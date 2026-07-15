Госмонстр Франции: как Париж стал крупнейшим в мире экспортером электроэнергии. Борис Марцинкевич
Xто может быть полезного в изучении истории развития ОЭС Франции? В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
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#ДеньТВ #Борис_Марцинкевич #Геоэнергетика #Framatome #атом #энергетика #АЭС #Франция #электроэнергетика #наука
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Франция — крупнейший в мире экспортер электроэнергии, и это обеспечено прежде всего не “рынком”, а сильной государственной архитектурой отрасли. - Ключевая роль принадлежит EDF — государственной компании, которая контролирует основную часть АЭС и ГЭС страны. - Основа французской электроэнергетики — атомная и гидрогенерация: - АЭС — около 390 млрд кВт·ч в 2025 году, - ГЭС — около 68 млрд кВт·ч, - вместе — почти 80% выработки. - Экспорт электроэнергии Франции в 2025 году — 85 млрд кВт·ч, что кратно больше российского экспорта. - Французская модель строилась на: - государственном контроле, - централизованном планировании, - стандартизации, - серийности строительства, - долгосрочной оценке энергобезопасности. - Исторический поворот произошел в 1950–1970-е: - Франция отказалась от множества конкурирующих реакторных линий, - выбрала водо-водяные реакторы (PWR) как наиболее рациональную технологию, - создала промышленную базу вокруг Framatome, EDF и Комиссариата по атомной энергии. - Решение о масштабной атомной программе не возникло спонтанно: - ему предшествовала работа межведомственной комиссии Pion, - которая много лет считала спрос, риски, стоимость топлива, потребности промышленности и кадров. - План Мессмера 1974 года стал не “озарением”, а политическим утверждением уже подготовленной технологической стратегии. - Франция добилась уникального темпа: - 58 реакторов за 13 лет, - рекорд — 9 энергоблоков за один год. - Главная идея лекции: энергетика — это стратегическая отрасль, где слепая либерализация разрушительна, а успех требует длинной воли государства. - Автор резко противопоставляет французский опыт российской реформе РАО ЕЭС, считая разгосударствление электроэнергетики ошибкой. - Для России ценен не прямой перенос французской модели, а изучение ее алгоритма: - межведомственное планирование, - увязка генерации, сетей, промышленности, кадров и демографии, - ориентация на энергетический суверенитет.
Подробный выводВ этом видео показана очень важная вещь: большие энергетические системы не возникают из рыночной импровизации. Они растут как соборы или как флоты — через длинную дисциплину, через институции, через принуждение хаоса к форме. Франция в этом смысле выступает не просто как страна с развитой атомной генерацией, а как пример того, как государство может собрать разрозненные интересы — науки, промышленности, сетевого хозяйства, образования, финансов — в единый исторический проект.
1. Почему Франция оказалась сильнойСекрет Франции в данной лекции описан не как “чудо атома”, а как совпадение нескольких факторов: - сильная научная школа; - государственная компания EDF как единый заказчик и оператор; - атомная промышленность, способная учиться и локализовывать технологии; - развитие сетей высокого напряжения; - межгосударственная координация энергосистем Европы; - наличие надведомственного стратегического органа, который думал не о квартальной прибыли, а о горизонте в десятилетия. Это очень трезвый взгляд. Часто успех пытаются объяснить одним ярким элементом: “построили АЭС — и все получилось”. Но в реальности реактор сам по себе ничего не решает. Реактор без сетей — это изолированная машина. Реактор без кадров — это риск. Реактор без топливного цикла — зависимость. Реактор без серийности — дорогая игрушка. Именно поэтому французский пример важен: он демонстрирует системность, а не фрагмент.
2. Главный нерв — не атом как таковой, а управленческая формаБеседа посвящена не столько технике, сколько форме мышления государства. И здесь появляется почти философская тема: есть разница между страной, которая реагирует, и страной, которая проектирует. Франция, по изложению автора, не ждала, пока рынок “сам разберется”. Она исходила из другого принципа: если энергетика — это фундамент промышленности, быта, транспорта, обороны, то ее нельзя отдавать на волю краткосрочного интереса. Это напоминает старую истину: не все, что эффективно в магазине, эффективно в цивилизации. Рынок хорош там, где ошибка локальна. В энергетике ошибка системна. Если рухнет торговая сеть одежды — неприятно. Если проседает энергосистема — страдает вся экономика. В этом смысле французский опыт выглядит как скрытая критика идеализации рынка. Любая идеология склонна любить свой красивый образ. Либерал любит образ саморегулирующейся системы, плановик — образ всесильного центра, технократ — образ полной рациональности. Но реальность сложнее. Франция победила не потому, что была “чисто рыночной” или “чисто плановой”, а потому, что сумела встроить планирование внутрь рыночной экономики, не разрушая управляемость стратегических секторов.
