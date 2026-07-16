“Как Горбачёв пришёл к высшей власти”. Е.Ю.Спицын на радио России в программе “Радиоуниверситет
Эфир на Радио России 1 июля 2026 г.
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О последних днях жизни К.У. Черненко, о главных претендентах на пост Генерального секретаря Политбюро ЦК КПСС, о всемогущей московской парторганизации, как КГБ СССР и спецслужбы США осуществили совместную операцию против В.В. Щербицкого, мог ли 80-летний Тихонов вместе с Щербицким править СССР, о роли партийного аппарата в избрании М.С. Горбачёва, почему партаппарат ЦК КПСС ненавидел ленинградца Г.В. Романова, как КГБ СССР организовал очернение Г.В. Романова с помощью провокации в журнале «Шпигель», о ключевой роли А.А. Громыко в избрании М.С. Горбачёва, о создании «специального отряда» партаппаратчиков, как высшие руководители СССР присягали дорогому товарищу Горбачёву, как Горбачёв отстранил от власти своего главного конкурента, о верном горбачёвце Б.Н. Ельцине — смотрите и слушайте очередную беседу из цикла «Разгадка Горбачёва».
Е.Ю.Спицын на Радио России (ВГТРК): "Российский радиоуниверситет". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/163022
#МПГУ #Спицын #Конаныхин #СМИ #РадиоРоссии #Радиоуниверситет
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что приход Михаила Горбачёва к власти в марте 1985 года не был заранее предрешён. - Смерть Константина Черненко, по версии автора беседы, могла наступить раньше официально объявленной даты, а время использовалось для аппаратных согласований. - На пост генерального секретаря, помимо Горбачёва, реально могли претендовать: - Виктор Гришин - Владимир Щербицкий - Григорий Романов - Николай Тихонов - Андрей Громыко - Особую роль в возвышении Горбачёва, по оценке Спицына, сыграли: - Андрей Громыко - Егор Лигачёв - партийный аппарат ЦК - структуры КГБ - Главным фактором называется не столько личная сила Горбачёва, сколько аппаратная коалиция, которой он оказался удобен. - Григорий Романов в беседе представлен как наиболее опасный для аппаратной элиты кандидат, поскольку мог навести жёсткий порядок. - Утверждается, что против Романова велась целенаправленная дискредитационная кампания, в том числе через слухи и зарубежные публикации. - Лигачёв, по версии лектора, обеспечил Горбачёву поддержку партийного аппарата и дал понять Громыко, что аппарат не допустит иного решения. - Решающим моментом стало заседание Политбюро 11 марта 1985 года, где Громыко первым выдвинул кандидатуру Горбачёва, после чего остальные фактически поддержали консенсус. - Уже сразу после избрания Горбачёв начал отстранять потенциальных соперников, прежде всего Романова.
Подробный выводВ этом видео история прихода Горбачёва к высшей власти подаётся не как естественная смена поколений, а как итог сложной аппаратной борьбы, где формальные процедуры были лишь внешней оболочкой. Это важный акцент: часто в историческом сознании власть выглядит как нечто почти автоматическое — умер лидер, появился следующий. Но здесь показано другое измерение политики: власть редко переходит “сама”, чаще её организуют, подталкивают, охраняют и легитимируют те силы, которым нужен определённый тип руководителя.
1. Главная идея лекции: Горбачёв был не единственным вариантомСпицын последовательно спорит с образом Горбачёва как безальтернативного лидера. Это, пожалуй, центральный тезис всей беседы. Сам по себе он исторически значим: когда нам постфактум говорят, что “всё было неизбежно”, это часто означает не истину, а победившую версию событий. История любит маскироваться под судьбу, хотя нередко была просто результатом удачного аппаратного манёвра. С этой точки зрения очень показательно перечисление возможных кандидатов. Каждый из них олицетворял свой тип власти: - Гришин — партийный хозяйственник, сильный московский администратор. - Щербицкий — представитель брежневской тяжеловесной школы. - Романов — жёсткий, волевой, потенциально опасный для разложившегося аппарата. - Тихонов — фигура правительственная, а не партийная. - Громыко — старый государственный зубр, дипломатический тяжеловес. На этом фоне Горбачёв выглядел не самым сильным, а скорее самым приемлемым для определённых элит.
2. Аппарат выбрал не самого мощного, а самого удобногоЗдесь проявляется почти универсальный политический закон: система в период внутреннего износа редко выбирает того, кто её оздоровит. Чаще она выбирает того, кто: - не слишком опасен, - не слишком самостоятелен, - обещает обновление без расплаты, - устраивает сразу несколько центров влияния. В этом смысле вывод беседы довольно жёсткий: Горбачёв оказался фигурой компромисса для тех, кто хотел сохранить позиции, но уже не хотел жить в логике строгой дисциплины. Это напоминает и позднеримские, и позднеосманские, и вообще многие позднеимперские сюжеты: элита боится не кризиса как такового, а того врача, который начнёт настоящее лечение. Именно поэтому в лекции особое внимание уделено Романову. Он описан как человек, которого партийный аппарат не просто не любил, а опасался экзистенциально. Не потому, что он был хуже, а потому что мог реально вмешаться в сложившуюся систему неформальных привилегий и разложения.
