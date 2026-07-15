Пообщался с толковым мужиком из нефтянки – он не понимает, почему не хватает бензина.
Пообщался с толковым мужиком из нефтянки – он не понимает, почему не хватает бензина. Да, некоторые мощности НПЗ выбиты ударами дронов (и тут он винит сами компании, которые не хотят оплатить защиту), но в то же время у нас есть недосягаемые НПЗ в Сибири и Забайкалье – однако и там почему-то нехватка бензина. В Монголии наш бензин продаётся, а в соседнем регионе России нет, и водители вынуждены туда ездить за российским топливом. Абсурд!
Кроме того, мой собеседник был свидетелем, когда Лукойл закрывал заправку даже при наличии бензина. На вопрос почему, сотрудники отвечали: такой приказ. Чей, непонятно. Видимо, руководства. А зачем тогда? Ведь это только и создаёт ажиотаж, а значит поднимает спрос.
В сухом остатке – всё-таки это очень похоже на саботаж нефтяных компаний с коммерческими и/или политическими целями. И власть должна немедленно это остановить и наказать виновных в создании искусственного дефицита топлива.
Иначе повторится ситуация времён Перестройки и предреволюционных дней, когда искусственно созданный дефицит привёл к разочарованию государством и стал одним из факторов для проведения госпереворота.
P. S. Кстати, дизель свободно продаётся на заправках и с его покупкой проблем нет.
РМ
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Нехватка бензина выглядит нелогично, потому что не все НПЗ находятся в зоне риска, а удалённые заводы в Сибири и Забайкалье формально могли бы компенсировать выпадающие объёмы. - Наблюдается парадокс распределения: российский бензин есть в Монголии, но его не хватает в соседних российских регионах. - Есть свидетельства, что АЗС закрывались даже при наличии топлива, якобы “по приказу”, что усиливает подозрения в искусственном ограничении предложения. - На этом фоне возникает версия о саботаже со стороны нефтяных компаний — либо ради коммерческой выгоды, либо с более широкими политическими мотивами. - Отдельно подчёркивается, что дизель доступен, а проблемы касаются прежде всего бензина, что делает ситуацию ещё более странной. - Из этого делается вывод о необходимости жёсткого вмешательства государства, чтобы не допустить социального недовольства, напоминающего позднесоветские дефициты.
Разбор по сутиТекст очень точно улавливает главное человеческое ощущение от подобных кризисов: если страна добывает нефть в огромных объёмах, почему вдруг не хватает бензина? На уровне здравого смысла это действительно выглядит как абсурд. Но здесь важно отделить интуитивную правду от структурной реальности.
1. Нефть и бензин — не одно и то жеЭто фундаментальный момент. Наличие сырой нефти не означает автоматического наличия бензина в нужном месте, в нужное время и по нужной цене. Между нефтью и колонкой на АЗС лежит длинная цепочка: - добыча, - транспортировка, - переработка на конкретном НПЗ, - выпуск нужных фракций, - логистика по регионам, - хранение, - оптовое распределение, - розничная продажа. Сбой на любом участке может создать дефицит, даже если нефти в стране много. Это похоже на ситуацию с электричеством: генерация может быть достаточной, но если повреждены сети или нарушено распределение, лампочка у вас дома не загорится.
2. Почему удалённые НПЗ не всегда “спасают”Аргумент про Сибирь и Забайкалье логичен, но лишь частично. Недосягаемость НПЗ ещё не означает их способность быстро перекрыть дефицит. Причины могут быть такими: - ограничение производственных мощностей — НПЗ уже может работать близко к максимуму; - другой профиль выпуска — не каждый завод может оперативно нарастить именно бензин нужных марок; - логистические узкие места — железная дорога, цистерны, перевалка, приоритеты поставок; - контрактные обязательства — часть объёмов уже расписана заранее; - временной лаг — физически перенаправить топливо быстро не всегда возможно. В экономике вообще часто происходит вещь, которая выглядит как иррациональность, но является следствием сложной системы. Система напоминает нервную сеть: если часть узлов выбита, другие узлы не мгновенно берут функцию на себя. Теоретически — да, практически — не сразу и не полностью.
3. Монголия и соседние регионы РоссииЭто, пожалуй, самый сильный эмоциональный аргумент в тексте. И он действительно бьёт по чувству справедливости. Но тут тоже не всё сводится к заговору. Почему топливо может идти в Монголию, но не попадать в соседний российский регион: - существуют экспортные контракты, нарушение которых влечёт штрафы; - у экспортных поставок может быть лучше маржинальность; - логистически поток в одном направлении может быть уже налажен, а в другом — ограничен; - внутренний рынок может регулироваться так, что продавать внутри страны менее выгодно; - компании могут удерживать ресурс в ожидании изменения оптовых цен или указаний сверху. То есть это может быть не обязательно саботаж в политическом смысле, а более прозаичная и, возможно, ещё более неприятная вещь: система стимулов устроена так, что рынок начинает вести себя против общественного интереса. И вот тут философски важный момент: зло не всегда выглядит как сознательный злой умысел. Иногда оно проявляется как бездефектная работа дефектной системы.
