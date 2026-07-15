2 октября 2024 года герой СВО Артём Жога (на фото первый) был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Как пишут официальные СМИ, за время работы отличился рядом инициатив и подходов, связанных с его опытом в военной сфере и участием в программе «Время героев». «Время героев» - программа, созданная для интеграции участников СВО в структуры управления страной. Наставником Жоги был глава администрации президента Антон Вайно.

Что мы знаем о Вайно? Ничего! Разве что намёки на его косвенное участие в конфликте вокруг Wildberries 18 сентября 2024 года. Врут, конечно. Но конфликт фактически замолчали, хотя в результате стрельбы рядышком с Кремлём погибли люди, растащены по кланам миллиарды.

А что мы знаем про ученика Вайно Жогу? Пишут про его ориентацию на практические решения и стремление реализовать на практике знания, полученные в рамках управленческой подготовки. Перечисляются его поездки по региону, забота о ветеранах СВО и так далее. Но больше всего нам, рядовым гражданам, запомнилась история с нарядами его спутницы во время торжественных мероприятий. Сначала писали, будто Артём так приодел и приобул жену, но нет. Речь идёт о спутнице полпреда президента, которая сопровождала его на публичных мероприятиях. 9 мая 2026 года спутница появилась в первых рядах «Бессмертного полка» рядом с Артёмом Жогой и губернатором Денисом Паслером. Её «образ» знатоки оценили примерно в 1 миллион рублей. Можно предположить, что в высшем эшелоне власти, экскортница – атрибут обязательный. Жога вписался!

Артём Жога стал членом попечительского совета Ельцин-центра в октябре 2024 года по должности. В июне 2025 года в Ельцин-центре прошёл форум «Патриоты Урала», организованный Жогой для поддержки участников СВО. После посещения центра Жога заявил, что исторические факты в экспозиции не искажаются.

Кстати, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и её муж Валентин приехали в Екатеринбург 19 апреля 2025 года. В ходе поездки Юмашевы посетили «Ельцин Центр». Вечером того же дня их видели в Свердловской киностудии на спектакле о поэте Борисе Рыжем. Вместе с ними на постановке присутствовал миллиардер Роман Абрамович. Тогда же в СМИ упоминался визит в Екатеринбург Александра Волошина. Напомню, что Александр Волошин посещал Екатеринбург 17 января 2002 года в качестве главы Администрации Президента РФ Ельцина. А что он там делал в 2025 году вместе с Абрамовичем, и даже генетическими наследниками человека, разрушившего нашу Родину? По открытой информации команда Ельцина смотрела две выставки в Ельцин Центре. При этом в материалах подчёркивалось, что визит носил закрытый характер, а его цель — политический посыл. Послал ли «лесом» непрошенных гостей смотрящий за регионом от Путина? Не знаем. Боец СВО Жога вписан в политическую Систему! А она по сути не менялась…

Про Сергея Шойгу, заместителя Вайно, Героя РФ, известно куда больше, чем про его «патрона». Он расставляет кадры, которые решают всё. По какому принципу? Когда Ельцин в 1991 году опустил Красное Знамя и поднял над Кремлём иное, во весь рост поднялась иная парадигма управления – безнравственная. Система автоматически стала рекрутировать наверх непрофессионалов и подлецов. Кириенко проектирует будущее, отвечает за кадровую политику. 14 января 2025 года он объявил Конкурс социальных архитекторов. Что там? «Социальная архитектура – это новый процесс жизни общества. Как отметил Главный «архитектор», «сегодня Россия находится в той исторической точке, когда запросы общества, его актуальные потребности и задачи находятся на острие повестки. Поэтому социальные проекты становятся все более востребованы. Как и люди, их реализующие». Каков Проект? При внимательном прочтении «презентации» Конкурса увидим, что там локальные инициативы, без Генерального Проекта которые подобны переделке комнат в покосившемся на гнилом фундаменте здании. По оглашению Конкурс социальных архитекторов, а по умолчанию – открытие уже в Москве филиала фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина». Старинную дворянскую усадьбу реставрировали больше десяти лет, ремонт за счёт госбюджета обошёлся стране в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Открылся Центр фотовыставкой «Моя бабушка – первая леди» внучки Бориса Ельцина, которая постоянно проживает в Лондоне. Поздравления прислали Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер РФ Альфред Кох...

