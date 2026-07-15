КЕННЕДИ УБИЛИ ЗА ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ ИЗРАИЛЯ: ВЕРСИЯ КОТОРУЮ СКРЫВАЮТ! | Вардан Багдасарян
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Почему интернет снова возвращает старые мифы — от Гипербореи до бессмертия? Вардан Багдасарян разбирает конспирологические сюжеты и показывает, как они связаны с политикой, исторической памятью и борьбой за смысл слов. В выпуске — израильское лобби и христианский сионизм, «окна Овертона», Геродот, Туле, карты Меркатора, Блаватская, Антарктида, Агарта, Пушкин и Лермонтов, закрытые общества, дуэли, трансгуманизм, евгеника, ИИ и вопрос: где проходит граница между мифом, идеологией и поиском истины?
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00:00 Вступление. Вардан Багдасарян о мифах, еврейском и израильском лобби
04:16 Миграция евреев, образ Российской империи и формирование каналов влияния в США
12:32 Как работает израильское лобби: давление на политику США, обвинения в антисемитизме и подмена понятий
25:40 Миф о Гиперборее: от античных карт и теософии до поисков северной прародины
41:37 Загадки гибели Пушкина и Лермонтова: западный след, масонство и имперский код
59:53 Миф о бессмертии: от библейских долгожителей до идей продления жизни
01:09:28 Трансгуманизм: евгеника, киборгизация и конец «классического человека»
01:17:12 Финал разговора
#ВарданБагдасарян #мифы #израильскоелобби #лоббизм #Гиперборея #Пушкин #Лермонтов #Дантес #Барант #НиколайПервый #трансгуманизм #бессмертие #евгеника #Богданов #Федоров #преображение #история #конспирология #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе различаются еврейское и израильское лобби, при этом подчеркивается, что это не одно и то же явление. - Истоки особого отношения части западных элит к Израилю связываются с протестантским/христианским сионизмом, оформившимся еще в Англии XVII века. - Высказывается тезис, что израильское лобби в США реально существует и влияет на внешнюю политику, иногда даже вопреки собственно американским интересам. - Приводится версия, что Джон Кеннеди мог быть убит из-за противодействия израильской ядерной программе; эта гипотеза подается как присутствующая в американской литературе, но мало обсуждаемая в российском поле. - Лоббизм трактуется не как нейтральный механизм, а как форма скрытого давления, подкупа и манипуляции, подрывающая идею национального суверенитета. - В теме Гипербореи отмечается сочетание мифа, идеологии и возможного исторического зерна: полностью отвергать тему не предлагается, но и принимать ее в готовом виде — тоже. - Подчеркивается, что миф о северной прародине активно использовался в XIX–XX веках для идеологического конструирования — от колониальных теорий до оккультно-нацистских интерпретаций. - В версиях о гибели Пушкина и Лермонтова рассматривается не только личный конфликт, но и возможность более широкого политического или надполитического заговора. - Пушкин представлен как фигура, прошедшая путь от радикализма к государственно-национальному мировоззрению, что могло сделать его неудобным. - Вокруг смерти Лермонтова акцентируются странности баллистики, обстоятельств дуэли и окружения, что подпитывает версию умышленного устранения. - Тема бессмертия разбирается в двух парадигмах: - традиционной религиозной — через преображение человека; - современной технократической — через науку, трансгуманизм, импланты, перенос сознания, крионику. - Высказывается критика трансгуманизма как попытки не исцелить человека, а механически «пересобрать» его, утрачивая сам человеческий образ.
Подробный выводВ этом видео обсуждение построено вокруг нескольких популярных сюжетов — от израильского влияния в США до Гипербореи, гибели русских поэтов и идеи бессмертия, — но внутренне все эти темы связаны одной логикой: официальная картина мира почти никогда не исчерпывает реальность. Это, пожалуй, главный нерв беседы.
