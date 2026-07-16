Рождение невСталина. Спектакль-диверсия Валерия Фокина | Клим Жуков, Марина Таничева.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина», и оценка у авторов резко негативная — как в художественном, так и в историко-общественном смысле. - Авторы подчеркивают, что постановка идет давно, собирает полный зал и воспринимается ими как значимое культурное явление, а не частный неудачный эксперимент. - Основной замысел спектакля, как его понимают авторы беседы, — показать, как из Джугашвили “родился” Сталин, но, по их мнению, эта задача провалена. - По версии постановки, молодой Джугашвили показан почти сразу как: - психически неустойчивый, - жестокий, - склонный к кощунству, - одержимый властью, - почти маниакально ассоциирующий себя с божественной фигурой. - Авторы считают, что спектакль не показывает реального исторического пути: отсутствует внятное становление личности, почти нет политического, социального и революционного контекста эпохи. - В постановке, по их мнению, революционная среда изображена как: - сборище уголовников, - полу-безумная секта, - компания людей без идеи и без исторической мотивации. - Особое возмущение вызывает то, что: - социал-демократическое движение сведено к криминалу, - реальные формы политической работы Сталина и его окружения почти не показаны, - многие сцены кажутся авторам намеренно клеветническими и гротескными. - Авторы подробно критикуют исторические и логические провалы: - резкие временные скачки, - отсутствие объяснения, почему Джугашвили начинает подчинять себе других, - игнорирование значимых фактов биографии, - подмена революционной борьбы банальным насилием и грабежом. - Отдельно критикуется художественная форма: - рваная структура, - слабая связность сцен, - затянутый темп, - недостаточно убедительная актерская игра, - ощущение набора этюдов вместо цельного спектакля. - При этом авторы признают, что декорации, сценография и свет выполнены профессионально и местами впечатляют. - Важная линия критики — идеологическая: авторы видят в постановке попытку приравнять коммунизм к фашизму и свести историческую фигуру Сталина к карикатурному источнику зла. - Их особенно поражает, что подобный спектакль существует в крупном государственном театре и, как они считают, поддерживается системой.
Подробный выводВ данной лекции разбирается не просто один театральный спектакль, а целый культурный симптом. И, пожалуй, именно это делает беседу интереснее обычной рецензии. Авторы спорят не только со сценическим решением Фокина — они спорят с самим способом разговора об истории через искусство.
1. Главная претензия: вместо становления личности — готовый монстрЕсли убрать эмоции, центральная мысль критиков проста: спектакль не показывает, как человек становится исторической фигурой, а подменяет этот процесс заранее готовой схемой: вот был маленький Джугашвили, а в нем уже с первых сцен сидел будущий тиран, почти демоническое существо. Это очень важное замечание. Потому что в любом серьезном искусстве, даже если автор относится к герою резко отрицательно, зрителю обычно показывают механизм превращения: социальную среду, внутренние конфликты, идеи, травмы, выборы, искушения, компромиссы. Здесь же, по мнению авторов беседы, превращения нет — есть только иллюстрация заранее вынесенного приговора. Это философски слабая позиция. Когда зло изображается как нечто самозарождающееся, почти мистическое, зритель получает не понимание истории, а удобный миф. Миф эмоционально силен, но интеллектуально беден.
2. Удаление исторической почвы делает историю неправдоподобнойАвторы постоянно возвращаются к мысли, что из спектакля почти исчезает сам исторический воздух эпохи: - социальное напряжение, - нищета, - национальная периферия империи, - рабочее движение, - стачки, - подпольная печать, - идеологические споры, - политическая организация. Без этого революционер действительно начинает выглядеть просто уголовником с манией величия. То есть если убрать причины, останется только насилие. Но это уже не история, а моральная инсценировка. Здесь можно увидеть более широкий культурный механизм: когда сложное прошлое становится не предметом понимания, а материалом для ритуального осуждения, из него убирают все, что может сделать его внутренне логичным. Потому что логичность пугает: если мы поймем, как это возникло, придется признать, что история рождается не из чудовищ, а из людей и обстоятельств. А это уже неудобная правда.
3. Образ революции как криминальной сектыОдна из самых болезненных для собеседников тем — изображение революционной среды как банды, где царят унижение, запугивание, грубость и почти садистская иерархия. Их аргумент не столько идеологический, сколько структурный: если мы говорим о политическом подполье того времени, особенно социал-демократическом, то там существовала определенная этика товарищества, дисциплины, доверия, идейности. Она могла быть несовершенной, противоречивой, но это была не просто шпана. И здесь критика уходит глубже простой защиты исторической достоверности. Авторы, по сути, говорят: если революцию представить как сборище патологических личностей, то исчезает сама проблема истории. Тогда не нужно спрашивать: - почему массы шли за этой идеей, - что было не так с обществом, - почему империя трещала, - что привлекало людей в социализме. Остается очень удобный ответ: «все случилось потому, что несколько психопатов захотели крови». Это ответ простой, эмоционально приятный, но слишком бедный, чтобы быть серьезным.
