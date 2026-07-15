Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1024000213/detail.aspx

Почему Россия сохраняет мощную военную авиацию, но до сих пор буксует с гражданскими самолётами? Александр Колпакиди и авиационный специалист Иван Распутин разбирают состояние авиапрома: от Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, ракет Х-101, дронов и защиты аэродромов до Superjet, МС-21, Ил-114, «Байкала» и проблем импортозамещения. В выпуске — ПД-8, ПД-14, ПД-35, пермская школа двигателестроения, Китай, нехватка мощностей, инженеры, «эффективные менеджеры» и вопрос: можно ли возродить авиапром без изменения экономического фундамента?

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Вступление: гражданская и военная авиация, почему их нельзя смешивать

04:32 Военная авиация России: ядерная триада, Ту-160, стелс-технологии и защита аэродромов

11:55 Проблемы гражданской авиации: локализация, Superjet и европейская кооперация

21:10 Масштабы производства, отсутствие ответственности и деградация ВПК

34:39 Миф о царском авиапроме, советская система производства и подготовка кадров

41:27 Надежность новых самолетов, обслуживание без Запада и безопасность авиакомпаний

47:55 Китайский проект CR929, полупроводники и сложность копирования двигателей

52:46 Как беспилотники меняют войну: удары по НПЗ, борьба с FPV и работа ПВО

01:02:36 Проблема станкостроения, риск зависимости от Китая и серийность производства

01:08:30 Кадровый голод в отрасли: инженеры, менеджмент и экономический фундамент авиапрома

01:13:47 Финал разговора

#ИванРаспутин #АлександрКолпакиди #авиация #авиапром #гражданскаяавиация #военнаяавиация #Ту160 #Ту95МС #Су57 #Су34 #Superjet #МС21 #ПД8 #ПД14 #ПД35 #беспилотники #дроны #станкостроение #СССР #КнижныйДень