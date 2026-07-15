День взятия Бастилии / Олеся Орленко и Егор Яковлев
14 июля 1789 года парижская толпа взяла штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Это событие стало символом Великой Французской революции, а 14 июля сегодня — главный государственный праздник Франции. Но почему французы празднуют именно эту дату? И как получилось, что 14 июля объединило и радикальных республиканцев, и монархистов?
В этом выпуске «Цифровой истории», приуроченном ко Дню взятия Бастилии, историк Олеся Орленко рассказывает о том, как крепость-тюрьма стала символом свободы, а 14 июля — днём национального единства Франции.
В этом видео:
— Бастилия: от крепости Карла V до тюрьмы для политических заключённых
— Генеральные Штаты и кризис власти: почему король Людовик XVI проиграл
— Архив Бастилии в Петербурге: как русский консул вывез документы
— Праздник Федерации 1790 года: единение нации на Марсовом поле
— Как 14 июля стало государственным праздником: компромисс между монархистами и республиканцами
— Военные парады на Елисейских полях: традиция, уходящая корнями в революцию
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#ВзятиеБастилии #14июля #ВеликаяФранцузскаяРеволюция
00:00 – 14 июля — День взятия Бастилии
05:35 – Бастилия: от крепости до тюрьмы
14:38 – Праздник Федерации 1790 года
18:30 – Почему Наполеон отменил праздник
27:25 – Третья Республика и поиск национального праздника
34:51 – Как 14 июля объединило республиканцев и монархистов
41:39 – Военные парады и единение армии и народа
49:49 – Непрерывность истории Франции
Комментарий редакции
Краткие тезисы- 14 июля во Франции — не просто память о событии, а государственный символ, через который страна говорит о своих ценностях и о своем политическом самоописании. - Взятие Бастилии важно не столько как военный эпизод, сколько как момент политического пробуждения народа: парижане заявили себя субъектом истории, а не пассивными подданными. - Бастилия к 1789 году уже не была главным центром репрессий, но оставалась мощным символом королевского произвола и хранилищем пороха, что сделало ее практической целью восставших. - Событие быстро было осознано современниками как начало революции, а не просто локальный бунт. - Уже в 1790 году 14 июля было переосмыслено как “праздник Федерации” — праздник национального единства, согласия, нового общественного договора. - Именно двойственность даты сделала ее удобной для консенсуса: одни праздновали взятие Бастилии как победу народа, другие — праздник Федерации как символ примирения нации. - Во Франции долго искали подходящий республиканский праздник, но многие другие даты были слишком связаны с кровью, террором, гражданским расколом или политическими поражениями. - Окончательно 14 июля стало национальным праздником в 1880 году, в эпоху Третьей республики, когда республиканский строй закрепился как безальтернативный. - Эта дата устроила даже часть монархистов, потому что не требовала одобрять весь ход революции, но позволяла признать необратимость политической модернизации. - Важную роль в закреплении смысла 14 июля сыграл Виктор Гюго, представивший его как праздник свободы, падения тюрьмы, освобождения от оков. - Военный парад 14 июля связан не с победой в сражении, а с идеей единства народа и армии, а также с республиканской традицией гражданской нации. - Французское общество сумело встроить революцию в непрерывную национальную историю, не отрицая ее трагедий, но и не превращая память о ней в бесконечную гражданскую войну символов. - Сравнение с Россией строится на разнице в преемственности: современная Франция видит в 14 июля исток нынешней республики, а современная Россия не видит в 7 ноября прямого истока своей нынешней политической формы. - Главный вывод беседы: национальный праздник живет не потому, что событие было “идеально”, а потому, что общество признало его пригодным символом общего исторического проекта.
