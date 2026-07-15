Константин Сивков | ПОЧЕМУ СВО ЗАТЯНУЛАСЬ: ПРАВДА О СТРАХЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Почему классическое понимание войны больше не объясняет происходящее вокруг России? Константин Сивков разбирает современную гибридную войну: информационные и экономические операции, цветные революции, зависимость от глобальных цепочек, роль Китая, удары по НПЗ, раскачку общества и ядерный порог. В выпуске — Клаузевиц, беспилотники, авиация, ракеты, артиллерия, операции СВО, украинский «контрнаступ», Курская операция, риск столкновения с НАТО и вопрос: что сегодня значит разрушить систему управления противника?
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
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00:00 Константин Сивков о теории войны: от Клаузевица до информационных сетей
04:46 Экономика НАТО и появление гибридной войны
09:16 Революции, экономика и информационные операции Запада
15:11 Цель Запада, ядерный порог и защита России
20:49 Почему СВО ведётся осторожно: агенты влияния и раскачка общества
26:53 Этапы СВО: от первых операций до оборонительной тактики
36:18 Крупные операции СВО и задачи современных войск
41:22 Воздушно-наступательная операция НАТО: ПВО, дроны и техника
53:37 Почему FPV-дроны не остановят крупное наступление РФ
59:59 Тактическое ядерное оружие: радиус поражения и почему обычные средства выгоднее
01:04:48 Сценарии эскалации и риск глобальной ядерной войны
01:11:13 Как уничтожить режим: удары по системе управления и управленческим кадрам
01:25:29 Финал выпуска
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции война трактуется не только как вооружённое насилие, а как совокупность военных, информационных, экономических и специальных действий, подчинённых единому политическому замыслу. - Классическая формула Клаузевица, по мысли автора, сегодня уже недостаточна в прежнем виде, потому что современный мир стал взаимозависимым и насыщенным информационными технологиями. - Гибридная война возникает там, где победа может достигаться не только разгромом армии, но и разложением общества, элит, управления и экономики противника. - Информационные и экономические инструменты, по логике выступления, направлены прежде всего на формирование ненависти к собственному правительству внутри атакуемой страны. - СВО объясняется как часть более широкого конфликта не только с Украиной, но и с объединённым Западом. - По версии автора, цель России — не просто военное поражение Украины, а создание условий, при которых кризис Украины ударит по самому Западу. - Одной из главных причин затяжного характера СВО автор считает стремление не перейти “ядерный порог” и не спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. - Ядерное оружие, по изложенной логике, сделало классическую большую войну образца Второй мировой бесперспективной, потому что она почти неизбежно ведёт к взаимному уничтожению. - Автор считает, что российское руководство действует осторожно и ограниченно, поскольку резкая эскалация может привести к вступлению НАТО в конфликт. - Отдельно подчеркивается, что в современной войне военные действия подчинены общей информационно-экономической логике, а не существуют сами по себе. - Автор полемизирует с тезисом, что беспилотники “заменили всё”, и утверждает, что танки, артиллерия, авиация и крупные операции по-прежнему сохраняют решающее значение. - В лекции подробно описывается западное понимание крупномасштабной операции: завоевание превосходства в воздухе, подавление ПВО, удары по тылам, затем прорыв сухопутными силами. - По мнению автора, Россия теоретически обладает ресурсами для более масштабных наступательных действий, но политическое решение выбрано иное. - Одним из центральных выводов становится мысль, что сегодня борьба идёт не только на фронте, а за то, где раньше произойдёт внутренний надлом — в России или на Западе. - В финале автор говорит о необходимости поражать не только инфраструктуру, но и кадровое ядро политического режима, понимая режим как систему людей, офисов и управленческих структур.
Подробный выводВ этом видео предлагается цельная, хотя и явно полемическая, картина современной войны. Её стержень — идея, что война давно перестала быть лишь столкновением армий. Это, в сущности, уже не просто борьба техники и солдат, а борьба систем управления, общественных состояний, психологии масс, экономической устойчивости и политической воли. В этом смысле мысль лекции перекликается и с военной теорией, и с политической философией: кто управляет восприятием реальности, тот во многом управляет и исходом конфликта. Здесь есть важное трезвое зерно. Действительно, современное государство гораздо уязвимее для санкций, информационных кампаний, разрыва логистики, давления на элиты и общественные настроения, чем государства XIX века. Мир связан плотнее, а значит, удар по одному звену может вызывать цепную реакцию. Это напоминает и нейросетевые системы: не всегда нужно уничтожать весь механизм, иногда достаточно изменить ключевые веса в узлах — и поведение всей системы перестраивается. Так же и общество: иногда фронт проходит не по линии окопов, а по линии доверия, страха, усталости и интерпретации происходящего. Основной авторский ответ на вопрос, почему СВО затянулась, строится на двух опорах.
