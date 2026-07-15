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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Почему классическое понимание войны больше не объясняет происходящее вокруг России? Константин Сивков разбирает современную гибридную войну: информационные и экономические операции, цветные революции, зависимость от глобальных цепочек, роль Китая, удары по НПЗ, раскачку общества и ядерный порог. В выпуске — Клаузевиц, беспилотники, авиация, ракеты, артиллерия, операции СВО, украинский «контрнаступ», Курская операция, риск столкновения с НАТО и вопрос: что сегодня значит разрушить систему управления противника?

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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00:00 Константин Сивков о теории войны: от Клаузевица до информационных сетей

04:46 Экономика НАТО и появление гибридной войны

09:16 Революции, экономика и информационные операции Запада

15:11 Цель Запада, ядерный порог и защита России

20:49 Почему СВО ведётся осторожно: агенты влияния и раскачка общества

26:53 Этапы СВО: от первых операций до оборонительной тактики

36:18 Крупные операции СВО и задачи современных войск

41:22 Воздушно-наступательная операция НАТО: ПВО, дроны и техника

53:37 Почему FPV-дроны не остановят крупное наступление РФ

59:59 Тактическое ядерное оружие: радиус поражения и почему обычные средства выгоднее

01:04:48 Сценарии эскалации и риск глобальной ядерной войны

01:11:13 Как уничтожить режим: удары по системе управления и управленческим кадрам

01:25:29 Финал выпуска

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