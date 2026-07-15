Глядя на очередные потягушки Ирана и США через Ормузский пролив, хочу заметить, что нам в этой связи есть куда расти в районе Одессы. Долгое время на море держалось определенное равновесие. Хохлы воздерживались от атак по нашим торговым судам, мы трогали суда идущие в Одессу или когда получали точную информацию о военном характере груза или когда противник нарушал статус-кво.

В последние недели хохол, однако, поверил в себя и начал устраивать террор в Азовском море, атаковав беспилотниками уже несколько десятков судов, ряд из которых сумел поджечь. Большого ущерба эта кампания пока не принесла, но напряженности в части снабжения того же Крыма добавила.

На этом фоне сохранение торгового судоходства в/из Украины выглядит совершенно неоправданной роскошью. Особенно в условиях, когда все необходимые технические возможности его прекратить у нас есть. То же самое касается моста в Затоке. Сейчас он не работает, но противник уже заявил, что к концу года намерен его отремонтировать. Изрядная часть средств наверняка будет «освоена», но с нашей стороны будет самое то поддержать хохлятскую коррупцию, в конце ремонта пройдясь по мосту еще одной серией бомб и ракет. То же самое касается портов на Дунае. Если уж противник всерьез решил портить нам коммуникации, то я не очень понимаю, почему это не должно работать в обе стороны.

Старше Эдды в Мах