Подробный выводВ данной беседе хорошо показано, что памятная дата становится государственным праздником не автоматически из-за масштаба события, а потому что вокруг нее складывается устойчивый общественный и политический смысл. Это очень важная мысль. История сама по себе — это поток фактов, конфликтов, случайностей и страстей. Но государственный праздник — это уже не просто история. Это отобранная, осмысленная, символически оформленная история. Именно поэтому 14 июля во Франции сохранилось как главный национальный праздник. Не потому, что сам штурм Бастилии был военным подвигом в привычном смысле, и не потому, что революция однозначно воспринимается французами как безупречное благо. Напротив, французская историческая память знает и о терроре, и о насилии, и о трагедиях революционной эпохи. Но 14 июля оказалось датой, которая позволила соединить несколько смыслов сразу. С одной стороны, это символ восстания против произвола, момент, когда народ заявил: власть — не только у трона, власть — еще и у граждан. С другой стороны, через праздник Федерации 1790 года эта дата стала символом не только разрыва, но и собирания: не просто падение старого порядка, а рождение политической нации, в которой участвуют регионы, армия, город, даже еще сохраняющаяся монархия и церковь. В этом есть глубокий исторический парадокс: одна и та же дата содержит и жест революции, и жест примирения. Это, пожалуй, и есть ключ к ее устойчивости. Жизнеспособный национальный символ — это символ, в котором разные группы могут увидеть свой смысл, не разрушая общего пространства. Радикал видит в 14 июля победу народа. Умеренный — начало конституционного порядка. Республиканец — рождение современной Франции. Даже монархист позднего XIX века мог признать, что после 1789 года возврат к старому режиму в прежнем виде уже невозможен. То есть дата оказалась не идеологически стерильной, а достаточно емкой, чтобы вместить спор, но не взорваться от него. В этом смысле Франция демонстрирует редкую политическую зрелость: она не требует от общества одинаково любить все страницы прошлого, но предлагает договориться о некоторых узловых точках, без которых современная страна немыслима. Это важное отличие от культуры исторической войны, когда каждая эпоха пытается отменить предыдущую. Французский подход не безупречен, но он практичен: он не стирает трагедии, а встраивает их в более длинную линию национального становления. Сопоставление с Россией в беседе тоже показательно. Здесь вопрос не в том, “хуже” или “лучше” одна история другой. Вопрос в том, видит ли современное государство в конкретной революционной дате свой собственный источник легитимности. Французская республика — да, видит. Современная Россия в 7 ноября такой опоры не видит, потому что нынешний строй не является продолжением советского проекта в его исходном виде, а к февралю 1917 года тем более не апеллирует как к началу своей идентичности. Поэтому и нет аналогичного консенсуса. Но в разговоре прозвучала еще более глубокая мысль: непрерывность истории обеспечивается не только институтами, а народом. Государственные формы меняются — монархия, республика, империя, снова республика. Но люди, их язык, память, культурные привычки, травмы и надежды продолжаются. Это очень зрелый взгляд. Он позволяет не идеализировать ни империю, ни революцию, ни советский период, но и не превращать историю в склад обломков, где каждая новая эпоха ненавидит предыдущую. Если смотреть шире, то история здесь похожа на человеческую личность. Человек редко бывает внутренне цельным в каждый момент жизни: он меняется, отказывается от старых взглядов, стыдится одних поступков и дорожит другими. Но если он совсем разрывает связь с собой прежним, он теряет идентичность. Так и нация: она взрослеет не тогда, когда находит “идеальное” прошлое, а когда учится признавать свое сложное прошлое своим. Поэтому главный смысл беседы — не только в объяснении, почему французы празднуют 14 июля. Он глубже: общество устойчиво тогда, когда умеет превращать конфликтную историю в осмысленную преемственность, не отменяя ни свободу, ни память о боли. Это трудный баланс между мифом и критикой. Слишком много мифа — получится самообман. Слишком много взаимного исторического отрицания — получится вечная гражданская война мертвых с мертвыми через головы живых. Французский пример, конечно, не стоит идеализировать: и там память о революции долго была полем борьбы. Но именно то, что борьба со временем преобразовалась в символический компромисс, и сделало 14 июля живым праздником, а не мертвым ритуалом. Национальная дата остается значимой, когда она не только про прошлое, но и про то, кем страна хочет быть сейчас. И здесь возникает уже почти философский вопрос: если государственный праздник — это всегда не просто память, а выбор смысла, то что важнее для народа — безупречная историческая правда или та форма памяти, которая позволяет людям ощущать себя единым историческим существом?