Реальность, о которой мы ничего не знаем
Есть мнение, что мы ничего не знаем. Это очень распространённое мнение, высказываемое в самом разнообразном контексте. Так что, формулировку можно уточнить: не знаем ничего ни о чём. Традиционно, мнение это выражается от имени всего человечества и с чувством глубокого удовлетворения собственной мудростью.
И главная проблема здесь именно в мудрости. Ибо если формула «я ничего не знаю» исполнена смирения, то «мы ничего не знаем», равно как и «они ничего не знают» — гордыни. Откуда кому-то знать, чего именно не знают другие, тем более ему незнакомые? Каждый может уверенно судить лишь о собственной осведомлённости.
Осведомлённость же может позволять или не позволять судить о некоторых вещах. Однако, поскольку «мы» означает и «я тоже», в случае субъекта такое утверждение выдвигающего — не позволяет. Он же не знает ничего. Неважно, опять-таки, о чужой осведомлённости не знает или же конкретно о предмете. Не зная ничего о предмете, нельзя судить и о том, знают ли о нём что-то другие.
Таким образом, возникает парадокс. Высказывание противоречит само себе.
...Хотя, какой там «парадокс»? С парадоксами, как говорят, дружат гении. Тогда как, «мы ничего не знаем» — боевой клич воинствующего невежества. «Незнайка» выражает уверенность, что другие не лучше него, но, — как отмечалось выше, — он же этого знать не может. Мог бы, знал бы.
Ну, например, что заключение французской Академии наук по вопросу падающих с неба камней в реальности формулировалось несколько иначе:
Изучены две гипотезы о происхождении «небесных камней» — о конденсации из атмосферы под воздействием молнии и о вулканическом их происхождении. Обе гипотезы признаны несостоятельными, а вопрос о «небесных камнях» — требующим дальнейшего изучения.
В историю ответ академиков вошёл в том виде, который приобрёл на газетных страницах, но и там не фигурировала, разумеется, «небесная твердь». Всё-таки, был уже конец XVIII века и уровень образования читателей бульварных листков на добрых три головы превосходил уровень современных «незнаек».
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Фраза «мы ничего не знаем» часто подаётся как признак мудрости, но нередко оказывается формой интеллектуальной гордыни. - Человек может достоверно судить прежде всего о пределах собственного знания, но не о знании всех остальных. - Утверждение «мы ничего не знаем» содержит внутреннее противоречие: чтобы судить о всеобщем незнании, нужно уже обладать некоторым знанием. - Поэтому подобная формула часто выступает не как смирение, а как риторика воинствующего невежества. - Автор показывает, что многие популярные примеры из истории науки искажаются массовым пересказом. - Пример с французской Академией наук демонстрирует: учёные не отрицали феномен догматически, а лишь считали предложенные гипотезы недостаточными и призывали к дальнейшему изучению. - Главная мысль текста: скепсис полезен, но тотальный скепсис легко превращается в самодовольную пустоту.
Подробный выводВ этой статье поднимается очень тонкая, почти философская проблема: где проходит граница между подлинным интеллектуальным смирением и позой разочарованного всезнайства. На первый взгляд выражение «мы ничего не знаем» кажется скромным. В духе Сократа, который говорил о знании собственного незнания. Но автор справедливо замечает: в современном употреблении эта фраза часто меняет природу. Она перестаёт быть личным признанием ограниченности и становится коллективным приговором — человечеству, науке, оппонентам, «всем остальным». И здесь вскрывается важный логический узел. Когда человек говорит: «я многого не знаю», это честно и содержательно. Но когда он утверждает: «мы ничего не знаем», он претендует уже на метапозицию — как будто способен обозреть границы знания всех людей сразу. Это напоминает старую философскую ловушку: чтобы уверенно утверждать универсальное незнание, нужно обладать знанием о масштабе этого незнания. То есть фраза начинает подтачивать саму себя. В каком-то смысле это похоже на психологический механизм проекции. Человек сталкивается с собственной ограниченностью, растерянностью или недоверием к авторитетам — и затем расширяет это состояние до всеобщего принципа. Так индивидуальный опыт превращается в якобы универсальную истину. Но субъективное переживание не тождественно объективному положению вещей. Это очень человеческая ошибка: из своего окна судить о всей погоде мира. Особенно интересен исторический пример с французской Академией наук. Он показывает, как легко общественное сознание подменяет реальную научную позицию удобным мифом. Учёные не говорили: «камни с неба не падают, потому что это невозможно» в карикатурном смысле, который обычно тиражируется. Их реальная позиция была куда осторожнее: рассмотренные гипотезы не подтверждаются, вопрос требует дальнейшего изучения. То есть наука в своей зрелой форме не закрывает вопрос догмой, а фиксирует границы объяснения. И это принципиально. Здесь возникает важная междисциплинарная аналогия. В науке, как и в психике, опасны обе крайности: - догматизм знания — «мы уже всё поняли»; - догматизм незнания — «понять ничего невозможно». Обе позиции по-своему ленивы. Первая прекращает поиск из самоуверенности, вторая — из разочарования. Живая мысль находится между ними: мы знаем что-то, не знаем многого, и именно это делает исследование осмысленным. В этом смысле статья защищает не просто науку, а более глубокую культуру мышления. Она напоминает, что зрелый разум — это не тот, кто громче всех объявляет мир непознаваемым, и не тот, кто рисует карту реальности как завершённую. Зрелый разум умеет различать: - известное, - неизвестное, - и то, что пока лишь кажется известным. Это различение — почти духовная дисциплина. В йогической, философской, научной традиции есть общий нерв: внимательность к реальности без насилия над ней. Не выдумывать окончательных ответов там, где их нет, но и не превращать тайну в культ пустоты. Ещё глубже — статья бьёт по привычке людей любить не реальность, а её удобный образ. Миф о «глупых учёных прошлого», якобы отрицавших очевидное, удобен, потому что позволяет современному человеку почувствовать себя выше. Но это тот же самый механизм идеализации и обесценивания, который работает и в личных отношениях, и в политике, и в истории: мы создаём упрощённый образ, а потом спорим уже с ним, а не с действительностью. Так рождается не истина, а карикатура. Практический итог прост и ценен. Стоит говорить не «мы ничего не знаем», а скорее: - «мы знаем не всё»; - «наше знание ограничено»; - «наши модели реальности нуждаются в уточнении»; - «чужое незнание нельзя объявлять без достаточных оснований». Такая позиция одновременно и скромнее, и сильнее. Она не унижает разум, а дисциплинирует его. Если смотреть совсем широко, то спор здесь не только о знании, но и о достоинстве человеческого сознания. Мы действительно ограничены: воспринимаем мир через органы чувств, язык, культуру, личный опыт. Объективная истина, возможно, существует как горизонт, но не даётся нам целиком. Однако из этого не следует, что все наши усилия равны нулю. Карта не совпадает с территорией — но это не значит, что карта бесполезна. Наука, философия, личный опыт, история — всё это не абсолют, но и не пустота. Это приближения. Иногда грубые, иногда удивительно точные. И, может быть, настоящая мудрость начинается не с фразы «мы ничего не знаем», а с более трудной: «мы знаем достаточно, чтобы ошибаться не вслепую, и недостаточно, чтобы успокоиться». Открытый вопрос: если истина всегда доступна нам лишь частично, то что важнее для человека — обладать ответами или сохранять честность перед пределами собственного понимания?