14 июля 1789 года парижская толпа взяла штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Это событие стало символом Великой Французской революции, а 14 июля сегодня — главный государственный праздник Франции. Но почему французы празднуют именно эту дату? И как получилось, что 14 июля объединило и радикальных республиканцев, и монархистов?

В этом выпуске «Цифровой истории», приуроченном ко Дню взятия Бастилии, историк Олеся Орленко рассказывает о том, как крепость-тюрьма стала символом свободы, а 14 июля — днём национального единства Франции.

В этом видео:

— Бастилия: от крепости Карла V до тюрьмы для политических заключённых

— Генеральные Штаты и кризис власти: почему король Людовик XVI проиграл

— Архив Бастилии в Петербурге: как русский консул вывез документы

— Праздник Федерации 1790 года: единение нации на Марсовом поле

— Как 14 июля стало государственным праздником: компромисс между монархистами и республиканцами

— Военные парады на Елисейских полях: традиция, уходящая корнями в революцию

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

MAX — https://max.ru/dighistory

#ВзятиеБастилии #14июля #ВеликаяФранцузскаяРеволюция

00:00 – 14 июля — День взятия Бастилии

05:35 – Бастилия: от крепости до тюрьмы

14:38 – Праздник Федерации 1790 года

18:30 – Почему Наполеон отменил праздник

27:25 – Третья Республика и поиск национального праздника

34:51 – Как 14 июля объединило республиканцев и монархистов

41:39 – Военные парады и единение армии и народа

49:49 – Непрерывность истории Франции