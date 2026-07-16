Что нужно Трампу от Ирана и в чем главная слабость США | Яков Кедми и Руслан Сафаров
Новая серия многосерийного сериала "Агрессия США против Ирана". О причинах возобновления боевых действий, о стратегических задачах Белого дома на Ближнем Востоке, о психологии и особенностях персоны Дональда Трампа, о ситуации в Восточном Средиземноморье, о заявлениях из Анкары в адрес Израиля и перспективах израильско-турецкого противостояния, о том, какое государство Ближнего Востока по просьбе США скоро может ввести войска на территорию соседей, о новом противостоянии хуситов и саудитов, об умершем американском сенаторе-экстремисте, о главном планетарном ресурсе и особенностях работы современного геополитического ателье говорят аналитик, экс-глава службы "Натив" Яков Кедми (Израиль) и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная цель США в отношении Ирана в данной беседе формулируется так: не столько уничтожение Ирана или смена режима прямо сейчас, сколько принуждение Тегерана к соглашению на американских условиях, прежде всего по ядерной программе и региональному поведению. - Новый ключевой фактор конфликта — не только ядерная тема, но и контроль над Ормузским проливом. Именно он представлен как наиболее срочная проблема для Трампа. - По логике, озвученной в видео, Трамп недооценил готовность Ирана идти на экономически болезненные для себя шаги, если они служат стратегическому и идеологическому давлению. - США, по версии Якова Кедми, хотят: - обеспечить свободу прохода через Ормуз, - фактически взять пролив под свой контроль, - параллельно усиливать экономическое удушение Ирана, - давить ударами по инфраструктуре и военным объектам, но без крупной сухопутной войны. - Перемирие между США и Ираном фактически считается сорванным, поскольку стороны по-разному трактуют правила поведения в районе Ормузского пролива. - Арабские страны Персидского залива начинают, по изложенной версии, все заметнее вовлекаться в антииранскую линию, включая косвенное или прямое участие в авиационных действиях. - Израиль пока не является центральным участником этого конкретного этапа, но сохраняет готовность вмешаться, если будет прямой запрос США или удар со стороны Ирана. - Ливанское направление тесно связано с состоянием Ирана: чем слабее Иран, тем слабее «Хезболла». - Обсуждается вероятность, что Сирия может сыграть роль стабилизатора в Ливане, но это связано с массой рисков, включая межконфессиональное насилие. - Турция, несмотря на резкую риторику, вряд ли пойдет на прямой военный конфликт с Израилем, поскольку слишком зависима от США и от западной военной инфраструктуры. - Хуситы рассматриваются как производная от иранского фактора: если давление на Иран окажется результативным, то и возможности хуситов резко сократятся. - В финале беседы подчеркивается, что у Трампа мало времени для реализации своих внешнеполитических задач: и на Ближнем Востоке, и на украинском направлении. - Главная слабость США, согласно логике беседы, — не отсутствие военной мощи, а дефицит времени, политической устойчивости и решимости доводить конфликты до окончательного результата.
Подробный выводВ этом видео проводится важная мысль: современная американская политика на Ближнем Востоке выглядит внешне очень жесткой, но внутри нее есть заметное противоречие. С одной стороны, США по-прежнему обладают колоссальной военной силой. С другой — сама эта сила уже не гарантирует стратегического успеха. Это и есть нерв всей беседы.
1. Что, по сути, нужно Трампу от ИранаЕсли снять риторику, то Трампу, согласно сказанному, нужно не «победить Иран» в классическом военном смысле. Ему нужно добиться трех практических результатов: 1. Остановить или резко ограничить иранский ядерный проект. 2. Лишить Иран возможности диктовать условия в Ормузском проливе. 3. Заставить Тегеран принять новую архитектуру регионального подчинения, где последнее слово остается за США. Это очень характерно для торгово-имперского мышления: не обязательно оккупировать территорию, если можно поставить под контроль узлы — логистику, экспорт, финансы, проливы, страхование, транзит. В этом смысле геополитика все больше напоминает не фронт XIX века, а систему управления потоками. Кто контролирует горлышки бутылки, тот во многом контролирует и содержимое. Именно поэтому Ормузский пролив здесь важнее многих деклараций. Ядерная тема — это стратегический уровень, но пролив — это уже нерв мировой экономики. В практическом смысле Трамп хочет показать: Америка все еще в состоянии определять правила прохода, торговли и безопасности.
2. Почему Ормуз — это не просто пролив, а тест на глобальное лидерствоВ беседе Ормузский пролив представлен как символический и материальный узел одновременно. Это не просто вопрос нефти. Это вопрос о том, кто в мире еще вправе устанавливать правила. Иранская позиция, как ее описывают в видео, строится на простой логике: если США давят на Иран, то Иран может повышать цену давления через угрозу судоходству. Американская позиция обратная: ни одна региональная сила не должна иметь право монополизировать или шантажировать мировые транспортные артерии. Здесь возникает почти философская коллизия. Империи часто проигрывают не тогда, когда становятся слабы физически, а тогда, когда кто-то начинает оспаривать их право на норму. То есть не просто силу, а право говорить: «так будет устроен мир». В этом смысле Иран бросает вызов не только американскому флоту, но и самой претензии США на роль арбитра.
