Долгое время на море держалось определенное равновесие.
Глядя на очередные потягушки Ирана и США через Ормузский пролив, хочу заметить, что нам в этой связи есть куда расти в районе Одессы. Долгое время на море держалось определенное равновесие. Хохлы воздерживались от атак по нашим торговым судам, мы трогали суда идущие в Одессу или когда получали точную информацию о военном характере груза или когда противник нарушал статус-кво.
В последние недели хохол, однако, поверил в себя и начал устраивать террор в Азовском море, атаковав беспилотниками уже несколько десятков судов, ряд из которых сумел поджечь. Большого ущерба эта кампания пока не принесла, но напряженности в части снабжения того же Крыма добавила.
На этом фоне сохранение торгового судоходства в/из Украины выглядит совершенно неоправданной роскошью. Особенно в условиях, когда все необходимые технические возможности его прекратить у нас есть. То же самое касается моста в Затоке. Сейчас он не работает, но противник уже заявил, что к концу года намерен его отремонтировать. Изрядная часть средств наверняка будет «освоена», но с нашей стороны будет самое то поддержать хохлятскую коррупцию, в конце ремонта пройдясь по мосту еще одной серией бомб и ракет. То же самое касается портов на Дунае. Если уж противник всерьез решил портить нам коммуникации, то я не очень понимаю, почему это не должно работать в обе стороны.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор утверждает, что на море ранее существовало некое равновесие между сторонами. - По его версии, это равновесие нарушено: Украина якобы перешла к атакам на торговое судоходство и создала напряженность в Азовском море. - Из этого автор делает вывод, что сохранение украинского торгового судоходства больше не имеет смысла и должно быть прекращено. - В качестве логики ответа предлагается удар по инфраструктуре, связанной с морской и транспортной логистикой: - по судоходству в районе Одессы, - по мосту в Затоке, - по портам на Дунае. - Аргументация строится на принципе зеркального воздействия: если противник портит наши коммуникации, значит и его коммуникации должны быть разрушены. - Текст написан в явно агрессивной, пропагандистской и дегуманизирующей манере, что усиливает эмоциональную мобилизацию и снижает пространство для рационального анализа.
Подробный вывод
1. Перед нами не просто военный комментарий, а модель мышления через эскалациюТекст построен по достаточно классической схеме военной публицистики: 1. Было равновесие. 2. Противник его нарушил. 3. Значит, теперь прежние ограничения более не действуют. 4. Следовательно, допустимо расширить круг целей. Это очень характерная логика. Она выглядит рационально, почти математически: если A нарушил правило, то B освобождается от обязательств. Но в реальности такая схема почти всегда ведет не к восстановлению баланса, а к ступенчатой эскалации, где каждая сторона считает именно себя вынужденной отвечать. С философской точки зрения здесь есть важная подмена: равновесие понимается не как ценность, а как временная пауза до следующего витка насилия. То есть “статус-кво” в таком мышлении не является нормой, которую хотят сохранить, — это лишь удобный режим до момента, когда появится повод его отменить.
2. Текст опирается на логику “симметричного возмездия”, но симметрия в войне почти всегда иллюзорнаАвтор говорит: если противник воздействует на наши коммуникации, почему это не должно работать в обе стороны? На уровне бытовой интуиции это звучит убедительно. Но здесь есть серьезная проблема: симметрия в военном конфликте редко остается симметрией по последствиям. Похожая вещь есть в психологии конфликтов между людьми. Один человек думает: “Я просто ответил тем же”. Второй переживает это как качественно новый уровень агрессии. И круг замыкается. В международных конфликтах это работает еще жестче, потому что: - у сторон разные ресурсы; - разная уязвимость инфраструктуры; - разная цена ошибки; - и главное — разные политические интерпретации одного и того же действия. Иначе говоря, “зеркальный ответ” — это не зеркало, а кривое отражение, которое почти всегда увеличивает хаос.
3. Наиболее опасная часть текста — нормализация ударов по гражданской и торговой инфраструктуреАвтор говорит о торговом судоходстве, мостах, портах, логистических узлах как о законной и почти естественной цели давления. С военной точки зрения логистика действительно критична. Но именно здесь проходит одна из самых тонких и морально значимых границ: удар по коммуникациям — это не только удар по способности воевать, но и удар по гражданской жизни, по снабжению, по экономике, по людям, которые не принимают решений. Современная война вообще показывает страшную вещь: чем сложнее общество, тем труднее отделить военное от гражданского. Порт может быть и коммерческим, и военным. Мост — и инфраструктурой армии, и артерией для мирных жителей. Судно — и торговым, и потенциальным носителем двойного назначения. Из-за этой неразличимости очень легко интеллектуально скатиться в позицию: “раз все взаимосвязано, значит можно бить по всему”. Но именно это и означает разрушение моральных ограничителей войны.