… Казалось бы, Кириенко открыл нечто новое – само словосочетание «социальный архитектор» - неологизм. Но откройте архив Народного сайта «Перехват управления» и увидите, что там уже давно присутствуют понятия «социальный следователь», «социальный доктор», даже «социальный психолог» и «социальный психиатр». И какие люди! Учёные и практики, на деле показавшие результативность, имеющие теорию вывода России из тупика и её Преображения на основе достигнутого в СССР, с учётом ошибок и новейших достижений не только в науке, но и в духовной практике. Но власть их не слышит и к СМИ не подпускает. Эти СМИ нам не рассказывают о позоре из позоров. Страна, ещё вчера бывшая второй в мире Державой, а по степени привлекательности мирового Проекта – первой, оказалась в мировых лидерах по степени ограбления Народа. Вот позорная математическая реальность, которую недавно подтвердили два авторитетных мировых исследования. Оказывается, Россия заняла второе место в мире по уровню имущественного неравенства среди 56 исследованных рынков. Мы разделили «серебро» с Объединенными Арабскими Эмиратами, где шейхи и нефтяные магнаты. Рядышком Бразилия и ЮАР с их дворцами для богатых и трущобами для трудового населения.

С точки зрения законодательства РФ, такая ситуация выглядит не странно, а преступно. Откроем Конституцию, статью 7: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Где этот «достойный уровень»? Нас поставили в один ряд с самыми неравноправными жителями планеты!

Но власть ищет выход из подлейшей ситуации, в которую загнала страну «новая парадигма управления». Всем известно её ноу-хау – выдвижение на руководящие должности участников СВО. Одним из первых, без «выдвижения сверху», в отличие от Жоги, стал нынешний глава Сосновского городского поселения Вятскополянского района Кировской области Никита Горелов (на фото в центре). Его выбрал народ, который этого парня знает с детства. Снайпер на войне и тут, во власти, сразу прицелился в «десятку». Горелов заявил о раскрытии коррупционных схем в администрации, материалы начал передавать в правоохранительные органы. И тут же военкомат выдал ему предписание вернуться в зону СВО! Это вызвало общественный резонанс, вмешался губернатор и Никита остался-таки на гражданке. И что? Занимается вопросами благоустройства и жилищных условий. Теперь он позиционирует себя как «хозяйственника и борца за справедливость», и не планирует идти в политику. Это всё равно, что «за ленточку»…

Но ведь в классическом понимании политика не может существовать без вопроса о власти. Получается, глава, избранный земляками – не власть? На местах любого, даже избранного народом, политическая власть может низвести до уровня бригадира дворников и слесарей, хотя он и «глава».

Доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин недавно ответил на вопрос, почему нам так хреново: «Потому что люди, которые служат западным финансовым спекулянтам, продолжают определять социально-экономическую политику России. Им не нужны производительные силы в России…

…Совместима ли такая политика с жизнью? Совместима. Но с очень плохой жизнью. Надо перейти от проедания уже кончившегося советского наследия к развитию».

Экономист предложил ряд мер, и добавил, что они «взяты из стандартного учебника экономики. Просто у нас читать его некому». Некому?

«Политика есть самое концентрированное выражение экономики». Это сказал Ленин в 1920 году в работе «Политика и экономика. Диалектика и эклектицизм» (1920 год). Ещё при социализме мы утаскали это выражение, не обратив внимания на то, что Ленин подчёркивал, что политика не может не иметь первенства над экономикой, и считал ошибочным уравнивать политический и «хозяйственный» подходы.

