Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Кто управляет образом будущего — тот управляет политикой настоящего. Вардан Багдасарян в лекции о «войне футурологий» объясняет, почему разговор о будущем стал полем цивилизационной борьбы. В выпуске — конференция МГУ, параллели с 1917 и 1991 годами, дефициты как инструмент раскачки, западные прогнозы Global Trends, образ России в стратегиях США, Китайская мечта, Индия, Турция, технофашизм, ИИ, советская футурология, Ефремов, Стругацкие и главный вопрос: почему настоящая сила рождается не из комфорта, а из ценностей и смыслов.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Конференция МГУ: иллюзия будущего как комфорта и тревожные исторические аналогии

10:31 Технологические переходы, большие войны и зависимость от технологий

26:42 Западная футурология: Global Trends, Pax Americana и распад России в прогнозах США

44:44 Футурологические альтернативы: проекты Китая, Индии, исламского мира и Турции

50:54 Цивилизационный подход: русская модель времени, эсхатология и идеальное будущее

01:08:59 Технофашизм, искусственный интеллект и будущее как духовное восхождение

01:17:30 Vision Russia 2033: советская фантастика, суверенитет и потребность в русской футурологии

01:28:52 Японский опыт, реванш и финал: почему будущее определяет сильный

#ВарданБагдасарян #войнафутурологий #образбудущего #VisionRussia2033 #Россия2033 #футурология #ИИ #технофашизм #традиционныеценности #суверенитет #GlobalTrends #ЦРУ #АтлантическийСовет #КитайскаяМечта #Турция2053 #русскаяклассика #эсхатология #КнижныйДень