1. О лобби, власти и подмене понятийОдна из центральных линий — критика наивного представления о государстве как о полностью суверенном и прозрачном субъекте. В данной лекции проводится мысль, что за видимой политической системой часто стоят сети влияния, и израильское лобби — лишь один из наиболее заметных примеров. При этом важен нюанс: собеседник старается отделять разговор о лоббизме от этнической демонизации. То есть речь идет не о «народе как сущности», а о структурах интересов, капитала, идеологии и давления. Это важное различие. Когда сложные политические процессы сводят к примитивной формуле «кто-то всем управляет», мышление скатывается в мифологию. Но когда говорят о конкретных механизмах — финансировании, медийном влиянии, компромате, санкциях, кадровом давлении, — разговор становится уже не мистическим, а политологическим. И здесь беседа пытается идти именно по второй линии, хотя временами и балансирует на грани конспирологии. Особенно интересен тезис о том, что само слово «лобби» уже является формой легализации того, что по сути может быть подкупом или внешним воздействием. Это наблюдение не столько о США, сколько о языке власти вообще. Язык умеет обезвреживать тревогу: «подкуп» становится «лоббизмом», «идеологическая обработка» — «ценностной политикой», «давление» — «партнерством». В этом смысле беседа поднимает более широкий вопрос: как слова маскируют реальность.
2. Версия об убийстве КеннедиСюжет о Кеннеди подан как альтернативная версия: его устранение могло быть связано с противодействием израильской ядерной программе. Автор не доказывает это окончательно, а скорее указывает, что такая линия существует в американской литературе и почему-то оказывается на периферии массового обсуждения. Здесь разумно держать двойную оптику. С одной стороны, история XX века действительно полна случаев, когда большие геополитические проекты сопровождались устранением неудобных фигур. С другой — любая версия такого масштаба требует особенно строгих доказательств. Иначе мы рискуем принять за истину то, что лишь хорошо соответствует нашему подозрению к системе. Но сама постановка вопроса ценна: убийство крупного политика редко бывает только «частной трагедией». Власть, особенно ядерная, почти всегда сопряжена с зонами, где официальное объяснение может быть лишь внешней оболочкой. В этом смысле беседа напоминает: геополитика — это не только декларации, но и тень, которая от них падает.
3. Гиперборея как миф, идеология и, возможно, след памятиРазбор Гипербореи особенно показателен. Здесь собеседник не занимает ни позиции грубого отрицания, ни позиции романтической веры. Это, на мой взгляд, самая сильная часть разговора. Он показывает, что мифы не рождаются на пустом месте, но и не обязаны быть буквальной историей. Гиперборея в беседе выступает в трех измерениях: - как античный мифологический мотив о северной земле; - как идеологическая конструкция XIX–XX веков, обслуживающая колониальные, расовые и цивилизационные схемы; - как возможное отражение реальных, но плохо изученных северных коммуникаций, климатических фаз и культурных зон. Это зрелый подход. История вообще похожа на археологию не только вещей, но и смыслов: часто легенда — не факт, но след факта. Она может искажать реальность, но не обязательно выдумывать ее с нуля. Так и здесь: север мог быть не «раем сверхлюдей», а одной из недоисследованных цивилизационных периферий, память о которой обросла символами. И тут проявляется важная философская деталь: человек постоянно стремится найти свою прародину не только географически, но и метафизически. Юг, Север, Атлантида, Шамбала — все это не просто топонимы, а попытки ответить на вопрос: откуда мы вышли и где утраченная полнота? Поэтому Гиперборея живуча не потому, что доказана, а потому, что отвечает на внутреннюю тоску культуры по истоку.
4. Пушкин и Лермонтов: дуэль или устранение?В части о Пушкине и Лермонтове беседа развивает мысль, что великие поэты — это не просто литераторы, а носители национального самосознания, и потому их смерть не обязательно следует рассматривать только в частной плоскости. В отношении Пушкина подчеркивается его мировоззренческая эволюция: от юношеского радикализма к все более выраженному государственному и национальному самоопределению. Такой разворот действительно мог сделать его фигурой символически опасной для тех кругов, которым было выгодно ослабление русской идентичности или ее вестернизация. В этой логике дуэль оказывается не просто личной драмой, а возможным инструментом. С Лермонтовым аргументация строится на странностях обстоятельств: траектория пули, неясности с правилами дуэли, дополнительными участниками, атмосферой подталкивания. Это не дает автоматического вывода, но создает поле для сомнения. Здесь, однако, важно не впасть в соблазн ретроспективной сакрализации. Когда мы знаем, кем стал Пушкин для русской культуры, нам почти хочется видеть в его гибели непременно мировую интригу. Но история часто трагична и без мистического заговора: великие люди тоже уязвимы перед обычной человеческой низостью, завистью, пустотой среды. И все же вопрос, поднятый в беседе, небесполезен: может ли культура быть атакована через устранение ее смысловых центров? Безусловно, может. И не только в XIX веке.