4. Закрытие АЗС при наличии бензинаЕсли это так, это действительно выглядит тревожно. Но и здесь спектр причин шире, чем кажется: - распоряжение придержать продажи из-за ожидания новых цен; - ограничения по отпуску для перераспределения топлива; - проблемы с документами, кассой, акцизным учётом; - указания сверху, связанные с дефицитом на оптовом рынке; - административные или корпоративные решения по “управлению паникой”. Но в социальном восприятии это всё почти неважно. Если человек видит, что бензин есть, но его не продают, он делает естественный вывод: дефицит искусственный. И, честно говоря, этот вывод не лишён оснований. Даже если причина не в политическом саботаже, а в корпоративной логике, для обычного гражданина разница невелика: результат тот же — товар удерживается, рынок нервничается, доверие падает.
5. Почему бензин дефицитен, а дизель — нетЭто очень важная деталь. Она намекает, что проблема не в тотальном коллапсе нефтепереработки, а в дисбалансе по конкретным продуктам. Возможные причины: - сезонный рост спроса именно на бензин; - разная структура производства и рентабельности; - дизель может быть менее чувствителен к текущим сбоям; - по дизелю могла быть иная политика регулирования; - бензиновый сегмент мог сильнее пострадать от ремонтов, атак, акцизов, биржевых ограничений или экспортных решений. Это важный аргумент против слишком простой картины. Если бы речь шла о тотальном саботаже всей отрасли, вероятно, проблемы были бы шире. А когда проседает один сегмент, чаще всего это указывает на комбинацию факторов: производство, логистика, регулирование, ценовые стимулы.
6. Есть ли основания говорить о саботаже?Слово «саботаж» сильное. Оно предполагает намеренность: кто-то сознательно создаёт дефицит ради выгоды или политического эффекта. Такое полностью исключать нельзя — история знает случаи, когда элиты использовали дефицит как инструмент давления. Поздний СССР и правда был не только жертвой экономической слабости, но и жертвой управленческого разложения, где интересы системы и интересы конкретных групп расходились. Но интеллектуально честнее сказать так: - подозрения понятны; - некоторые наблюдения действительно выглядят аномально; - одних частных свидетельств недостаточно, чтобы уверенно утверждать о координированном саботаже; - вероятнее всего, перед нами смесь рыночного эгоизма, плохого регулирования, логистических сбоев, бюрократической непрозрачности и, возможно, локальных злоупотреблений. И вот это часто даже опаснее, чем чистый заговор. Заговор можно разоблачить. А вот системную безответственность разоблачать труднее, потому что каждый участник говорит: “Это не я, это рынок”, “Это не рынок, это указание”, “Это не указание, это логистика”. В итоге вина растворяется, а дефицит остаётся.
Подробный выводТекст отражает не просто раздражение нехваткой бензина, а более глубокую общественную тревогу: когда реальность начинает противоречить здравому смыслу, люди теряют доверие к системе. Это, пожалуй, главный нерв всей истории. С практической точки зрения, дефицит бензина не обязательно доказывает политический саботаж. Для него есть и более прозаические объяснения: повреждение части НПЗ, ограничения по переработке, сбои в логистике, невыгодность внутренних продаж, административные перекосы, биржевые механизмы, ожидание роста цен, локальные распоряжения по удержанию ресурса. Всё это может породить картину, которая снаружи выглядит как сознательная диверсия. Но есть и другая правда — не менее важная. Если компания или система действует так, что у людей возникает искусственный дефицит, то различие между злым умыслом и циничным безразличием начинает стираться. Для общества это уже не теоретический спор о мотивах, а вопрос выживания, мобильности, работы, доверия. Когда бензин есть “где-то”, но его нет “здесь”, человек сталкивается не с макроэкономикой, а с ощущением унижения и бессилия. Историческая параллель с Перестройкой эмоционально понятна. Дефицит действительно разрушает легитимность государства сильнее, чем многие идеологические лозунги. Люди могут терпеть сложность, но плохо терпят абсурд. Если страна, богатая ресурсами, не может организовать доступ к базовому товару, то в сознании граждан это воспринимается как признак не просто ошибки, а неспособности управлять реальностью. Поэтому главный вывод, на мой взгляд, такой: - проблема может быть не в едином “заговоре”, - а в конфликте интересов государства, компаний, логистики и ценовых стимулов, - усиленном закрытостью информации и хаотичностью решений. И если власть хочет не просто “успокоить население”, а реально решить проблему, ей нужно не искать символических виноватых, а делать три вещи: 1. радикально повышать прозрачность — где есть топливо, где нет, почему, на какой срок; 2. ломать экономические стимулы, делающие внутренний дефицит выгодным; 3. наказывать не за слухи, а за доказанное удержание товара и манипуляцию рынком. Потому что дефицит — это не только про бензин. Это всегда про доверие. А доверие — это уже топливо самой государственности. И здесь остаётся открытый вопрос: что опаснее для общества — сознательный саботаж немногих или система, в которой безличная выгода сама по себе начинает производить разрушение безо всякого заговора?