Радио Sputnik: Писателей сменили блогеры • Семён Уралов / Алексей Тимофеев • 15-июл-26
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Беседа #3 с Алексеем Тимофеевым 15 июля 2026
Из-за деградации общества на смену писателям пришли ЛОМы и блогеры.
Раньше у людей были любимые писатели, а теперь люди перестали читать, и теперь у них любимые блогеры.
Свойство человека — смотреть на мир глазами того, кто больше осведомлен в какой-то сфере.
В информации “подмешана” эмоция. Так вот, можно выбирать, какую эмоцию “подмешать”: ненависти или любознательности. Я рекомендую выбирать вторых”
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Да пребудет с вами чистота понимания!
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается гибель главного инженера Запорожской АЭС и возможная реакция МАГАТЭ. - Высказывается мысль, что международные структуры могут повлиять скорее на информационный фон, чем на сам ход событий. - Подчеркивается, что западные медиа, по мнению собеседника, давно работают в логике двойных стандартов: «свои» получают презумпцию невиновности, «чужие» — презумпцию виновности. - Эта модель, как утверждается, используется не только в отношении России, но и в отношении Ирана, Венесуэлы и других стран, конфликтующих с Западом. - Значительная часть разговора посвящена механизмам западной пропаганды, роли аналитических центров, политиков и СМИ в формировании нужной рамки восприятия. - Отдельно поднимается вопрос о том, что в условиях войны любая журналистика в той или иной степени становится частью пропаганды. - Делается акцент на том, что современный человек перегружен информацией и потому чаще выбирает «проводников» — блогеров, инфлюенсеров, медийных фигур, через которых воспринимает политику. - Собеседник предлагает ориентироваться не на тех, кто разгоняет эмоции, а на тех, кто пробуждает любознательность и помогает выстраивать причинно-следственные связи. - Обсуждается идея переименования Украины в Русь; она трактуется как старая идеологическая линия украинского национализма, связанная с борьбой за историческое наследие Руси. - При этом ключевой проблемой называется не название, а историческая преемственность современной украинской государственности, которая, по мнению участника беседы, была выстроена не от УССР, а от УНР. - В разговоре затрагивается тема культурной и политической деградации общественной дискуссии: «писателей сменили блогеры», а глубокое осмысление часто уступает эмоциональному потреблению контента. - Также обсуждаются британские культурно-политические споры вокруг символов на банкнотах как пример отвлечения внимания общества. - В финале говорится о «коалиции желающих», разногласиях внутри Европы и о том, что Польша использует тему денацификации Украины в первую очередь для решения собственных внутренних политических задач.
Подробный выводВ данной лекции прослеживается несколько уровней анализа — событийный, медийный, исторический и психологический. Формально беседа начинается с конкретного повода — убийства специалиста Запорожской АЭС, но довольно быстро выходит на более широкую тему: как современный конфликт существует не только на поле боя, но и в поле интерпретаций. Главная интонация разговора такова: международные институты, вроде МАГАТЭ, могут сохранять некоторую внешнюю уравновешенность, но их реальная способность что-то изменить крайне ограничена. Это важная мысль: институт без силы часто превращается в институт без последствий. Он может фиксировать, осуждать, выражать обеспокоенность, но не способен остановить логику насилия. Здесь чувствуется почти классическая политическая трезвость: моральный язык сам по себе не работает, если за ним не стоит действенный ресурс. Дальше беседа переходит к устройству западной медийной системы. Спикер проводит жесткую, но внутренне последовательную линию: Запад, по его мнению, не столько искажает отдельные факты, сколько заранее распределяет роли — кто считается человеком, а кто объектом подозрения, кто «жертва», а кто «виновный по умолчанию». Это уже не просто пропаганда в бытовом смысле, а своего рода моральная архитектура восприятия, где события интерпретируются по заранее заданной схеме. Такой подход интересен тем, что он выводит разговор за пределы новостей и приближает его к философии истории: не факты формируют картину мира, а картина мира решает, какие факты вообще будут замечены. В этом есть междисциплинарный нерв. Психология здесь пересекается с политтехнологией: человек не успевает выстроить длинную цепочку причин и