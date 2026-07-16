ЦРУ УЖЕ НАПИСАЛО ОБРАЗ НАШЕГО БУДУЩЕГО! БАГДАСАРЯН О ВОЙНЕ ФУТУРОЛОГИЙ | Вардан Багдасарян
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Кто управляет образом будущего — тот управляет политикой настоящего. Вардан Багдасарян в лекции о «войне футурологий» объясняет, почему разговор о будущем стал полем цивилизационной борьбы. В выпуске — конференция МГУ, параллели с 1917 и 1991 годами, дефициты как инструмент раскачки, западные прогнозы Global Trends, образ России в стратегиях США, Китайская мечта, Индия, Турция, технофашизм, ИИ, советская футурология, Ефремов, Стругацкие и главный вопрос: почему настоящая сила рождается не из комфорта, а из ценностей и смыслов.
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00:00 Конференция МГУ: иллюзия будущего как комфорта и тревожные исторические аналогии
10:31 Технологические переходы, большие войны и зависимость от технологий
26:42 Западная футурология: Global Trends, Pax Americana и распад России в прогнозах США
44:44 Футурологические альтернативы: проекты Китая, Индии, исламского мира и Турции
50:54 Цивилизационный подход: русская модель времени, эсхатология и идеальное будущее
01:08:59 Технофашизм, искусственный интеллект и будущее как духовное восхождение
01:17:30 Vision Russia 2033: советская фантастика, суверенитет и потребность в русской футурологии
01:28:52 Японский опыт, реванш и финал: почему будущее определяет сильный
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции будущее рассматривается не как естественное продолжение настоящего, а как предмет борьбы, конфликта и выбора. - Основной тезис: будущее не наступает само собой; переход к нему исторически почти всегда сопровождался войнами, революциями, жесткими системными столкновениями. - Лектор проводит исторические аналогии: - 1917 год — хлебная держава, но возникают хлебные очереди; - 1991 год — формально достаточное производство, но дефицит базовых товаров; - возможная проекция на будущее — искусственно создаваемые кризисы как инструмент раскачивания общества. - Современное массовое сознание, по мысли автора, заражено двумя иллюзиями: - будущего как роста комфорта; - будущего как возвращения к некой “нормальности”. - Лектор критикует понятие “нормальной жизни” как расплывчатое и мировоззренчески небезобидное: никто не определил, что такое норма, а в христианской оптике “нормальный человек” вовсе не является духовной нормой. - Будущее, по автору, всегда связано с конфликтом по пяти линиям: 1. Где будет центр мировой системы; 2. Кто составит элиту; 3. Кому будут принадлежать ресурсы; 4. Какие технологии станут базовыми; 5. Какая идеология и система ценностей будет доминировать. - Технологические переходы в истории, как утверждается, почти всегда ускорялись войной: - мануфактурный уклад; - индустриальные революции; - атомная эпоха; - цифровая эпоха; - нынешний переход к ИИ, биотехнологиям, когнитивным и беспилотным системам. - Технологии имеют двойственную природу: - сначала это возможность; - потом зависимость; - затем — инструмент подчинения со стороны тех, кто контролирует производство и инфраструктуру. - Массовое общество живет не будущим, а продленным настоящим: - купить машину; - улучшить быт; - сохранить уровень потребления. - Такое существование лектор называет “жизнью без будущего”, что ведет к: - отсутствию стратегий; - тревожности; - демографическому кризису; - психологической подавленности; - проеданию ресурсов. - Отдельное внимание уделяется западной футурологии, которая, по мнению автора, не просто прогнозирует, а проектирует желаемый для Запада миропорядок. - В качестве примера приводятся доклады американского разведывательного сообщества о глобальных трендах: - новый мировой порядок; - глобализация; - наднациональные сети; - мировое институциональное слияние; - катастрофа как толчок к глобальной мобилизации. - Образ России в этих западных сценариях, по интерпретации лектора, последовательно строится как образ: - архаичной державы; - шантажиста; - ревизионистской силы; - угрозы мировому порядку; - потенциального объекта распада. - Отсюда вывод: у России должно быть собственное суверенное видение будущего, а не заимствованное из западного либерального дискурса. - Лектор предлагает логическую цепочку государственного целеполагания: ценности → смыслы → цели → проблемы → средства → результат. - Особо подчеркивается, что операционные цели без идеала бессмысленны. - Мир, по наблюдению автора, уже активно формулирует свои образы будущего: - Китай — “великое возрождение китайской нации”; - Индия — “развитая Индия”; - Индонезия — “золотая Индонезия”; - ОАЭ — “лучшая страна мира”; - Турция — долгие исторические горизонты национального века; - Иран, Венесуэла и другие — свои цивилизационные модели. - Центральная для лекции мысль: русское будущее — это не тренд, а развилка, связанная с нравственным выбором между добром и злом. - В русской традиции, по автору, будущее должно строиться не вокруг комфорта, а вокруг: - правды; - преодоления себя; - победы духа над плотью; - разрешения противоречий; - жизни по высшим смыслам, а не по выгоде. - Лектор резко критикует технократические версии будущего, особенно идею технологической сингулярности и “улучшения человека”, видя в них форму технофашизма и угрозу самой человеческой природе. - Финальный образ-предложение: России нужен крупный исторический горизонт, например идея “Россия-2033” как символическая привязка к 2000-летию Воскресения Христова.
