Фоссилизация: Как аммониты превратились в драгоценные камни
Есть мнение, что когда-то я уже публиковал статью о фоссилизации. Но когда представился случай ответить на комментарий ссылкой, сам я её не нашёл. Так что, придётся разобрать эту тему ещё раз.
Начать же можно с открытия, заметка о котором в свою очередь затерялась в архивах канала. Завязка выглядит буднично: французским палеонтологами довелось найти следы динозавров. Но не где-нибудь, а в пещере. И динозавров не каких попало, а гигантских зауроподов. Причём, следы располагались на потолке. Как, спрашивается, динозавры умудрились их там оставить?
Фокус же, как всегда, прост, если его объяснить. Делай раз: динозавры вытаптываются по вязкой грязи, оставляя глубокие отпечатки. Делай два: грязь высыхает на солнце, и отпечатки заносятся пылью и песком, заполняющими углубление. Потом, за срок представляющийся сторонникам Творения фантастическим, происходит много других событий. Поверх слоя с отпечатками отлагается масса осадочного материала, так что следы уходят на огромную глубину, где под воздействием давления и температуры бывшие грязь и песок каменеют.
А ещё через миллионы лет следы вскрывает эрозия. В данном случае это оказалась эрозия водная. Состав слоёв с углублениями и, соответственно, с выступами, оказался разным, причём прочнее была порода сформировавшаяся из набившегося в следы песка. Подземная река растворила бывшую «грязь», в которой когда-то наследили динозавры, образовав карстовую полость. Следы проступили, как выступы на потолке.
Аналогичным образом появляются и вдавленные следы на каменных монолитах. Когда-то монолит не был таковым, а представлял собой сыпучий или вязкий грунт. Лишь потом под воздействием геологических процессов превратившийся в твёрдый кварцит. Камень же заполняющий вмятину был менее прочным…
В любом случае, как вдавленные, так и выпуклые отпечатки именуются ихнофоссилиями. Это материал бедный, но именно в такой форме сохранились древнейшие (предположиельно) многоклеточные существа – габониотны. Дорогого стоят и палеодиктионы, являющиеся следами непонятно, собственно, чего или кого.
Более же информативны, разумеется, эуфоссилии – настоящие окаменелости, представляющие собой отпечаток не лапы или не, допустим, норы, а целого организма. Или не целого. За редчайшими исключениями, фоссилия – отпечаток панциря или скелета.
...Кстати, один из глупейших вопросов, которыми притворно задаются младоземельные креационисты «почему, если кости сохраняются сотни миллионов лет, земля не представляет собой их сплошную массу»? Потому что, для того чтобы произошла фоссилизация остатков, требуется редкое стечение обстоятельств. Оставшийся на поверхности скелет будет быстро (а по меркам геологии мгновенно) уничтожен падальщиками и эрозией. Для того чтобы окаменение произошло, тело, прежде всего, должно быть захоронено. Обычно происходит это в результате утопления в болоте, наводнения, заносящего песком скопления древесных стволов и туш, или оползня.
Механизм образования эуфоссилий – сложнее. Ибо требует участия бактерий. Захороненное тело должно разлагаться, – но очень медленно. Органические соединения при этом превращаются в воду и углекислый газ, которые уходят из выдавленной остатками в грунте полости. И если это происходит быстро, – что неизбежно в случае доступа кислорода, – полость по мере убывания объёма содержимого просто обрушится. Если же деятельность редуцентов затруднена, грунтовые воды будут успевать замещать истлевшие ткани наночастицами минерального материала из окружающих пород. Когда процесс разложения закончится, возникнет объёмный слепок содержимого.
Чаще всего сохраняется лишь сплющенный осевшими сводами отпечаток костей или панциря. Но в единичных случаях замещение происходит настолько аккуратно, что «окаменевшими» оказываются мягкие, даже студенистые ткани. Причём, если такое чудо произойдёт, на срезе фоссилии (на практике используется неразрушающий метод томографии) можно различить внутреннее строение животного. Ведь, органы отличаются химическим составом и при их замещении образуются разные минералы. При этом и следовые количества первоначального вещества также сохраняются в окаменелости, так что химический анализ оной может дать ещё много информации.