5. Бессмертие: преображение или инженерияФинальная тема — самая глубокая. Она выводит разговор из области политических мифов к вопросу о природе человека. В беседе противопоставлены две модели:
ТрадиционнаяЧеловек смертен не просто биологически, а онтологически поврежден. Победа над смертью возможна не как технический трюк, а как преображение всего человека — духа, души, тела.
ТехнократическаяЧеловек — это конструкт, который можно улучшать, чинить, собирать заново: генная инженерия, перенос сознания, киборгизация, крионика, импланты. Это не просто спор религии и науки. Это спор о том, что считать человеком. Если человек — лишь носитель информации, тогда действительно можно мечтать о «загрузке сознания». Но если человек — это не сумма процессов, а живая тайна личностного присутствия, тогда копия не есть ты, а продление функций не есть победа над смертью. Трансгуманизм в этом смысле соблазнителен, потому что обещает решить старую метафизическую проблему инженерным способом. Это очень современно: вместо покаяния — апгрейд, вместо внутренней работы — имплант, вместо смысла — оптимизация. Но, как часто бывает, здесь скрыта подмена. Мы хотим бессмертия, а нам могут предложить лишь непрерывность механизма. Это похоже на попытку сохранить пламя, бесконечно меняя свечи, не задаваясь вопросом, что вообще горит.
6. Общий смысл беседыЕсли собрать все темы вместе, получится довольно цельная картина. В этом видео говорится о том, что: - реальность сложнее официальных схем; - за словами и институтами стоят интересы, которые умеют прятаться; - мифы могут быть одновременно и ложью, и носителями памяти; - национальная культура уязвима и может становиться объектом целенаправленного удара; - современность предлагает человеку не истину, а часто лишь более изощренные формы подмены; - вопрос о человеке — центральный: кто он, чем живет, что в нем подлинно и что можно заменить без утраты сущности. С философской точки зрения беседа вращается вокруг борьбы между формой и сущностью. Лобби называется нормой, миф — историей, дуэль — случайностью, бессмертие — технологией. Но за каждой такой формой авторы пытаются увидеть скрытое содержание. Иногда это получается убедительно, иногда спорно, иногда требует большего фактического основания. Но сам жест поиска важен: не принимать готовый язык власти как окончательное описание мира. При этом стоит сохранять внутреннюю дисциплину. Не всякая скрытая причина реальна, не всякая лакуна в официальной версии означает заговор. Человеческое сознание любит дорисовывать недостающее — так же, как в отношениях мы часто любим не человека, а его образ, в истории мы тоже часто любим не факт, а объяснение, которое делает мир цельным. Поэтому зрелая позиция здесь — не слепая вера и не слепое отрицание, а внимательная работа различения.
ИтогБеседа посвящена не столько «мифам интернета», сколько кризису доверия к официальной реальности. Через разговор об Израиле, Кеннеди, Гиперборее, Пушкине, Лермонтове и бессмертии проступает один и тот же мотив: история, политика и даже представление о человеке формируются не только фактами, но и борьбой интерпретаций. Сильная сторона этой лекции — попытка мыслить широко, связывая геополитику, культуру, религию и антропологию. Слабая — местами недостаточная доказательная строгость, когда гипотеза звучит почти как установленный факт. Но в этом и парадокс подобных разговоров: они полезны не тогда, когда дают окончательный ответ, а тогда, когда возвращают навык сомневаться осмысленно. В конечном счете здесь поднимается очень древний вопрос: мы ищем истину — или лишь ту версию мира, которая лучше утоляет нашу потребность в смысле и целостности?