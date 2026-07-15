Исторический запуск четвертого энергоблока АЭС Моховце навсегда изменит энергетический баланс Центральной Европы. В этом выпуске Борис Марцинкевич разбирает жесткую конкуренцию за поставки ядерного топлива между компаниями Росатом и Westinghouse в условиях глобального энергокризиса. Выясним, кому на самом деле принадлежит мировой рекорд по самому долгому возведению реакторов – европейским долгостроям или США. Почему передовые западные страны сегодня массово теряют компетенции в строительстве новых АЭС? Подробнее в новом видео

00:00 Запуск АЭС Моховце: советские технологии и 39 лет строительства

00:40 История энергоблока: распад СЭВ, приватизация и жесткие правила ЕС

02:50 Ядерное топливо для Европы: монополия Росатома и амбиции Westinghouse

04:30 Энергетический баланс Словакии: как атомная энергетика вытесняет газ

07:10 Экспорт электроэнергии: почему Венгрия критически зависит от соседей

08:30 Ультиматум Евросоюза: зачем закрыли старые реакторы АЭС Богунице

10:40 Мировой рекорд США: почему американская АЭС Уоттс-Бар строилась 43 года

14:00 Утраченные компетенции: провалы строительства АЭС во Франции и Финляндии

15:15 Будущее энергетики: перспективы зеленой генерации и возвращение к атому

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #сша #россия #украина #путин #китай #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine