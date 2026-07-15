В каждом из нас живет «внутренний зверь» — наши инстинкты, страсти и животные порывы. Но в чем заключается истинная человечность и как не дать животному началу взять верх над духом? В этом видео мы разбираем психологические и духовные аспекты самоконтроля с позиции славянского миропонимания.

В этом выпуске:

Что такое «звериное начало» в человеке.

Как наши эмоции и гормоны влияют на принятие решений.

Практические советы по трансформации разрушительной энергии в созидательную.

Путь от животного состояния к осознанному Человеку.

Внутренний зверь: Как обрести контроль.

Сила самообладания: Уроки предков.

Битва внутри: Кто победит в тебе?

Тайная власть над инстинктами.

Как укротить «зверя» внутри себя?

Тайм-коды

00:00 — Вступление: Что значит укротить своего зверя?

05:30 — Природа инстинктов и их влияние на жизнь.

12:45 — Психология управления внутренним состоянием.

22:10 — Как распознать «зверя» в повседневных конфликтах.

35:15 — Роль воли и духа в славянской традиции.

48:20 — Техники обретения внутреннего спокойствия.

01:05:00 — Итоги: Как стать хозяином своей судьбы.

#самопознание #психология #славяне #духовноеразвитие #осознанность #самоконтроль #народноеславянскоерадио

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.com/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.com

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://boosty.to/slavradio

https://rutube.ru/channel/23938023/

https://youtube.com/slavradio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-