следствий, поэтому полагается на готовые нарративы. Современное информационное пространство действует как нейросеть на потоке данных: оно не столько понимает, сколько классифицирует по шаблонам. Если метка уже навешена, дальнейшая обработка идет автоматически. В этом смысле пропаганда похожа на алгоритм машинного обучения, обученный на предвзятых данных: он будет воспроизводить не истину, а структуру прошлого предубеждения. Сильный пласт беседы — размышление о том, почему блогеры вытесняют писателей. И здесь дело не только в смене носителей информации. Писатель предполагает длительное внимание, внутреннюю работу, созревание смысла. Блогер чаще работает в режиме мгновенной эмоциональной доставки. Это не значит, что блогер обязательно поверхностен, а писатель автоматически глубок. Но сам медиальный формат сегодня чаще поощряет не мысль, а реакцию. И в этом есть культурный сдвиг: общество переходит от осмысления к отклику, от чтения к возбуждению, от позиции к стимулу. Однако в разговоре есть и прагматичный совет, который звучит, пожалуй, как один из самых здравых моментов беседы: если уж человек неизбежно выбирает себе медиапроводников, то лучше выбирать тех, кто не просто «качает» эмоцию, а расширяет картину мира, возбуждает любознательность, учит видеть связи. Это важное различие. Эмоция сама по себе не ложь, но эмоция без понимания делает человека управляемым. Любознательность, напротив, возвращает субъектность. И это уже почти этика мышления. Обсуждение идеи переименования Украины в Русь раскрывает еще один мотив: борьба идет не только за территорию, но и за наследие, символы, истоки. История в политике редко бывает историей как наукой; чаще это история как инструмент самоописания. Кто объявляет себя «настоящим наследником», тот претендует не просто на прошлое, а на моральное право в настоящем. В этом смысле спор о Руси — не филологический и не академический, а глубоко политический. И здесь беседа верно указывает на важный момент: название само по себе вторично, важнее то, какую преемственность государство выбирает и какой миф о себе делает официальным. Интересен и эпизод с Великобританией и банкнотами. На поверхности это выглядит почти анекдотично, но в логике беседы это подается как технология отвлечения внимания. И тут есть рациональное зерно. Позднемодерное общество часто живет не решением проблем, а управлением повесткой. Символические войны удобны тем, что они эмоциональны, заметны и сравнительно безопасны для элит. Пока люди спорят о знаках, образах и идентичностях, структурные вопросы — ресурсы, неравенство, кризисы институтов — могут оставаться в тени. Финальный блок о Польше и «коалиции желающих» тоже логично встроен в общую картину. Здесь звучит мысль, что внешняя риторика государств нередко является продолжением внутренней политики. Это важное напоминание: страны, как и люди, редко говорят только «по теме»; чаще они говорят еще и для своей аудитории. Польша, как следует из беседы, использует тему денацификации Украины не столько ради изменения курса Европы, сколько для работы со своим электоратом. Политика снова предстает не как пространство истины, а как пространство управляемых сигналов.
Смысловой итогВ этом видео проводится довольно цельная идея: главная борьба современности идет за рамку восприятия реальности. Убеждает не тот, у кого больше фактов, а тот, кто задает способ их чтения. Поэтому кризис журналистики — это не просто падение стандартов профессии, а признак более глубокого процесса: ослабления способности общества к самостоятельному мышлению. Отсюда и тревожный, но полезный вывод. Человек сегодня уязвим не потому, что вокруг слишком много лжи, а потому, что у него слишком мало времени и внутренней дисциплины для различения. Когда сознание перегружено, оно начинает жить ярлыками. А ярлык — это всегда удобная замена пониманию. Так писателя действительно сменяет блогер, а размышление — мгновенная реакция. Но в этом есть и пространство свободы. Невозможно полностью выйти из всех пузырей, зато можно внимательнее выбирать, какие именно пузырьки станут твоей средой. Можно не отказаться от медиамира, а научиться относиться к нему осознаннее: искать не только подтверждение своих эмоций, но и то, что расширяет горизонт, усложняет картину, делает тебя менее внушаемым и более живым. И, возможно, самый важный вопрос после такой беседы звучит так: если истина почти всегда приходит к нам уже в чьей-то интерпретации, то по каким признакам мы можем отличить понимание от просто удобной для нас версии мира?