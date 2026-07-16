Радио.Спутник

Беседа #3 с Алексеем Тимофеевым 15 июля 2026

Из-за деградации общества на смену писателям пришли ЛОМы и блогеры.

Раньше у людей были любимые писатели, а теперь люди перестали читать, и теперь у них любимые блогеры.

Свойство человека — смотреть на мир глазами того, кто больше осведомлен в какой-то сфере.

В информации “подмешана” эмоция. Так вот, можно выбирать, какую эмоцию “подмешать”: ненависти или любознательности. Я рекомендую выбирать вторых”

___

Телеграм-канал Семёна Уралова https://t.me/su2050

УкрТрагедия, Когнитивные войны и весь архив Уралова в чат-боте: @UralovS_bot

Поддержать проекты:

https://sponsr.ru/su2050

https://boosty.to/su2050

Да пребудет с вами чистота понимания!