Так где же в РФ Правда? В политической системе, разделённой на «ветви», в поисках Справедливости, вроде как выше Верховного Суда идти некуда. А что там? Цитирую агенство «Коммерсантъ»: «Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратила в доход государства почти 100 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову». По данным агентства, речь идет об объектах недвижимости, расположенных в Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Вологде, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Волгограде. Общая стоимость изъятого оценивается в девять миллиардов рублей.

Момотов был судьёй Верховного Суда РФ с 14 апреля 2010 года по 26 сентября 2025 года! Можете представить, сколько людей потеряли веру в Правду, в Справедливость за эти годы? Судья нагребал имущество не за красивые глаза, а за измену не только Совести, но и Закону. В итоге – за измену Родине. Если Президент у нас – гарант Конституции, то Россия испокон веков - гарант Справедливости на всей планете. И это не «лирика», а историческая правда, которую попирают на всех «ветвях» власти, установленной Ельциным под патронажем мировых паразитов.

Ну, и «вишенка» на торте СВО. Войны как не было, так и нет даже на пятый год боевых действий. Стоит её объявить – вступают в силу законы военного времени, по которым олигархам, жиреющим на торговле с противником (включая недружественные страны), - смертная казнь. Да, нынче отменена, но во всей истории пока ещё не было Победы без неотвратимого наказания предателей, дезертиров. И не было Победы без её Образа, без которого «мы за ценой не постоим» не работает. Пока же из открытых, но не государственных источников мы знаем о глобальном Плане Соломона, которому от роду уже больше трёх тысяч лет. Всё идёт по плану. Идёт к тому, что по завершении СВО будет образована новая Республика, с центром в Крыму. Войдут в Небесный Иерусалим (не назовут же Новой Хазарией!) пять областей бывшей Украины, лучшие южные земли Руси. Тут конец и напряжению на Ближнем Востоке. Израиля там не будет. Люди, истерзанные дронами, ракетами, отсутствием воды на той и другой стороне, на референдуме за новое государственное образование проголосуют однозначно.

Не углубляясь в то, что давно уже известно людям, получающим информацию не от Соловьева и его подельников, просто приведу маленькую заметку не «политического» характера под заголовком «Коммунисты заподозрили, что Крым застраивают не под крымчан».

«На территории Республики Крым заявлен ряд крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений в сотни миллиардов рублей.

Среди них — туристско-развлекательный комплекс «Крым наш парк» стоимостью более 120 млрд. рублей, строительство городских округов «Акрополис» и «Просторы» с объемом инвестиций свыше 77 млрд. рублей, рекреационный комплекс в Коктебеле, мультимодальный логистический центр, центр развития малой авиации и масштабная жилая застройка в Судаке. «Безусловно, создание новой инфраструктуры, строительство социальных объектов, дорог и инженерных сетей имеет важное значение для развития региона. Однако возникает закономерный вопрос: насколько предлагаемые инвестиционные приоритеты соответствуют долгосрочным интересам жителей Крыма?», - задался вопросом председатель республиканского Рескома КПРФ Сергей Богатыренко.

По его мнению, складывается ситуация «При которой миллиарды рублей направляются на строительство элитного жилья, гостиниц и коммерческих объектов, тогда как многие жители полуострова сталкиваются с проблемами доступности жилья, медицинской помощи и стабильной занятости».

Ну, и «вишенка» к финалу статьи. Внимательно смотрю, как оппоненты «метелят» Захара Прилепина, бесконечно тычут в его имя, мол не Захар это, а Евгений. Так же и с небополитиком Девятовым. Скрывает родовую фамилию: Гваськов! Но ведь и предвестник Революции не Горький, а Пешков. Да и Ленин Ульянов вообще-то. А Сталин – Джугашвили…

В подражание оппонентам Прилепина и Девятова придётся сказать, что Главный социальный архитектор РФ не Кириенко. Его родовая фамилия - Израитель. Но отец-то носил имя Владилен — советского происхождения. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «Владимир Ленин».

Эдуард Наипов,

Кострома