3. Роль партийного аппарата — недооценённый механизм историиОчень сильный пласт беседы — акцент на партийном аппарате как на самостоятельной силе. Обычно массовое сознание запоминает имена первых лиц, но не любит смотреть на механизмы, которые этих лиц производят. Между тем, как в нейросети важен не только “выход”, но и архитектура скрытых слоёв, так и в политике решает не только лидер, но и структура отбора лидера. Спицын показывает, что аппарат ЦК был не техническим приложением к власти, а одним из её главных носителей. И если аппарат к кому-то внутренне враждебен, как к Романову, то его шансы резко падают. Если же аппарат мобилизован в поддержку кандидата, как в случае с Горбачёвым, то даже слабейшая фигура может стать победителем. Это очень отрезвляющая мысль. Мы часто идеализируем политику, думая, что наверх поднимаются самые способные. На практике же наверх нередко поднимаются те, кто лучше вписывается в логику страха, интересов и взаимных гарантий.
4. Громыко как фигура разворотаВ лекции Громыко представлен как человек, чья поддержка стала решающей. Именно он первым выдвинул кандидатуру Горбачёва на заседании Политбюро. Это важный момент не только фактически, но и символически. В советской политической культуре слово такого человека задавало рамку допустимого. После его выступления остальные уже не спорили, а подстраивались. Особенно любопытен эпизод с утренним звонком Лигачёву. Если принять логику автора беседы, то Громыко до последнего не был абсолютно уверен и хотел понять, есть ли за Горбачёвым не просто договорённость, а реальная аппаратная сила. И, услышав, что аппарат мобилизован и в случае необходимости готов действовать жёстко, сделал выбор. Здесь власть показана почти в чистом виде: не как торжество идей, а как искусство распознавания того, за кем стоит организованная воля.
5. Роль КГБ и информационных кампанийОтдельная линия беседы — участие органов госбезопасности в формировании нужного политического результата. В частности, речь идёт о работе против Романова: слухи, дискредитация, вбросы через внешние каналы. Даже если относиться к этим утверждениям с осторожностью и критически, сама логика правдоподобна: спецслужбы в позднесоветской системе были не только инструментом защиты государства, но и частью внутриполитической игры. Это наводит на более широкий вывод. Информация в политике почти никогда не бывает нейтральной. Слухи, репутации, “общеизвестные факты” очень часто создаются не стихийно, а технологически. Люди потом искренне повторяют то, что было когда-то запущено как полезная легенда. Так идеология срастается с психологией: общество начинает жить не реальностью, а управляемым образом реальности. И это, пожалуй, один из самых философски интересных слоёв беседы. Человек вообще склонен любить не истину, а удобный рассказ об истине. Политика этим пользуется постоянно.
6. Немедленное отстранение Романова как признак реального баланса силОчень показательным в лекции выглядит аргумент о событиях после избрания Горбачёва. Если новый лидер почти сразу фактически нейтрализует Романова, значит, соперник действительно был серьёзным. Иначе не было бы нужды действовать так быстро. Это напоминает старый принцип: кто первым зачищает поле после формальной победы, тот ещё не вполне уверен в своей безопасности. Значит, победа была достигнута не в пространстве абсолютной силы, а в пространстве хрупкого превосходства. И тут проявляется ещё одна важная вещь: власть не заканчивается в момент назначения. Назначение — это только открытие следующего этапа борьбы. После него начинается закрепление результата, вытеснение конкурентов, перепрошивка аппарата, перераспределение лояльностей.
7. Общий смысл беседыВ конечном счёте эта лекция рисует приход Горбачёва как итог совпадения нескольких процессов: - тяжёлая болезнь и смерть Черненко, - наличие нескольких претендентов, - страх аппаратной элиты перед жёстким кандидатом, - поддержка со стороны Лигачёва, - решающее выступление Громыко, - работа партийного аппарата, - предполагаемое участие КГБ в дискредитации соперников. Из этого складывается образ не “исторической необходимости”, а сконструированной победы.
Что можно вынести из этой беседы шире исторического сюжетаЕсли смотреть глубже, беседа не только о Горбачёве. Она о том, как системы на излёте начинают выбирать не силу, а комфорт; не ясность, а пластичность; не твёрдость, а управляемость. Это касается не только СССР. Так ведут себя корпорации, партии, государства, а иногда и сами люди в личной жизни: мы нередко выбираем не то, что истинно, а то, что меньше тревожит прямо сейчас. В этом и трагедия поздних элит. Они хотят перемен, но без боли. Хотят обновления, но без ответственности. Хотят будущего, не расплатившись с прошлым. И тогда наверх поднимается фигура, в которой каждый видит своё. Но именно такие фигуры потом часто становятся проводниками не спасения, а распада — потому что были выбраны не для решения проблем, а для временного согласования интересов. С исторической точки зрения такой подход полезен, потому что он разрушает наивную мифологию. Но к отдельным тезисам лекции всё же стоит относиться критически: некоторые утверждения, особенно о координации западных и советских спецслужб, требуют очень серьёзной источниковой проверки. В истории легко скатиться либо в официоз, либо в конспирологию. Истина, как часто бывает, может лежать не в лозунге, а в напряжении между версиями. И всё же общая мысль беседы сильна: власть — это не только личность на вершине, но и те, кто решили, что именно эта личность будет им удобнее остальных. И потому вопрос “как Горбачёв пришёл к власти” неизбежно переходит в более глубокий вопрос: кто именно в позднесоветской системе хотел такого лидера — и почему система выбрала не спасение, а собственную иллюзию управляемого обновления?