Ну, правда, такую окаменелость прежде надо найти. Для ясности: все наверняка видели, а многие и сами не раз находили, «чёртовы пальцы» – окаменевшие ростры белемнитов. При этом, объёмной фоссилии с сохранением мягких тканей белемнита – ни одной пока нет.
Но, кстати, о древних головоногих. Окаменевшие панцири аммонитов – тоже не редкость. И тут пора уже вспомнить, что окаменелость это не кость, не панцирь, а камень, повторяющий форму кости или панциря. Какой камень? Ну… Это зависит от состава материала, в котором остатки были захоронены, и от веществ растворённых в грунтовых водах. Например, в породах, где наиболее мобильной составляющей окажутся окислы железа, произойдёт ожелезнение. И в отложениях эпохи ордовика появятся железные шестерни… То есть, иные «неуместные артефакты», свидетельствующие о существовании дочеловеческих цивилизаций на Земле, конфискуются не геологами, а палеонтологами.
Бывает же, что и ювелирами. В двух местах на планете, – в Канаде и на Таймыре, – карта легла так, что панцири аммонитов благодаря перламутровому слою превратились в аммолит, – минерал признанный драгоценным камнем. Это полупрозрачная форма карбоната кальция с придающими ему цвет примесями соединений железа и кремния.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Фоссилизация — это не «сохранение кости как есть», а обычно замещение органики минералами или формирование каменного слепка. - Следы динозавров на потолке пещеры объясняются геологически просто: следы сначала вдавились в грязь, потом заполнились осадком, затем породы окаменели, а эрозия вымыла менее прочный слой, оставив выпуклые следы на потолке. - Ихнофоссилии — это не сами организмы, а следы их деятельности: отпечатки лап, норы, ходы, палеодиктионы и т. п. - Эуфоссилии — это уже окаменелости самих организмов или их частей, чаще всего скелета, панциря, реже мягких тканей. - Для фоссилизации нужно редкое сочетание условий: быстрое захоронение, слабый доступ кислорода, медленное разложение, присутствие минеральных растворов. - Если тело разлагается слишком быстро, полость схлопывается и фоссилия не образуется. - Если разложение идёт медленно, минеральные частицы из грунтовых вод успевают замещать ткани, создавая объёмный отпечаток. - Иногда сохраняются даже мягкие ткани и внутреннее строение, что можно изучать томографией и химическим анализом. - Один и тот же исходный организм может окаменеть по-разному в зависимости от геохимии среды: возможны ожелезнение, карбонатное замещение и другие варианты. - Аммониты в Канаде и на Таймыре при особых условиях превратились в аммолит — драгоценный камень, связанный с сохранением их перламутрового слоя.