3. Роль стандартизации: философия дисциплиныОчень сильный мотив лекции — серийность и стандартизация. На первый взгляд это сухой инженерный тезис. Но в нем скрыта почти духовная логика: повторяемость рождает качество. Как в йоге внимание к простому движению формирует внутреннюю собранность, так и в промышленности унификация формирует надежность, снижение издержек и рост компетенции. Франция не пыталась быть гениальной во всем сразу. Она не распылялась на множество реакторных веток. Она выбрала путь: один базовый тип, последовательные улучшения, унификация процессов, обучение персонала под серию. Это очень зрелый цивилизационный жест. В нем есть отказ от самолюбования в пользу результата. И это редкость, потому что элиты часто влюбляются в образ собственной уникальности и начинают производить не надежные системы, а парад исключений.
4. Провал 2022 года как напоминание о хрупкостиВажно, что автор не идеализирует Францию. У нее были серьезные проблемы: - резкое падение атомной генерации в 2022 году, - снижение экспорта, - уязвимости в управлении и эксплуатации. Это полезный момент. Любая большая система, даже очень разумно построенная, остается живой и потому уязвимой. Нет окончательной победы над сложностью. Есть только более зрелые способы с ней работать. В этом смысле французская энергетика — не икона, а опыт, где есть и достижения, и сбои. Такой подход особенно ценен: он не превращает анализ в пропагандистскую открытку. А ведь идеализация — одна из главных интеллектуальных болезней. Люди часто любят не реальность, а ее удобный миф. Кто-то мифологизирует рынок, кто-то государство, кто-то “зеленый переход”, кто-то атом. Но зрелое мышление начинается там, где мы признаем: любой инструмент силен в своих условиях и опасен при неправильной абсолютизации.
5. Почему этот пример важен для РоссииГлавный практический вывод лекции — России полезно изучать не французские цифры как таковые, а французскую методологию. Что именно стоит взять как предмет размышления: - стратегическое планирование на 20–30 лет; - межведомственную координацию; - связку “генерация — сети — промышленность — кадры”; - опору на серийность; - учет реальной импортозависимости; - внимание к стоимости киловатт-часа, а не к модным лозунгам; - государственную ответственность за базовую инфраструктуру. Но при этом автор справедливо подчеркивает: копировать нельзя. У России другая территория, другая структура спроса, другой ресурсный профиль, другая пространственная логика экономики. Это важный зрелый тезис. Потому что подражание без понимания — это всегда разновидность интеллектуальной лени. Как в психологии: человек может примерить чужой образ успеха, но если он не соответствует его природе, образ начинает его ломать. Так и с государствами.
6. Более глубокий смысл: энергетика как зеркало цивилизацииВ этом видео энергетика предстает не просто отраслью, а проекцией национального сознания. Как страна строит энергосистему, так она в некотором смысле строит и саму себя. - Если доминирует краткосрочность — энергосистема будет лататься. - Если доминирует идеология — начнутся перекосы. - Если доминирует дисциплина и расчет — появляется устойчивость. - Если есть уважение к инженерной реальности — появляется мощь. Французский случай показывает, что подлинная государственность — это не громкие слова, а способность долго удерживать курс, не подменяя решение проблем театром мнений. Это вообще редкий дар. Большинство политических систем живут в ритме сиюминутности, как человек, зависимый от собственного настроения. Но цивилизации взрослеют тогда, когда учатся действовать не только из эмоции, но и из формы.
7. Итог в сжатом видеОсновной вывод лекции можно сформулировать так: И отсюда второй вывод: В каком-то смысле это разговор не только об электричестве. Это разговор о том, что важнее для большой страны: удобная идеология или работающая реальность. И, возможно, самый полезный вопрос здесь такой: когда мы говорим об “эффективности”, мы имеем в виду красивую теорию — или способность системы выдерживать испытание временем?