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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

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Почему интернет снова возвращает старые мифы — от Гипербореи до бессмертия? Вардан Багдасарян разбирает конспирологические сюжеты и показывает, как они связаны с политикой, исторической памятью и борьбой за смысл слов. В выпуске — израильское лобби и христианский сионизм, «окна Овертона», Геродот, Туле, карты Меркатора, Блаватская, Антарктида, Агарта, Пушкин и Лермонтов, закрытые общества, дуэли, трансгуманизм, евгеника, ИИ и вопрос: где проходит граница между мифом, идеологией и поиском истины?

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00:00 Вступление. Вардан Багдасарян о мифах, еврейском и израильском лобби

04:16 Миграция евреев, образ Российской империи и формирование каналов влияния в США

12:32 Как работает израильское лобби: давление на политику США, обвинения в антисемитизме и подмена понятий

25:40 Миф о Гиперборее: от античных карт и теософии до поисков северной прародины

41:37 Загадки гибели Пушкина и Лермонтова: западный след, масонство и имперский код

59:53 Миф о бессмертии: от библейских долгожителей до идей продления жизни

01:09:28 Трансгуманизм: евгеника, киборгизация и конец «классического человека»

01:17:12 Финал разговора

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