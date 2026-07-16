Полный мини-курс “Наука жизни”

в телеграм-канале https://telegram.me/intellektVIS/56622

в МАХ https://max.ru/c/-75417786289543/AZ6YizAURiU

в ВК https://vk.ru/wall-127879742_25643

Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=tg

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём один из самых важных вопросов, который мы редко себе задаём. Поговорим о том, почему масштаб цели определяет масштаб человека, нужно ли выходить из зоны комфорта, чтобы не остановиться в развитии, и в чем главная проблема современной культуры потребления.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе взглянете на свои жизненные приоритеты.

Напишите в комментариях: что для вас по-настоящему делает жизнь стоящей?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

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00:00 – Самый важный вопрос для каждого

03:38 – Как найти собственный смысл жизни?

06:07 – Как стереотипы разрушают нашу жизнь?

06:40 – Как самостоятельно изменить свою систему ценностей?

09:11 – Как перестать деградировать и начать расти?