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Самая антиконспирологическая версия смерти Линдси Грэма. Николай Сорокин

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Переслано от: День ТВ

В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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#ДеньТВ #Николай_Сорокин

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе центральной темой становится информационная война как равнозначный по значимости фронт наряду с боевыми действиями. - Автор подчеркивает мысль, что воздействие на общественное сознание сравнимо с современным оружием, в частности с БПЛА, которые изменили характер войны. - Звучит тезис о том, что, несмотря на военные успехи России, западное медиапространство формирует противоположную картину, представляя Украину как сторону, сохраняющую инициативу. - Делается вывод о необходимости для России искать асимметричные ответы в информационной сфере, поскольку конкурировать с глобальными медиаструктурами Запада в лоб крайне трудно. - В качестве примеров сильных информационных ходов упоминаются интервью Путина Такеру Карлсону и выступление Виктора Бута. - В военной части беседы утверждается, что Россия сохраняет инициативу по всей линии фронта, а также продвигается на ряде направлений. - Отдельно обсуждается Константиновка: проводится различие между “освобождением” и “зачисткой”, то есть между установлением контроля и подавлением всех очагов сопротивления. - Рассматриваются удары по Киеву и другим объектам как часть системного давления, способного деморализовать противника. - Затрагивается тема украинских диверсионных атак дронами в глубине России и сложности полной защиты огромной территории. - В заключительной части обсуждается смерть Линдси Грэма, где выдвигается “антиконспирологическая”, но все же спекулятивная версия: он мог погибнуть или получить смертельные повреждения в результате событий во время визита в Киев.

Подробный вывод

В этом видео соединяются три плоскости: война как военное столкновение, война как борьба нарративов и война как пространство интерпретаций. И именно это делает беседу интересной не только как политический комментарий, но и как симптом эпохи.

1. Главная мысль: информационная война — не приложение к боевым действиям, а их равноправная часть

Это, пожалуй, главный нерв всей лекции. Спикер настаивает, что современная война идет не только на линии фронта, но и в сознании масс. Здесь есть важная, почти философская мысль: реальность сама по себе уже недостаточна — решающее значение приобретает то, как она описана, упакована и воспринята. В известном смысле это похоже на нейросети: модель не “видит” мир напрямую, она работает с представлением о мире, с набором признаков и их интерпретацией. Так и общество. Большинство людей не наблюдает фронт непосредственно, а получает “картину войны” через медиа. Следовательно, кто формирует картину — тот в значительной степени формирует и политическую реальность. Это не отменяет существования фактов, но показывает их уязвимость. Факт без канала распространения часто слабее хорошо организованной иллюзии. В этом смысле беседа верно подмечает важную черту нашего времени: власть над вниманием становится разновидностью стратегической власти.

2. Сравнение информационного оружия с БПЛА — сильная метафора

Одна из самых удачных идей беседы — сопоставление информационного воздействия с беспилотниками. БПЛА изменили войну технологически, а информационные инструменты меняют ее психологически и политически. Это интересная аналогия. Если танки символизировали индустриальную мощь XX века, то дроны и медиасети символизируют XXI век: малые, гибкие, дешевые, массовые инструменты могут парализовать более тяжеловесные и традиционные системы. То же касается и информации. Один вирусный сюжет, одно интервью, один медийный поворот иногда влияют на общественное мнение сильнее, чем десятки официальных заявлений. Однако здесь важно не впасть в идеализм обратного типа. Иногда сторонники “информационной войны” начинают говорить так, будто нарратив способен полностью заменить материальную реальность. Это уже крайность. Нет, пропаганда не может бесконечно отменять истощение ресурсов, потери, экономику и географию. Она может отсрочить осознание, но не отменить последствия. Иллюзия сильна, но конечна.

3. Асимметричный ответ как практическая стратегия

В беседе проводится мысль, что создать медиаструктуры масштаба CNN или BBC Россия не может ни по ресурсам, ни по политическим причинам. Отсюда идея асимметричного ответа: не копировать систему противника, а искать ходы, которые нельзя игнорировать. Это уже не просто политический тезис, а принцип из многих областей — от военного искусства до бизнеса и психологии. Когда ты слабее в прямом соревновании, ты выигрываешь за счет неожиданности, точности, нестандартности, концентрации усилия. В этом есть определенный дзен: не ломиться в стену, а находить щель в конструкции. Приведенные примеры — громкие интервью, публичные фигуры, резонансные информационные поводы — работают именно как попытка обойти медиамонополию через событие, которое само становится слишком крупным для замалчивания.

4. Военная часть беседы: уверенность, но с явным публицистическим перекосом

Обзор фронта подан в логике устойчивого российского наступления и ослабления ВСУ. Здесь нужно сохранять трезвость. В подобных беседах почти всегда присутствует жанровая особенность: аналитика смешивается с агитацией. Это не делает все сказанное ложным, но требует фильтра. Особенно показателен момент с различением “освобождения” и “зачистки”. Это, по сути, признание, что контроль над территорией — не бинарная вещь. Война вообще редко укладывается в простое “взяли/не взяли”. Есть логистика, огневой контроль, остаточные очаги сопротивления, диверсионная активность. В этом фрагменте беседа становится наиболее содержательной: она показывает, что простые слова скрывают сложную реальность. Это важный урок шире самой темы войны. Люди часто привязываются к слову, а не к процессу. Им хочется ясности, потому что ясность психологически успокаивает. Но реальность не обязана быть удобной. Она слоиста.

