных технических контура, но давление на них нарастает синхронно и по одной и той же схеме: постепенное, неравномерное, но системное выдавливание российской цифровой инфраструктуры из привычных западных каналов.

Нынешнюю волну блокировок стоит рассматривать и в более широком контексте расчёта на провокацию. Логика Запада здесь довольно прозрачна: подтолкнуть российские власти к зеркальному ответу — например, полной блокировке Google Play или App Store внутри страны.

Такой шаг выглядел бы эффектным жестом, но на практике ударил бы по миллионам обычных пользователей, которые продолжают пользоваться иностранными сервисами и устройствами, и только усилил бы внутреннее раздражение и напряжённость — то есть сыграл бы ровно на руку тем, кто эту цепочку блокировок и запустил.

❗️Куда более взвешенным ответом на подобное давление остаётся не симметричная эскалация, а развитие собственной инфраструктуры, тем более что фундамент для этого есть.

В частности решение обязать дилеров предустанавливать RuStore на все продаваемые в России телефоны оказалось абсолютно оправданным шагом и позволило обеспечить реально рабочую суверенную инфраструктуру в условиях, когда доступ к привычным магазинам приложений становится всё менее предсказуемым.

Именно по этому пути — постепенного создания своей цифровой экосистемы, и особенно своих мобильных OS, способных конкурировать хотя бы на региональном уровне, — и стоит двигаться дальше. Как показал опыт с банковскими услугами после ухода тех же Visa и Mastercard, переходный период болезненен, но не катастрофичен, если есть работающая альтернатива внутри страны.

Россия #технологии

✈ RU | ✈ EN | ✉ MAX

✉️ VK | ✉️ RuTube | ✉️ ОК | ✉️ Дзен

Поддержать нас