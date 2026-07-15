Пообщался с толковым мужиком из нефтянки – он не понимает, почему не хватает бензина. Да, некоторые мощности НПЗ выбиты ударами дронов (и тут он винит сами компании, которые не хотят оплатить защиту), но в то же время у нас есть недосягаемые НПЗ в Сибири и Забайкалье – однако и там почему-то нехватка бензина. В Монголии наш бензин продаётся, а в соседнем регионе России нет, и водители вынуждены туда ездить за российским топливом. Абсурд!

Кроме того, мой собеседник был свидетелем, когда Лукойл закрывал заправку даже при наличии бензина. На вопрос почему, сотрудники отвечали: такой приказ. Чей, непонятно. Видимо, руководства. А зачем тогда? Ведь это только и создаёт ажиотаж, а значит поднимает спрос.

В сухом остатке – всё-таки это очень похоже на саботаж нефтяных компаний с коммерческими и/или политическими целями. И власть должна немедленно это остановить и наказать виновных в создании искусственного дефицита топлива.

Иначе повторится ситуация времён Перестройки и предреволюционных дней, когда искусственно созданный дефицит привёл к разочарованию государством и стал одним из факторов для проведения госпереворота.

P. S. Кстати, дизель свободно продаётся на заправках и с его покупкой проблем нет.

РМ