Подробный выводВ этом видео предлагается не просто политический или исторический анализ, а целостная философия будущего как поля цивилизационной борьбы. При этом сила лекции — не столько в безупречности каждого конкретного аргумента, сколько в попытке вернуть в разговор о будущем то, что современный публичный дискурс часто утрачивает: смысл, вертикаль целей и драматизм выбора.
1. Главная интуиция лекции: будущее не дается, а завоевываетсяЭто, пожалуй, центральная мысль. Автор отвергает распространенную потребительскую иллюзию: будто бы достаточно просто “развивать технологии”, “повышать качество жизни”, “модернизироваться” — и хорошее будущее возникнет почти автоматически. В этой критике есть рациональное зерно. История действительно не подтверждает идеи линейного прогресса как гарантированного улучшения жизни для всех. Напротив, каждый большой переход перераспределяет: - власть, - ресурсы, - статус, - доступ к технологиям, - само право определять, что считать нормой. В этом смысле “война футурологий” — метафора точная. Не обязательно речь только о горячей войне. Это еще и борьба образов, языков, ценностей, способов описания человека и мира. Кто задает образ будущего — тот во многом управляет настоящим.
2. Критика комфорта как подмены будущегоЛектор настаивает: большинство людей не хочет будущего, а хочет лишь улучшенного настоящего. Это жесткая, но важная мысль. Современный человек нередко воображает будущее как: - больше услуг, - больше скорости, - больше удобства, - меньше усилий. Но здесь скрыта подмена. Комфорт — это не цель цивилизации, а инструмент. Если он становится высшей ценностью, общество постепенно теряет способность к жертве, к дисциплине, к долгой цели. Психологически это похоже на человека, который вместо взросления просто стремится убрать из жизни все напряжение. В краткосрочной перспективе приятно, в долгосрочной — разрушительно. С философской точки зрения здесь звучит почти аскетический тезис: развитие связано не только с расширением возможностей, но и с внутренним преодолением. В этом есть перекличка и с христианской антропологией, и с йогической дисциплиной, и даже с современной психологией отсроченного вознаграждения. Человек, не умеющий переносить фрустрацию, плохо строит будущее. То же справедливо и для общества.
3. Технологии как освобождение и как новая форма рабстваОдна из наиболее сильных линий лекции — мысль о трех стадиях технологии: 1. возможность, 2. зависимость, 3. порабощение. Это не абсолютная истина, но это очень полезная эвристика. Любая технология обещает освобождение: - автомобиль дает мобильность, - смартфон — связь, - цифровые сервисы — удобство, - ИИ — экономию времени. Но затем инфраструктура становится такой тотальной, что уже человек служит ей. Это напоминает и философию техники Эллюля, и идеи Хайдеггера о том, что техника перестает быть просто инструментом и начинает задавать способ существования. Сегодня это особенно заметно: - цифровая идентичность, - платформенная зависимость, - алгоритмическое управление вниманием, - зависимость государств от чужих стандартов и чипов. Лектор не отрицает технологий как таковых, и это важно. Он не романтизирует архаику. Скорее он говорит: технология без суверенитета и без антропологической этики превращается в инструмент внешнего контроля.
4. Западная футурология как форма властиЗдесь лекция явно полемична и местами идеологична, но вопрос поставлен серьезный. Прогнозы будущего действительно часто не нейтральны. Любая влиятельная аналитика — особенно государственная или надгосударственная — не просто описывает возможные сценарии, но и: - нормализует одни варианты; - маргинализирует другие; - создает интеллектуальную рамку допустимого. То есть будущее сначала конструируется в языке. В этом смысле автор прав: когда страны бездумно заимствуют чужие модели развития, они импортируют не только инструменты, но и чужую онтологию, чужое понимание человека, общества, свободы и прогресса. Это похоже на ситуацию в психике: если человек начинает смотреть на себя только чужими глазами, он постепенно теряет субъектность. С государствами и цивилизациями может происходить нечто подобное.
