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Добро пожаловать! (1986) мультфильм

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По мотивам сказки американского писателя Доктора Сьюза о добром лосе, который разрешил поселиться на своих рогах чуть ли не всем обитателям леса.

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Добро пожаловать! (1986) мультфильм

Жанр: Мультфильм, короткометражка
Год выпуска: 1986
Производство: Свердловская киностудия
Продолжительность: 9:54

Категории:
Исторические фильмы https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhNe0xZ5YSQRKdwjSWCeqNl9
Музыкальные фильмы https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhM5KmZFA2zWaMXc3q0gi9V7
Комедии https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhO_jB_8JWQ7BdqhPuT4U_cG
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Детективы https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhNzsnVXT3sfFhECFdi9flCK
Экранизации https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhP8HJBNvlKXs8-6LMqFANEn
Семейные https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhPUhEyaZZHhgWqyJCw0thR7
Фантастика https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhPLPgbAiV-EROAY85rl9cT_
Приключения https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhNlkYBvnJ9MDsvAhW3SZgdJ
Военные https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhM7exUqbKMbSIWNuCatmJNt
Драмы https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kQvaCXYUhMp-GMpPiBKfgS7yc-0recW

Комментарий репостера

Между прочим,сюжет основан на сказке американского писателя «Тидвик — добросердечный лось».Что мне эта ситуация напоминает.......
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8mWD5lMDPpU
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