4. Язык текста сам по себе является оружиемОтдельно важно сказать о словах. Уничижительные этнонимы и сниженная, оскорбительная лексика — это не просто стиль. Это способ снизить эмпатию и сделать насилие внутренне допустимым. Когда человека или целую группу перестают воспринимать как людей, а начинают как “массу”, “помеху”, “объект воздействия”, тогда уничтожение инфраструктуры, блокада, удар по снабжению начинают казаться чем-то техническим, почти хозяйственным вопросом. Будто речь идет не о человеческой жизни, а о перестановке деталей на карте. В этом смысле язык работает как нейросеть, которую долго дообучали на ненависти: если достаточно раз подавать на вход дегуманизацию, на выходе получается моральная тупость. И это касается любой стороны конфликта. Пропаганда всегда пытается убедить человека, что жестокость — это просто реализм.
5. В тексте есть прагматизм, но это прагматизм узкого горизонтаНадо признать честно: автор мыслит не только эмоциями. Он рассуждает в категориях: - коммуникаций, - снабжения, - уязвимости логистики, - цены бездействия. То есть в тексте присутствует прагматическое ядро. Но проблема в том, что это прагматика короткого тактического цикла, а не стратегическая рациональность. Тактическая логика спрашивает: Стратегическая логика спрашивает: И вот на этом втором уровне текст уже выглядит слабым. Он почти не задается вопросом: - какие будут вторичные последствия; - как изменится правовой и дипломатический контур; - не приведет ли усиление давления к еще большей легитимации ответных действий; - не размоются ли остаточные барьеры, которые пока еще сдерживают худшие сценарии. Это очень человеческая ошибка: видеть ближайшую силу, но не видеть дальнюю цену.
6. Здесь заметна старая историческая иллюзия: будто контроль над путями автоматически дает политическую победуИстория полна примеров, когда стороны пытались решить конфликт через: - блокаду, - удары по логистике, - давление на экономические маршруты, - транспортную изоляцию. Иногда это работало частично, но почти никогда не было самодостаточным решением. Потому что коммуникации — это кровеносная система, но не сознание противника. Разрушить путь снабжения можно быстрее, чем изменить политическую волю. Это похоже на различие между телом и психикой. Можно ограничить движение, но нельзя автоматически “выключить” мотив. Иногда внешнее давление, наоборот, только цементирует сопротивление. В этом и состоит парадокс войны: силовое воздействие может ослабить материальную часть, но укрепить символическую.
7. С моральной точки зрения текст отражает не силу, а усталость, ожесточение и снижение порога допустимогоНа поверхности текст звучит как голос решительности. Но если присмотреться глубже, он выражает другое: - раздражение, - желание компенсировать уязвимость, - потребность вернуть чувство контроля, - стремление показать, что “мы тоже можем”. Это важный психологический момент. Когда сторона ощущает, что ее безопасность нарушается, возникает сильное искушение перейти от сдерживания к наказанию ради восстановления достоинства. Но наказание и стратегическая необходимость — не одно и то же. Вообще большая часть самых разрушительных политических решений рождается не из хладнокровной силы, а из смеси страха и оскорбленного самолюбия. Поэтому подобные тексты полезно читать не как описание реальности, а как индикатор эмоционального состояния среды, в которой война нормализуется.
8. Самая глубокая проблема текста — он почти не видит человека за схемойЭто, пожалуй, главный вывод. В тексте есть: - порты, - мосты, - суда, - коммуникации, - ответные действия, - возможности прекращения судоходства. Но почти нет: - людей, - цены для гражданских, - последствий для региона, - моральной ответственности за расширение войны. Когда реальность редуцируется до инфраструктуры, человек исчезает. А вместе с ним исчезает и главный вопрос: не “можно ли это сделать”, а “во что это превращает нас”. Йога, стоицизм, христианская аскетика, даже строгий научный подход в лучшем своем выражении учат одной общей вещи: сила без осознанности вырождается в автоматизм. Если ты можешь ударить, это еще не значит, что удар делает тебя правым. Возможность — не эквивалент необходимости.
Итоговый выводЭтот текст — пример эскалационной военной публицистики, где реальные вопросы безопасности переплетены с дегуманизацией, тактическим мышлением и моральным снижением порога допустимого. Его внутренняя логика понятна: если противник бьет по коммуникациям, значит и его коммуникации должны стать целью. Но такая логика, будучи внешне “реалистичной”, на деле часто ведет к разрушению последних ограничений, отделяющих войну от тотальной взаимной расправы. Практически текст выражает идею принуждения через нарушение торговой и транспортной связности. Аналитически — он демонстрирует, как быстро военный прагматизм может скатиться в оправдание все более широких ударов. Морально — он опасен тем, что делает человеческие последствия вторичными по сравнению с картой и инфраструктурой. Если смотреть глубже, это не просто призыв к ответу. Это проявление старой человеческой иллюзии: будто разрушение внешних связей противника автоматически восстановит внутренний порядок у себя. Но порядок, построенный только на симметричном насилии, обычно остается лишь другой формой хаоса. И здесь остается, возможно, самый трудный вопрос: где проходит граница между необходимой защитой и тем моментом, когда, защищаясь от разрушения, мы сами начинаем принимать его логику как норму?