ИНЖЕНЕР ПОЛУЧАЕТ В 10 РАЗ МЕНЬШЕ МЕНЕДЖЕРА! КАК УБИЛИ АВИАПРОМ | Иван Распутин и Александр Колпакиди
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Почему Россия сохраняет мощную военную авиацию, но до сих пор буксует с гражданскими самолётами? Александр Колпакиди и авиационный специалист Иван Распутин разбирают состояние авиапрома: от Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, ракет Х-101, дронов и защиты аэродромов до Superjet, МС-21, Ил-114, «Байкала» и проблем импортозамещения. В выпуске — ПД-8, ПД-14, ПД-35, пермская школа двигателестроения, Китай, нехватка мощностей, инженеры, «эффективные менеджеры» и вопрос: можно ли возродить авиапром без изменения экономического фундамента?
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00:00 Вступление: гражданская и военная авиация, почему их нельзя смешивать
04:32 Военная авиация России: ядерная триада, Ту-160, стелс-технологии и защита аэродромов
11:55 Проблемы гражданской авиации: локализация, Superjet и европейская кооперация
21:10 Масштабы производства, отсутствие ответственности и деградация ВПК
34:39 Миф о царском авиапроме, советская система производства и подготовка кадров
41:27 Надежность новых самолетов, обслуживание без Запада и безопасность авиакомпаний
47:55 Китайский проект CR929, полупроводники и сложность копирования двигателей
52:46 Как беспилотники меняют войну: удары по НПЗ, борьба с FPV и работа ПВО
01:02:36 Проблема станкостроения, риск зависимости от Китая и серийность производства
01:08:30 Кадровый голод в отрасли: инженеры, менеджмент и экономический фундамент авиапрома
01:13:47 Финал разговора
#ИванРаспутин #АлександрКолпакиди #авиация #авиапром #гражданскаяавиация #военнаяавиация #Ту160 #Ту95МС #Су57 #Су34 #Superjet #МС21 #ПД8 #ПД14 #ПД35 #беспилотники #дроны #станкостроение #СССР #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе проводится четкое различие между военной и гражданской авиацией: это разные по задачам, требованиям и состоянию отрасли. - Военная авиация России оценивается как одна из сильнейших в мире: страна сохраняет компетенции в истребителях, перехватчиках, транспортной и стратегической авиации. - В стратегической авиации Россия сохраняет уникальные возможности, но серийное производство ограничено, а уязвимость техники на аэродромах стала очевидной. - Гражданский авиапром представлен как значительно более пострадавший после распада СССР: многие заводы были закрыты, кооперация разрушена, зависимость от зарубежных комплектующих стала критической. - Главная проблема нынешнего авиапрома — не отсутствие отдельных разработок, а неспособность к массовому серийному производству. - Новые проекты — SSJ New, МС-21, Ил-114, «Байкал» — существуют, но их судьба упирается в масштабы, мощности, материалы, кадры и организацию производства. - Отмечается острая зависимость от импортных технологий, станков, материалов и комплектующих, особенно в гражданском секторе. - Подчеркивается, что у России еще сохраняются сильные школы, особенно в авиадвигателестроении, но они во многом держатся на советском наследии и отдельных энтузиастах. - Ключевая системная проблема — доминирование “эффективных менеджеров” над инженерами и конструкторами. - Звучит критика низкой персональной ответственности руководителей: провал сроков и программ не ведет к реальным последствиям. - В сравнении с СССР современная система выглядит как менее способная к мобилизации, дисциплине и индустриальному рывку. - Советский авиапром оценивается как пример системной, массовой, дешевой и технологически эффективной модели производства, особенно в годы войны. - Особо выделяется роль СССР в создании социальных лифтов: талантливые люди из низов могли стать инженерами, конструкторами, организаторами производства. - В обсуждении беспилотников делается вывод, что современная война изменила саму логику применения авиации: дроны дешевле, массовее и часто эффективнее дорогих платформ. - При этом Россия, по мысли собеседников, не столько полностью отстает, сколько медленнее адаптируется из-за бюрократии, частной фрагментации и недостатка гибкости. - Проблема кадров связана не только с образованием, но и с низкими зарплатами инженеров и рабочих по сравнению с менеджментом. - Сквозной мотив беседы: без изменения экономической модели и производственных отношений полноценное возрождение авиапрома невозможно.
Подробный выводВ этом видео авиация рассматривается не просто как отрасль техники, а как зеркало устройства государства. И это, пожалуй, главный нерв беседы. Речь идет не только о самолетах, двигателях, дронах или заводах. Речь идет о том, какая система способна создавать сложность, удерживать ее и развивать во времени.
1. Главная мысль: военная сила еще держится, гражданская — провалиласьАвторы фактически описывают два разных мира. С одной стороны, военная авиация. Здесь у России, по их мнению, еще сохраняется высокий уровень: компетенции не утрачены окончательно, новые машины создаются, стратегическая авиация существует, двигатели производятся, экспорт в той или иной форме возможен. Это похоже на дерево, корни которого еще питаются глубоко из советской почвы. С другой стороны, гражданская авиация, где ситуация значительно хуже. Здесь особенно ясно видно, что разовый инженерный подвиг еще не равен промышленности. Можно собрать опытный образец, можно даже довести его до полета, но это не значит, что страна умеет серийно производить десятки и сотни машин. А именно это и есть настоящий критерий промышленной зрелости. Иными словами: технология без масштаба — это еще не индустрия.
