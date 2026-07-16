Как Пётр Порошенко* прошёл путь от бизнесмена до президента Украины?

Что помогло ему каждый раз оказываться в центре украинской политики?

И какую роль он сыграл в событиях, изменивших историю Украины?

Вместе с политическим обозревателем «Украина.ру» Владимиром Скачко разобрали политическую биографию Петра Порошенко*: от создания бизнес-империи до президентского кресла, его отношения с украинскими элитами и обстоятельства, которые сделали его ключевой фигурой украинской политики в 2014 году.

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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:11 Знакомство с Порошенко*

03:03 Происхождение, образование и бизнес Порошенко*

10:53 Переход в политику и формирование региональных кланов

14:09 Политическая карьера Порошенко* и Партия регионов

17:15 Оранжевая революция и борьба за власть

21:57 Пятый канал и конфликт с Тимошенко

26:27 Совбез, реприватизация и кризис власти

30:39 Политическая беспринципность Порошенко*

34:42 Карьера до Майдана и отношения с Россией

40:13 Майдан и приход Порошенко* к власти

42:46 Юго-Восток Украины и начало войны

52:15 Минские соглашения и курс на «Антироссию»

56:01 Западное влияние, федерализация и репрессии

1:01:25 Политические трансформации и бизнес Порошенко*

1:09:01 Церковный проект и подготовка Зеленского

1:13:45 Конфликт с Коломойским* и закат Порошенко*

1:17:55 Появление Зеленского

1:21:23 Кризис украинской демократии

1:25:12 Реформы власти и антикоррупционные органы

1:29:24 Выборы 2019 года и победа Зеленского

1:35:23 Особенности украинской политики

1:39:38 Зеленский после победы

1:40:37 Отношение к Порошенко* и раскол общества

1:44:33 Реформа ВСУ при Порошенко*

1:50:25 Политическое будущее Порошенко*

1:52:48 Зеленский, рейтинги и возможные преемники

1:55:48 Противоречивость личности Порошенко*

1:57:31 Исторические параллели

1:59:29 Заключение

*Порошенко П., Коломойский И. – внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:

https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:

https://rutube.ru/plst/720201

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