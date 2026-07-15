Самая антиконспирологическая версия смерти Линдси Грэма. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Выражаясь образно, Грэм разбил себе лоб о стену в тщетных попытках нанести России стратегическое поражение. Он не захотел смириться с обнажившейся действительностью, то есть с тем, чего чего боялся больше всего – неосуществимость того на что, как и многие другие, положил все свои силы – разгром и порабощение России. В этом своём стремлении он зашёл на столько далеко, когда уже трудно себе признаться, если вообще возможно, что всё было сделано зря. Именно это и убило его – пропасть между обнажившейся действительностью и желаемым, тем, что истощило его силы не принеся плодов.
А вот иформационная война действительно приобрела огромное значение и по масштабу стала сопоставима с войной на линии соприкосновения и не только. Льющийся в интернете нескончаемый поток лжи дезориентирует российское общество, искажает реальную картину как на поле боя, так и на социальном поле, сеет сомнение в победе а значит оттягивает её. В силу этого реальные достижения, как в военном так и социальном плане, не кажутся таковыми или кажутся не в полной мере и не вселяют в людей должной уверенности, а значит не укрепляют моральных сил, т.е. деморализуют.