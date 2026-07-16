Есть мнение, что когда-то я уже публиковал статью о фоссилизации. Но когда представился случай ответить на комментарий ссылкой, сам я её не нашёл. Так что, придётся разобрать эту тему ещё раз.

Начать же можно с открытия, заметка о котором в свою очередь затерялась в архивах канала. Завязка выглядит буднично: французским палеонтологами довелось найти следы динозавров. Но не где-нибудь, а в пещере. И динозавров не каких попало, а гигантских зауроподов. Причём, следы располагались на потолке. Как, спрашивается, динозавры умудрились их там оставить?

Фокус же, как всегда, прост, если его объяснить. Делай раз: динозавры вытаптываются по вязкой грязи, оставляя глубокие отпечатки. Делай два: грязь высыхает на солнце, и отпечатки заносятся пылью и песком, заполняющими углубление. Потом, за срок представляющийся сторонникам Творения фантастическим, происходит много других событий. Поверх слоя с отпечатками отлагается масса осадочного материала, так что следы уходят на огромную глубину, где под воздействием давления и температуры бывшие грязь и песок каменеют.

А ещё через миллионы лет следы вскрывает эрозия. В данном случае это оказалась эрозия водная. Состав слоёв с углублениями и, соответственно, с выступами, оказался разным, причём прочнее была порода сформировавшаяся из набившегося в следы песка. Подземная река растворила бывшую «грязь», в которой когда-то наследили динозавры, образовав карстовую полость. Следы проступили, как выступы на потолке.

Аналогичным образом появляются и вдавленные следы на каменных монолитах. Когда-то монолит не был таковым, а представлял собой сыпучий или вязкий грунт. Лишь потом под воздействием геологических процессов превратившийся в твёрдый кварцит. Камень же заполняющий вмятину был менее прочным…

В любом случае, как вдавленные, так и выпуклые отпечатки именуются ихнофоссилиями. Это материал бедный, но именно в такой форме сохранились древнейшие (предположиельно) многоклеточные существа – габониотны. Дорогого стоят и палеодиктионы, являющиеся следами непонятно, собственно, чего или кого.

Более же информативны, разумеется, эуфоссилии – настоящие окаменелости, представляющие собой отпечаток не лапы или не, допустим, норы, а целого организма. Или не целого. За редчайшими исключениями, фоссилия – отпечаток панциря или скелета.

...Кстати, один из глупейших вопросов, которыми притворно задаются младоземельные креационисты «почему, если кости сохраняются сотни миллионов лет, земля не представляет собой их сплошную массу»? Потому что, для того чтобы произошла фоссилизация остатков, требуется редкое стечение обстоятельств. Оставшийся на поверхности скелет будет быстро (а по меркам геологии мгновенно) уничтожен падальщиками и эрозией. Для того чтобы окаменение произошло, тело, прежде всего, должно быть захоронено. Обычно происходит это в результате утопления в болоте, наводнения, заносящего песком скопления древесных стволов и туш, или оползня.

Механизм образования эуфоссилий – сложнее. Ибо требует участия бактерий. Захороненное тело должно разлагаться, – но очень медленно. Органические соединения при этом превращаются в воду и углекислый газ, которые уходят из выдавленной остатками в грунте полости. И если это происходит быстро, – что неизбежно в случае доступа кислорода, – полость по мере убывания объёма содержимого просто обрушится. Если же деятельность редуцентов затруднена, грунтовые воды будут успевать замещать истлевшие ткани наночастицами минерального материала из окружающих пород. Когда процесс разложения закончится, возникнет объёмный слепок содержимого.

Чаще всего сохраняется лишь сплющенный осевшими сводами отпечаток костей или панциря. Но в единичных случаях замещение происходит настолько аккуратно, что «окаменевшими» оказываются мягкие, даже студенистые ткани. Причём, если такое чудо произойдёт, на срезе фоссилии (на практике используется неразрушающий метод томографии) можно различить внутреннее строение животного. Ведь, органы отличаются химическим составом и при их замещении образуются разные минералы. При этом и следовые количества первоначального вещества также сохраняются в окаменелости, так что химический анализ оной может дать ещё много информации.

Ну, правда, такую окаменелость прежде надо найти. Для ясности: все наверняка видели, а многие и сами не раз находили, «чёртовы пальцы» – окаменевшие ростры белемнитов. При этом, объёмной фоссилии с сохранением мягких тканей белемнита – ни одной пока нет.

Но, кстати, о древних головоногих. Окаменевшие панцири аммонитов – тоже не редкость. И тут пора уже вспомнить, что окаменелость это не кость, не панцирь, а камень, повторяющий форму кости или панциря. Какой камень? Ну… Это зависит от состава материала, в котором остатки были захоронены, и от веществ растворённых в грунтовых водах. Например, в породах, где наиболее мобильной составляющей окажутся окислы железа, произойдёт ожелезнение. И в отложениях эпохи ордовика появятся железные шестерни… То есть, иные «неуместные артефакты», свидетельствующие о существовании дочеловеческих цивилизаций на Земле, конфискуются не геологами, а палеонтологами.

Бывает же, что и ювелирами. В двух местах на планете, – в Канаде и на Таймыре, – карта легла так, что панцири аммонитов благодаря перламутровому слою превратились в аммолит, – минерал признанный драгоценным камнем. Это полупрозрачная форма карбоната кальция с придающими ему цвет примесями соединений железа и кремния.