3. В чем, по версии беседы, главная слабость СШАСамая интересная мысль видео — США слабы не в железе, а в воле и времени. Это важное различие. У Америки есть авианосцы, авиация, логистика, разведка, союзники, санкционные механизмы. То есть инструментарий огромный. Но, по мысли Кедми, у Вашингтона есть три ограничения:
а) Нехватка времениТрамп ограничен внутренним политическим циклом. Любая сложная операция требует времени, а у него, как считает собеседник, политическое окно быстро сужается. В демократиях время — это не просто календарь, а еще и рейтинг, выборы, медиа, элиты, Конгресс, ожидания бизнеса.
б) Нехватка решимостиСША готовы давить, бомбить, блокировать, душить санкциями, но не хотят платить цену большой войны. Это уже не Америка середины XX века, которая могла годами вести тяжелые кампании, мобилизуя общество. Сейчас сама американская система гораздо чувствительнее к издержкам.
в) Распыление вниманияУкраина, Ближний Восток, Китай, внутренняя борьба, НАТО, Европа, торговые войны — все это одновременно. Империи опасны не тогда, когда у них один фронт, а когда у них слишком много незавершенных фронтов. И здесь возникает почти универсальный исторический закон: сверхдержава редко рушится от одного удара; чаще она изматывается множеством обязательств, которые уже нельзя связать в цельную стратегию.
4. Почему военная мощь не равна политическому успехуВ беседе многократно подчеркивается: американская армия по-прежнему гигантски превосходит региональных игроков. Но это превосходство не снимает главного вопроса — что считать победой? Если победа — это уничтожить десятки объектов, Америка может это сделать. Если победа — это заставить противника подписать выгодное соглашение, уже сложнее. Если победа — это создать устойчивый порядок после удара, еще сложнее. Это видно и по Ирану, и по Ливану, и по Газе, и по Йемену. Можно наносить удары, но сам регион устроен так, что силовое воздействие часто рождает не порядок, а новую форму хаоса. Ближний Восток — пространство, где слишком многое держится не только на государствах, но и на сетях: конфессиональных, племенных, идеологических, прокси-структурах, памяти о старых войнах и унижениях. То есть США сильны как машина разрушения, но их слабость — в трудности конструирования долгой устойчивой реальности.
5. Ливан, Сирия, Турция: вторичные линии, которые могут стать главнымиВ беседе интересно показано, что регион не живет по простой схеме «США — Иран». Вокруг этой оси вращается масса других конфликтов: - Ливан и «Хезболла», - сирийский фактор, - турецкие амбиции, - интересы Катара, - арабские монархии, - хуситы и Красное море. Это напоминает сложную нейросеть: воздействие на один узел меняет поведение всей системы, но не линейно. Давление на Иран ослабляет «Хезболлу», но может усилить турецкие маневры. Удар по хуситам может временно освободить логистику, но увеличить напряжение в другой точке. В этом и состоит трагедия сложных систем: локальное решение редко остается локальным.
6. Почему тема времени в финале особенно важнаВедущий в конце делает, на мой взгляд, главный акцент: ресурс времени становится определяющим. Это верно не только для Трампа, но и вообще для эпохи. Есть периоды истории, когда доминирует пространство: кто контролирует больше территорий. А есть периоды, когда решает время: кто быстрее адаптируется, быстрее закрывает фронты, быстрее переводит кризис в устойчивую форму. США сегодня выглядят как очень мощная система, которая все еще может ударить почти куда угодно, но уже не может бесконечно долго удерживать смысл каждого удара. Это тонкая, но фундаментальная слабость. В психологии это похоже на человека с огромным запасом энергии, но с внутренней расфокусировкой. Он может многое, но не успевает собрать свои действия в единую волю. А когда нет единой воли, даже сила начинает работать фрагментарно.
7. Общий смысл беседыЕсли собрать все сказанное в одну формулу, то она звучит так: - Трамп хочет не войны ради войны, а принуждения Ирана к подчинению правилам США. - Центральный нерв конфликта — контроль над транспортно-энергетическими артериями, прежде всего Ормузом. - США сохраняют военное превосходство, но сталкиваются с пределами политической воли, времени и стратегической связности. - Главная слабость Америки — не отсутствие силы, а сложность конвертировать силу в устойчивый результат в условиях ускоряющегося и дробящегося мира. И это, пожалуй, самый важный вывод. История часто наказывает не только слабых, но и слишком уверенных в собственной технике. Потому что техника дает возможность действовать, но не отвечает на вопрос, зачем, когда остановиться и что считать настоящей победой. В этом смысле беседа не только о Трампе и Иране. Она о более широкой проблеме: может ли старая мировая гегемония удерживать порядок в мире, который уже внутренне перестал быть однополярным? Или мы наблюдаем момент, когда сила еще есть, а бесспорность этой силы — уже уходит? И если истина в геополитике всегда проявляется через последствия, то что сегодня важнее: способность нанести удар или способность создать такой порядок, при котором удар больше не нужен?