Подробный выводТекст хорошо показывает важную, но часто ускользающую мысль: окаменелость — это не просто “древняя кость”, дожившая до наших дней, а результат сложного геологического и химического процесса. В этом есть почти философский парадокс: мы думаем, что видим «остаток прошлого», но на деле перед нами уже не прошлое в чистом виде, а его минерализованная интерпретация, созданная временем, водой, давлением, бактериями и химией среды. Это как память человека: она хранит событие, но не в исходном виде, а в форме, переработанной последующим опытом. История со следами зауроподов на потолке пещеры особенно показательна. Она кажется абсурдной только до тех пор, пока мы смотрим на камень как на нечто изначально неизменное. Но геология учит иному: твёрдость — это часто финал процесса, а не его начало. Когда-то скала могла быть грязью, пылью, песком, дном лагуны. В этом смысле камень — не символ неподвижности, а застывшая динамика. И отпечаток на потолке пещеры — хороший урок против наивного восприятия реальности: мир очень часто странен не потому, что в нём произошло чудо, а потому, что мы видим только последнюю фазу длинной цепи превращений. Разделение на ихнофоссилии и эуфоссилии тоже важно не только научно, но и методологически. След и тело — это разные типы знания о прошлом. Следы говорят о поведении, о движении, о взаимодействии с средой. Тело — о строении, анатомии, химии, эволюционной принадлежности. И тут есть почти гуманитарная аналогия: человека тоже можно понимать либо по его «скелету фактов», либо по отпечаткам его действий в мире. Иногда следы говорят больше, чем сам носитель. Палеодиктионы именно этим и завораживают: мы видим структуру действия, но не знаем автора. Как и в истории культуры, нередко форма переживает создателя. Отдельно ценна критика упрощённого вопроса: если жизнь существовала так долго, почему Земля не состоит из сплошных костей? Это хороший пример того, как псевдологика опирается на интуитивный, но ложный образ вероятности. Нам кажется: если что-то возможно, то при большом времени оно должно быть повсюду. Но в природе важна не только длительность, а редкость полного набора условий. Для фоссилизации нужна почти сценическая точность: тело должно быстро исчезнуть с поверхности, но не исчезнуть совсем; разложение должно идти, но не слишком быстро; вода должна приносить минералы; среда не должна всё разрушить раньше времени. Это не обычная судьба останков, а скорее исключение. Поэтому каждая хорошая фоссилия — не банальный остаток, а удавшийся компромисс между разрушением и сохранением. Особенно интересен механизм с бактериями и медленным замещением тканей минералами. Здесь биология и геология буквально работают вместе: жизнь через разложение готовит форму для перехода в камень. Это напоминает многие переходные процессы в природе и психике: старая структура должна частично распасться, чтобы новая могла её заменить, сохранив контур. Так нейросеть обучается через коррекцию весов, так личность меняется через кризисы, так цивилизации перерабатывают прошлое в традицию. Везде мы видим не простое исчезновение, а переформатирование носителя при сохранении формы. История с аммонитами, превращёнными в аммолит, добавляет ещё один важный слой: красота может быть побочным продуктом катастрофически долгого распада. Животное погибло, его тело исчезло, но при особых условиях панцирь не просто окаменел, а стал драгоценным камнем. Это почти метафора культуры: не всё ценное возникает как нечто изначально прекрасное; иногда ценность рождается из длительного преобразования, из давления среды, из тонкого баланса случайности и закономерности. Но здесь важно не скатываться в романтизацию. Большинство организмов не становятся аммолитом. Большинство просто исчезают. И именно поэтому редкий случай столь ценен — и научно, и эстетически. Есть и более трезвый вывод: реальность почти всегда менее мифологична, но более удивительна, чем конспирологические версии о «неуместных артефактах» и загадочных цивилизациях. Железистая фоссилия может выглядеть как механизм, но это не делает её механизмом. Человек склонен проецировать знакомые образы на непонятные объекты — как в отношениях мы влюбляемся не в реального человека, а в собственную интерпретацию, так и в истории мы иногда видим не прошлое, а свои фантазии о нём. Наука ценна именно тем, что возвращает нас от соблазнительной иллюзии к сложной, но проверяемой реальности. Если свести всё к главной мысли, то фоссилизация — это процесс, в котором время не просто уничтожает, а выборочно переписывает материю. Прошлое не сохраняется буквально; оно проходит через фильтр среды, химии и случая. Потому палеонтология — это не чтение готовой хроники, а реконструкция по фрагментам, следам и каменным маскам когда-то живого. И, возможно, в этом есть универсальный урок: мы вообще редко имеем дело с «вещами самими по себе» — чаще с их отпечатками, заменами, интерпретациями, которые всё же несут в себе достаточно истины, чтобы по ним восстанавливать мир. Открытый вопрос: если даже тело живого существа доходит до нас не как оно было, а как минерально переосмысленный след, то насколько и в человеческой памяти, истории и самоощущении мы имеем дело не с реальностью, а с её фоссилиями?