5. Суверенное будущее как вопрос не только экономики, но и смыслаЛекция последовательно возвращает к мысли: без собственной картины будущего нет стратегии. Можно иметь бюджет, ведомства, планы, KPI, нацпроекты — но если нет ответа на вопрос “ради чего?”, вся система становится реактивной, а не субъектной. Очень точно звучит предложенная цепочка: ценности → смыслы → цели → проблемы → средства → результат Это почти универсальная схема. Ошибка многих современных систем в том, что они начинают сразу со “средств”: - цифровизация, - реформы, - оптимизация, - повышение эффективности. Но средство без цели часто начинает жить собственной жизнью. Тогда образование превращается в сервис, медицина — в поток процедур, культура — в индустрию развлечения, а государство — в агрегатор услуг. Формально все работает, а внутренний стержень исчезает.
6. Русское будущее как нравственная развилкаНаиболее глубокая часть лекции — не геополитика, а антропология. Автор противопоставляет два типа понимания будущего: - западно-трендовое: будущее как продолжение тенденций; - русское: будущее как развилка, как выбор. Это спорная дихотомия в строгом научном смысле, но как философская метафора она сильна. В ней подчеркивается, что будущее не запрограммировано окончательно. Оно зависит не только от системных сил, но и от воли, нравственного решения, духовного состояния человека и общества. Это очень старая и очень живая идея: человек не просто движим историей — он еще и ответственен перед ней. Такая позиция противостоит и фатализму, и технократическому детерминизму. С практической точки зрения это значит: нельзя просто “угадать тренд”, нужно еще понять, каким человеком ты станешь в процессе движения к этому будущему. Иногда общество выигрывает технологически и проигрывает антропологически. И такой проигрыш может оказаться фундаментальнее.
7. Слабые места лекцииПри всей содержательной силе, в рассуждении есть и уязвимости. - Некоторые исторические аналогии поданы слишком уверенно там, где необходима более строгая доказательная база. - Линия об искусственной организации кризисов местами выглядит как гипотеза, а не как установленный факт. - Запад описан достаточно цельно и монолитно, хотя в реальности там много конкурирующих школ, интересов и противоречий. - Есть риск, что критика комфорта и либеральной нормальности может привести к романтизации постоянной мобилизации как самоценности. Это важный момент. Борьба за будущее нужна, но если общество существует только в логике осажденной крепости, оно может утратить ту самую человечность, которую хотело защитить. Идеал не должен превращаться в идола. Дисциплина без любви к жизни легко деградирует в жесткость. Суверенитет без внутренней правды — в декоративный ритуал.
8. Что в лекции особенно ценно practicallyЕсли убрать полемику и оставить ядро, то получится несколько очень полезных выводов: - Будущее нельзя сводить к росту бытового комфорта. - Технологии нужно оценивать не только по эффективности, но и по тому, какую зависимость они создают. - Государству и обществу нужен внятный идеал человека, иначе цели расползаются. - Чужие сценарии будущего нельзя принимать как нейтральные. - Без долгого исторического горизонта общество начинает жить в режиме тревожного потребления. - Разговор о будущем — это всегда разговор о ценностях, а не только о прогнозах.
ИтогБеседа посвящена защите очень важной мысли: будущее — это не автоматический подарок истории, а результат духовной, политической, культурной и иногда военной борьбы. Автор призывает отказаться от наивной веры в то, что технологии, рынок или глобальные процессы сами вынесут человечество к лучшему порядку. Напротив, без осознанного выбора, без собственного ценностного ядра и без готовности отстаивать свою картину человека общество легко становится материалом для чужого проекта. Если смотреть глубже, лекция не только о геополитике. Она о более личном и почти экзистенциальном вопросе: хочет ли человек вообще будущего — или он хочет лишь, чтобы настоящее стало мягче, удобнее и менее тревожным? Потому что между комфортом и смыслом, между безопасностью и свободой, между адаптацией и внутренней правдой часто проходит та самая невидимая линия, на которой и решается история. И тогда остается, пожалуй, самый существенный вопрос: будущее — это то, что с нами произойдет, или то, за что мы готовы внутренне отвечать уже сейчас?