5. Тема ударов по Киеву и логика системности

Спикер делает акцент не на разовом эффекте, а на повторяемости ударов. Это рассуждение строится вокруг идеи, что системное давление воздействует не только на инфраструктуру, но и на психологию элит и населения. В этом есть мрачная, но рациональная логика: единичное событие шокирует, а регулярное — перестраивает повседневность. Повторяющийся страх начинает менять социальное поведение, экономику, ожидания, даже язык. Здесь снова проявляется связь военного и психологического. Война — это не только уничтожение объектов, но и разрушение чувства устойчивости мира. Поэтому удары по тылу становятся частью борьбы за внутреннее состояние общества.

6. Диверсии и дроны в глубине России: признание уязвимости как более честный момент беседы

Один из наиболее реалистичных фрагментов — признание, что никакая спецслужба не способна гарантировать абсолютную безопасность на огромной территории. Это звучит куда убедительнее, чем риторика “все под контролем”. В этом есть зрелый взгляд: сложные системы принципиально уязвимы, особенно когда противник адаптивен, технологичен и мотивирован. Так устроена не только война, но и любая большая структура — государство, корпорация, даже психика человека. Невозможно закрыть все бреши. Можно лишь уменьшать вероятность и повышать устойчивость. Это уже почти стоическое понимание реальности: не обещать невозможную абсолютную защиту, а работать с риском как с неизбежностью. Такая позиция выглядит сильнее, чем бравада.

7. Смерть Линдси Грэма: между анализом и мифотворчеством

Финальная часть беседы посвящена смерти Линдси Грэма, и здесь особенно заметно, как быстро в политическом сознании факт превращается в легенду. Само выражение “самая антиконспирологическая версия” уже иронично: оно как будто обещает рациональность, но на деле оставляет пространство для недоказуемой драматической гипотезы. Это очень характерно для эпохи перегретого информационного поля. Когда публичная фигура внезапно умирает, особенно после визита в зону конфликта, сознание почти автоматически достраивает сюжет. Человеку трудно принять случайность, потому что случайность психологически неудовлетворительна. Нам хочется причинности, почти литературной справедливости: был враг — и вот его настигла судьба. Но здесь полезно сделать шаг назад. Не всякая совпавшая по времени смерть имеет политическую подкладку. И не всякая официальная версия обязательно ложна, хотя и не всякая полностью прозрачна. Истина в таких случаях чаще всего оказывается менее эффектной, чем рассказ о ней. Это напоминает старую проблему из философии истории: люди любят мыслить события как драму с тайным смыслом, тогда как реальность часто представляет собой смесь намерений, хаоса, болезней, случайных цепочек и неполной информации. Конспирология привлекательна тем, что превращает хаос в сюжет. Но сюжет — еще не истина.

8. Общий смысл беседы

В целом беседа показывает современную политику как пространство, где побеждает не только тот, кто сильнее, но и тот, кто убедительнее оформляет происходящее. Это важное и небесполезное наблюдение. Но вместе с тем сам разговор становится примером того, о чем говорит: он тоже конструирует реальность, тоже отбирает факты, подчеркивает одно, ослабляет другое, эмоционально направляет зрителя. В этом нет ничего уникального — так устроено почти любое политическое медиа. Просто важно видеть это и не путать интерпретацию с самой действительностью. Если говорить совсем глубоко, то в беседе поднимается вечная тема: человек живет не в мире как таковом, а в мире образов о мире. И трагедия, и свобода здесь в одном: мы не можем полностью выйти за пределы своих интерпретаций, но можем хотя бы осознавать их ограниченность.

Итог

- Беседа убедительно подчеркивает значение информационного измерения войны. - Полезной выглядит мысль об асимметричных медийных стратегиях. - Интересным и реалистичным является признание, что современная война размывает границы фронта и делает уязвимой даже глубокую территорию. - Военная часть подана с выраженной политической ангажированностью, поэтому требует критической проверки. - Финальная часть о Линдси Грэме скорее демонстрирует, как в эпоху информационной войны гипотеза быстро становится психологически удобной “правдой”, даже если доказательств недостаточно. И, пожалуй, главный вопрос после этой лекции звучит так: если в современном мире борьба идет прежде всего за интерпретацию реальности, то как нам отличить живую правду от той версии событий, в которую нам просто удобнее поверить?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/a65a876faaf323adbf51ab4e205b256b/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7395 6507
    Александр четыре часа назад

      Выражаясь образно, Грэм разбил себе лоб о стену в тщетных попытках нанести России стратегическое поражение. Он не захотел смириться с обнажившейся действительностью, то есть с тем, чего чего боялся больше всего – неосуществимость того на что, как и многие другие, положил все свои силы – разгром и порабощение России. В этом своём стремлении он зашёл на столько далеко, когда уже трудно себе признаться, если вообще возможно, что всё было сделано зря. Именно это и убило его – пропасть между обнажившейся действительностью и желаемым, тем, что истощило его силы не принеся плодов.

      А вот иформационная война действительно приобрела огромное значение и по масштабу стала сопоставима с войной на линии соприкосновения и не только. Льющийся в интернете нескончаемый поток лжи дезориентирует российское общество, искажает реальную картину как на поле боя, так и на социальном поле, сеет сомнение в победе а значит оттягивает её. В силу этого реальные достижения, как в военном так и социальном плане, не кажутся таковыми или кажутся не в полной мере и не вселяют в людей должной уверенности, а значит не укрепляют моральных сил, т.е. деморализуют.

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