1. Ограниченность военных действий выбрана сознательноАвтор исходит из того, что Россия могла бы вести действия значительно жёстче и масштабнее, но этого не делает из-за политико-стратегических ограничений. Если принять эту рамку, затяжной характер конфликта — не только следствие военных трудностей, но и результат сознательного удержания эскалации.
2. Главный сдерживающий фактор — риск ядерной войныЭто, по сути, центральный нерв всей лекции. Автор много раз возвращается к мысли, что резкий переход к крупной классической войне против Запада почти неизбежно подвёл бы мир к ядерному обмену. Поэтому и возникает парадокс современной эпохи: стороны ведут борьбу ожесточённо, но одновременно пытаются не пересечь невидимую черту. Это уже не война на уничтожение в прямом смысле, а война на истощение, дестабилизацию, изматывание и политическое разложение противника. В этом рассуждении есть почти экзистенциальный мотив. Ядерное оружие сделало победу слишком похожей на самоубийство. Сила остаётся, но прямое применение предельной силы становится нерациональным. Так возникает гибридность: не потому что люди стали гуманнее, а потому что тотальная прямота стала смертельно дорогой. Однако важно видеть и границы этой позиции.
Что в лекции выглядит сильным- Чётко подмечена связь между военными, экономическими и информационными механизмами. - Убедительно показано, что современные конфликты идут за внутреннюю устойчивость общества, а не только за территорию. - Важна мысль, что ядерное сдерживание меняет форму войны, а не отменяет её. - Полезно и напоминание о том, что не стоит впадать в технологический фетишизм: беспилотники важны, но они не отменяют всей военной системы.
Что в лекции требует осторожностиЗдесь начинается та зона, где истина уже не дана как готовый монолит, а зависит от позиции наблюдателя, доступной информации и доверия к интерпретации. - Многие утверждения в беседе подаются как почти самоочевидные, хотя на деле они остаются спорными или недоказуемыми без закрытых данных. - Есть заметный перекос в сторону объяснения почти всех процессов через единый стратегический замысел. В реальности войны часто идут не по чистой логике шахматной доски, а через ошибки, инерцию, ведомственные конфликты, дефициты, просчёты и хаос. - Там, где автор говорит об «агентах влияния», управляемых кризисах и почти линейной причинности политических процессов, требуется особенно критическое мышление: такие схемы удобны, но могут слишком упрощать сложную социальную реальность. - Рассуждение о возможности более быстрой военной победы при ином политическом решении тоже остаётся гипотезой. Война всегда сопротивляется кабинетной логике. На карте всё прямее, чем в реальности. И здесь обнаруживается почти философская развилка: человек хочет верить, что за долгой и тяжёлой реальностью стоит ясный замысел. Это психологически утешает. Но реальность нередко грубее — в ней есть и стратегия, и импровизация, и ограничения, и ошибки. Мы часто любим не саму действительность, а её стройную объяснительную модель. Это касается и истории, и политики, и личной жизни.
Общий смысл лекцииЕсли свести всё к сути, то автор предлагает следующую формулу: В этой оптике затяжка СВО — не аномалия, а следствие самой природы нынешней эпохи. Когда прямой апокалипсис слишком близок, война становится долгой, рваной, нервной, изматывающей и многослойной. Не блицкриг, а вязкая борьба нервных систем. Это довольно мрачная, но логически понятная картина. Она показывает современность как пространство, где армия уже не существует отдельно от энергетики, медиа, логистики, дипломатии, массовой психологии и страха перед последней чертой. В каком-то смысле это возвращает нас к старой истине: война всегда была состоянием общества, просто теперь общество стало тотально включённым в войну. И всё же остаётся главный вопрос: если каждая сторона объясняет свою осторожность мудростью, а затяжку — стратегической необходимостью, то как отличить подлинный расчёт от попытки придать смысл затянувшейся трагедии?