4. Художественная критика: форма не спасает содержаниеАвторы признают сильные стороны постановки: - сценография, - работа света, - сама механика сценического пространства. Это важный момент, потому что он показывает: их раздражает не сам факт современной сценической условности и не экспериментальность формы. Их раздражает, что форма работает лучше смысла. По их описанию, спектакль напоминает ряд визуально выразительных, но плохо связанных эпизодов. То есть возникает типичная для части современного театра проблема: вместо драматургического развития — последовательность эффектных смысловых заявлений. А заявление не равно доказательству. Можно сказать иначе: спектакль, судя по пересказу, не исследует героя, а маркирует его. Не раскрывает эпоху, а сигнализирует о ней. Не строит трагедию, а навязывает отношение. Такое искусство часто стремится быть актуальным, но теряет глубину. Оно не ведет зрителя через понимание — оно требует от него немедленного морального согласия.
5. Идеологический нерв беседыСамая острая часть обсуждения — восприятие спектакля как идеологического жеста, где: - коммунизм фактически сближается с фашизмом, - Сталин подается как источник зла почти вне конкретной истории, - революционный проект в целом оказывается морально вырожденным с самого начала. Здесь важно быть аккуратным. История XX века действительно заставляет крайне внимательно говорить о власти, насилии и тоталитарных механизмах. Но авторы беседы утверждают, что спектакль не анализирует эти механизмы, а просто переносит позднейший ужас назад — в юность героя, будто все уже было предрешено. Это интересный вопрос о природе ретроспективного знания. Когда мы знаем, чем закончилась история, у нас возникает соблазн видеть это будущее во всех ранних жестах человека. Но такое чтение прошлого часто превращается в мистику причинности: если он стал тираном, значит, уже в юности каждый его поступок был знаком тирании. Однако жизнь редко так устроена. История не пишется символами заранее; она складывается из множества решений, столкновений и контекстов.
6. Почему их так задевает существование спектакля в государственном театреДля авторов проблема не ограничивается тем, что спектакль плох. Плохих спектаклей много. Их по-настоящему поражает другое: что подобное высказывание: - ставится на крупной сцене, - живет в репертуаре годами, - гастролирует, - собирает зал. То есть речь идет о легитимации определенного исторического образа. И здесь их возмущение понятно: искусство на больших институциональных площадках перестает быть только искусством. Оно становится частью общественного способа помнить прошлое. А память — вещь не нейтральная. Люди часто любят не прошлое, а удобную картинку о прошлом. Идеализируют или демонизируют — это две стороны одного механизма. В одном случае из человека делают святого, в другом — абсолютного монстра. Но обе стратегии одинаково уводят от реальности. Реальность же почти всегда трагичнее и сложнее: в ней историческая фигура может быть и строителем, и разрушителем; и продуктом эпохи, и ее жестким преобразователем; и носителем идеи, и пленником собственной власти.
7. Общий смысл беседыЕсли сжать весь разговор до одной формулы, она будет звучать так: И в этом их основная боль. Не в том даже, что спектакль «не любит» Сталина. Искусство не обязано любить героя. А в том, что оно, по их мнению, подменяет понимание демонизацией, а исторический анализ — театральной диверсией.
ИтогВ этом видео спектакль «Рождение Сталина» оценивается как произведение, которое: - исторически недостоверно, - драматургически рыхло, - идеологически тенденциозно, - художественно местами выразительно, но в целом разрушительно для смысла. Авторы видят в нем не исследование происхождения власти и тирании, а карикатурную конструкцию, где сложная история заменена набором обвинительных символов. Их мысль, если очистить ее от публицистической резкости, довольно серьезна: опасна не только идеализация прошлого, но и его упрощенное демонизирование. И то и другое лишает человека права видеть историю в ее живой, противоречивой, человеческой фактуре. Пожалуй, в этом и скрыт самый важный нерв беседы: если искусство больше не помогает понять, как из обычного человека, эпохи и идеи рождается историческая катастрофа, а только заранее рисует монстра, — узнаем ли мы в следующий раз приближение зла, если оно придет уже не в маске, а в убедительном, человеческом облике? И где, в конечном счете, проходит граница между художественной интерпретацией истины и ее сознательной подменой?