Новая серия многосерийного сериала "Агрессия США против Ирана". О причинах возобновления боевых действий, о стратегических задачах Белого дома на Ближнем Востоке, о психологии и особенностях персоны Дональда Трампа, о ситуации в Восточном Средиземноморье, о заявлениях из Анкары в адрес Израиля и перспективах израильско-турецкого противостояния, о том, какое государство Ближнего Востока по просьбе США скоро может ввести войска на территорию соседей, о новом противостоянии хуситов и саудитов, об умершем американском сенаторе-экстремисте, о главном планетарном ресурсе и особенностях работы современного геополитического ателье говорят аналитик, экс-глава службы "Натив" Яков Кедми (Израиль) и политолог Руслан Сафаров

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