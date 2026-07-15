“Патентованный подлец, или почему полезно читать мемуары”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 8 июля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Историк Евгений Спицын комментирует статью Александра Цыпко «Игры патриотов» и правда о подлинных причинах распада СССР», опубликованной в «Независимой газете» – https://www.ng.ru/ideas/2026-06-22/6_9521_ussr.html
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
«АВРОРА» в сети:
Дзен: https://dzen.ru/aurora_network
Telegram: https://t.me/aurora_network
Rutube: https://rutube.ru/channel/23483082/
VK: https://vk.com/aurora.network
Max: https://max.ru/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Евгений Спицын резко полемизирует со статьёй Александра Ципко о причинах распада СССР. - Главный упрёк Спицына: оппонент приписывает ему тезисы, которых он не высказывал, и строит полемику на искажениях. - Центральная мысль Спицына: распад СССР не был «естественным» итогом слабости системы, а стал результатом сознательной политики части высшего руководства. - В качестве аргумента он постоянно ссылается на мемуары и дневники участников событий: Яковлева, Медведева, Черняева, Болдина и других. - Спицын утверждает, что идеи нового союзного договора и фактического ослабления союзного государства обсуждались задолго до формального финала СССР. - По его мнению, перестройка включала не только политические и экономические реформы, но и масштабную идеологическую кампанию, прежде всего антисталинскую, а затем и антиленинскую. - Он отвергает тезис, будто СССР распался из-за массового желания русских «перестать кормить окраины», и ссылается на результаты референдума 17 марта 1991 года. - Отдельно подчеркивается, что Верховенство союзного законодательства сохранялось, а значит заявления о «распаде уже в 1990 году» он считает юридически несостоятельными. - Спицын настаивает: часть перестроечной публицистики прикрывала разрушительные процессы риторикой о правде, гуманизме, свободе и общечеловеческих ценностях. - Он считает деятелей перестройки не реформаторами-идеалистами, а политически ответственными за распад страны, социальную катастрофу и последующие конфликты на постсоветском пространстве. - Важный лейтмотив беседы: мемуары полезны тем, что сами участники событий нередко проговариваются о своих реальных целях лучше любых поздних оправданий.
Подробный выводВ данной лекции важен не только сам предмет спора — причины распада СССР, — но и способ, которым Спицын выстраивает свою аргументацию. Он фактически предлагает зрителю простой, но методологически сильный принцип: если хочешь понять эпоху, читай не только официальные формулы, но и воспоминания тех, кто принимал решения. Это действительно полезная историческая установка. Мемуары — источник коварный. Они субъективны, часто написаны с желанием оправдаться, приукрасить себя или переложить ответственность. Но именно поэтому они и ценны: человек, защищая себя, невольно раскрывает структуру своих мотивов, круг знакомств, скрытые конфликты, язык эпохи, реальные центры влияния. В этом смысле память работает почти как рентген: она не показывает «абсолютную истину», но показывает внутренний скелет позиции. И Спицын строит свою линию именно так — не на доверии к декларациям перестройки, а на сопоставлении поздних признаний, записок, дневников и фактических действий. Его основной тезис философски сводится к следующему: государства чаще погибают не потому, что «сами созрели к смерти», а потому что элиты перестают считать их ценностью. Это важная мысль, и она шире СССР. История знает немало примеров, когда система долго держится на инерции институтов, армии, права, привычки миллионов людей жить вместе — и вдруг сверху начинается демонтаж, оправдываемый благими словами. Сначала меняют язык, потом символы, потом критерии добра и зла, потом саму архитектуру власти. Так работает не только политика, но и психика: прежде чем человек разрушит свою жизнь, он обычно разрушает её смысловую карту. Спицын, по сути, говорит о таком же «ментальном демонтаже» применительно к стране. Особое место в беседе занимает критика идеализаций. Здесь проявляется почти психологический пласт рассуждения. Часто людям хочется верить, что перестройка была честной попыткой улучшить социализм, а катастрофа вышла случайно. Это утешительный образ: ошибка вместо предательства, наивность вместо расчёта, трагедия вместо вины. Но Спицын этот комфортный образ отвергает. Для него проблема в том, что общество привязывается не к реальности, а к её морально удобной версии. Это очень человеческая склонность: в личной жизни мы тоже нередко любим не человека, а придуманный образ; в истории — не факты, а версию, с которой легче жить. При этом, если отделить эмоцию от сути, в выступлении есть несколько содержательных опорных линий: 1. Юридическая линия: СССР продолжал существовать как союзное государство, пока действовала союзная конституция и союзные органы власти. 2. Политическая линия: в верхушке власти существовала группа, последовательно работавшая на ослабление союзного центра. 3. Идеологическая линия: деструкция государства сопровождалась пересборкой общественного сознания через контролируемую публицистику. 4. Источниковедческая линия: мемуары самих участников нередко подтверждают наличие таких намерений или, как минимум, подводят к ним. 5. Народная линия: массовое волеизъявление, в частности референдум 1991 года, плохо согласуется с тезисом о якобы всеобщем желании распада Союза. Конечно, у такого подхода есть и уязвимость. Спицын местами говорит так, будто субъективные свидетельства участников уже сами по себе исчерпывающе доказывают общий замысел. Исторически это не всегда безопасно: мемуары нужно сверять с документами, контекстом, институциональной логикой, экономикой, международными обстоятельствами. Иначе есть риск заменить одну мифологию другой. Но здесь важно другое: он не призывает к слепой вере в мемуары, а показывает, что без них картина эпохи становится стерильной и слишком официальной. А стерильная история часто бывает удобной для оправдания сильных мира сего. Название беседы — почему полезно читать мемуары — в этом смысле очень точное. Полезно не потому, что мемуары «говорят правду», а потому что они раскрывают механизм самооправдания власти. И когда разные акторы, каждый по-своему, начинают оправдываться, между строк проступает нечто более правдоподобное, чем их декларации. Это похоже на работу следователя или даже психоаналитика: не только слушать, что человек говорит, но и замечать, что он вынужден проговорить. И ещё один слой. В этом видео чувствуется не просто спор об истории, а борьба за моральный смысл прошлого. Для одной стороны перестройка — это попытка освобождения от лжи. Для другой — технология разрушения через монополию на «правду». Это глубокий парадокс: слово «правда» может быть как актом освобождения, так и инструментом манипуляции, если отбирают право определять, что именно считать правдой. В этом смысле спор Спицына с Ципко — не только о СССР, но и о природе идеологии вообще. Идеология редко приходит как «ложь» в лоб; чаще она приходит как морально привлекательный словарь, в который заворачивают выгодные кому-то изменения.
ИтогГлавный вывод беседы таков: историю конца СССР, по мысли Спицына, нельзя понимать как стихийный и естественный распад нежизнеспособной конструкции; её нужно рассматривать как результат целенаправленных действий, идейной подготовки и управленческих решений части элиты, а мемуары помогают увидеть эту скрытую механику изнутри. Практический смысл этого вывода прост: читать воспоминания стоит не ради любопытства, а ради трезвости. Чтобы меньше поддаваться готовым легендам — и либеральным, и охранительным, и любым другим. Потому что прошлое почти всегда сначала убивают в языке, а уже потом в институтах. И здесь возникает открытый вопрос: если каждое поколение переписывает прошлое под свои страхи и надежды, то где проходит граница между живой интерпретацией истории и утратой самой правды о ней?