2. Центральная проблема — не идеи, а системаВ беседе многократно повторяется мотив: в стране есть умные люди, есть конструкторы, есть отдельные сильные школы, есть инженерные решения. Но этого недостаточно. Почему? Потому что между идеей и серией лежит пропасть, которую должна преодолевать организация. Это важный, почти философский момент. В человеческой жизни тоже так: озарение ничего не стоит без дисциплины. В промышленности — тем более. У России, как описывается в видео, есть: - отдельные специалисты, - отдельные разработки, - отдельные испытательные образцы. Но нет в достаточной мере: - устойчивой производственной кооперации, - кадровой базы, - станкостроения, - длинного инвестиционного горизонта, - жесткой управленческой ответственности, - приоритета инженера над менеджером. То есть проблема не в том, что “мы ничего не умеем”, а в том, что умеем фрагментами, а не системой.
3. Советский Союз в беседе выступает как образец индустриальной субъектностиСоветский авиапром показан не в романтическом, а в довольно прагматичном ключе. Не просто “великая эпоха”, а модель, которая работала: - создавалась собственная школа, - строились заводы, - развивалось свое станкостроение, - обеспечивалась массовость, - была мобилизационная дисциплина, - существовали социальные лифты, - государство умело концентрировать ресурсы на стратегическом направлении. Это важный тезис: СССР не просто создал самолеты — он создал среду, где самолеты были неизбежным результатом. Именно поэтому в беседе так резко звучит сравнение с позднеимперским и постсоветским периодами. В обоих случаях есть отдельные яркие фигуры и проекты, но отсутствует полнота системы. Это напоминает различие между талантом и школой: талант может вспыхнуть случайно, школа — воспроизводит результат.
4. Критика “эффективного менеджмента” — не эмоциональная, а структурнаяОдна из самых сильных линий беседы — противопоставление инженера и менеджера. И здесь речь не просто о социальной обиде, что “инженер получает в 10 раз меньше”. Это симптом более глубокой болезни: в обществе, где распределение статуса и денег оторвано от реального созидания, производство начинает разлагаться. Менеджер в нормальной системе нужен. Но когда менеджмент становится выше инженерии, он начинает жить собственной логикой: - отчет важнее изделия, - презентация важнее технологии, - KPI важнее школы, - финансовая оптимизация важнее промышленной независимости. Это, кстати, очень современная проблема, не только российская. В США происходило похожее: финансовый капитал часто подменял собой производственный смысл. Беседа прямо указывает, что деградация после холодной войны затронула не только Россию. Просто в России она оказалась глубже, потому что здесь была разрушена сама ткань индустриального суверенитета.
5. Дроны как символ смены эпохиИнтересна линия про беспилотники. В ней чувствуется столкновение двух исторических логик: - логики старой индустриальной войны, где доминируют большие дорогие платформы; - логики новой сетевой войны, где дешевое, массовое, распределенное может подрывать дорогое и централизованное. Дрон в этом смысле — почти философский объект. Он показывает, что: - сложность больше не всегда означает преимущество; - дешевизна и массовость могут побеждать изящество; - гаражная сборка иногда оказывается тактически эффективнее тяжелой бюрократической машины. Но беседа при этом не идеализирует такую “махновскую” модель. Напротив, звучит мысль: да, это дает быстрый военный эффект, но в долгую такая среда может порождать хаос. Здесь возникает классическое противоречие между гибкостью и порядком. Слишком жесткая система медленно адаптируется. Слишком рыхлая — быстро распадается. Истинный вопрос, как всегда, в балансе.
6. Кадровый кризис — это не только про образование, но и про достоинство трудаОчень показателен фрагмент о зарплатах. Он выводит разговор на болезненную, но фундаментальную тему: что общество на самом деле ценит? Если инженер, рабочий, конструктор — люди, создающие материальную основу страны — получают меньше тех, кто лишь перераспределяет, продает, администрирует или симулирует управление, то система сама подает сигнал: И это не просто экономический перекос. Это антропологическая деформация. Молодой человек смотрит на реальность и делает рациональный вывод: идти в тяжелую сложную профессию бессмысленно. Так умирает не только отрасль — так разрушается сама культура созидания. В этом месте беседа выходит за пределы авиации. Потому что авиапром — вершина пирамиды. Если страна не уважает труд инженера, она рано или поздно теряет не только самолеты, но и субъектность.
7. Основной диагноз: разрушены производственные отношенияК финалу беседа становится уже почти открыто политэкономической. И это закономерно. Потому что чем глубже идет разговор, тем яснее: речь не о частных ошибках, а о типе системы. Основная мысль такова: - нынешняя модель не обеспечивает долгосрочного индустриального развития, - частная фрагментация в стратегических отраслях мешает координации, - ориентация на прибыль противоречит задачам технологического суверенитета, - без смены логики собственности, управления и распределения невозможно повторить даже часть советского рывка. Это очень сильный тезис. С ним можно соглашаться полностью или частично, но в беседе он последовательно обоснован. Не через лозунг, а через конкретные признаки: - отсутствие станкостроения, - провалы серийности, - дефицит кадров, - разрыв между разработкой и производством, - управленческая безответственность, - перекос в оплате труда. То есть вывод не идеологический в чистом виде, а эмпирический: система не дает нужного результата.
8. Общий смысл беседыЕсли собрать все в одну формулу, то беседа говорит следующее: Это звучит жестко, но в этом есть трезвость. Иногда любовь к стране проявляется не в успокаивающих мантрах, а в готовности смотреть на разрушение без самообмана. И все же беседа не безнадежна: в ней чувствуется вера, что потенциал не исчерпан окончательно. Сохранились школы, люди, компетенции, память о том, как может работать большая индустриальная система. И здесь возникает почти метафизический вопрос: что на самом деле возрождает страну — ресурсы, технологии, воля элит или возвращение уважения к тем, кто создает реальность руками и умом?