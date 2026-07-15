К научному знанию применимо требование наличия формальной внутренней логики, чтобы методологически можно было выделить базовые, аксиоматические, не требующие доказательств утверждения и понятия, из которых далее выстраивается вся дисциплина. Знакомым всем примером служит аксиома о пересечении параллельных прямых из школьного курса евклидовой геометрии. Может показаться, что в гуманитарных и общественных науках нет однозначности, но речь не о ней, а о необходимости соблюдения принципов причинности, относительности научного знания и критерия истинности.

Если этого нет, то не нужно прикрывать статусом гуманитарной науки, это гуманитарщина, вне зависимости, от позиционирования и выдачи Нобелевских премий. Наглядным примером последнего является политическая экология, что рассказывала о доминировании антропогенного фактора в изменении климата на планете, с полным игнорированием палеоклиматологии. К слову, экология – естественная наука, что не имеет никакого отношения к гуманитарщине экологического экстремизма: борьбе с глобальным потеплением / парниковым эффектом, озоновым дырам, четвертому энергетическому переходу и т.д. Наука заканчивается там, где начинает доминировать коммерциализация, так тут и произошло.

Принципы научного знания делают бессмысленным абсолютное большинство дискуссий в общественной сфере. Как правило, в них сходятся люди с разными базовыми понятиями, аксиомами и установками, что автоматически приводит к наличию принципиальных различий в построенных на их основе теориях, выводах и заключениях. Если по конкретному вопросу мнения совпали – эта дискуссия становится публичным разговором, прелюдией к застолью уважающих друг друга людей. Для понимания качественной научной критики и дискуссии, смотрите классиков, например, Фридриха Энгельса и ответную критику его работ.

Если же различия позиций значимы, то первым делом необходимо проверить нарушения причинности и логики. Если оппонент внутренне логичен в своих построениях, то нужно смотреть расхождения на уровне ваших с ним понятий и аксиом и обсуждать именно их, не касаясь последующих наслоений мысли. Для примера, если индивид отвергает существование наддисциплинарного понятия пассионарности как явления, то мне совершенно не интересны его попытки спорить с моими прогностическими раскладами в силу её важности, так как с моей точки зрения его построения будут критично искажены.

По данному вопросу у меня много статей, заметок и глав в книгах, с аргументами, хотите спорить – берите и опровергайте их. Такие споры и дискуссии не интересны широкой аудитории, да и уровень знания требуется достаточный, ведь не получится сослаться на авторитеты или выдать нечто в стиле «это ненаучно» – будь добр, опровергай приведённые аргументы. Понятие пассионарности введено не само по себе, а как теория, успешно объясняющая парадоксы. Не нравится – приведи другую теорию, скорректируй эту или объясни парадоксы в рамках других наук, не отмахиваясь и не игнорируя.

Если вам хочется критиковать кого-то, то это должно быть коротко и ясно: «Данный индивид исходит из существования / отсутствия такого-то явления, с чем я не согласен. Для данного конкретного вопроса это критично, потому что вносит следующие искажения…». Всё. Хочется дискутировать – берем указанное явление и обсуждаем его, не тратя время на прения, где каждый будет пересказывать свою позицию и пытаться переболтать, задавить оппонента.

Часто вы видели подобные диспуты в публичном поле? Нет. Подобное не привлекает аудиторию, содержит множество деталей, многим кажется скучным и второстепенным вопросом. Да и далеко не каждый способен четко формулировать и готов показывать базовые понятия своей онтологии, ведь проигрыш в споре ставит под сомнение очень многое. Легче и безопасней обсуждать некие проявления и соревноваться в риторстве, особенно если альтернативой является ответный внимательный разбор идеологических установок и ограничений.

Ровно также бесполезно о чем-то говорить с тем, кто отвергает происходящие процессы. Для примера, если индивид считает, что мир всё ещё однополярный, что Европа успешно справляется со своими проблемами, что серьезное противостояние между США и Китаем невозможно и т.д., имеет ли смысл тратить время? Ответ очевиден.

В геостратегии главный критерий – прогностическая сила, смотрим через несколько лет, чьё описание трендов было верно. Не конкретные события и даты, это не к геостратегии, это к гадалкам, прорицателям и пророкам. Помнится в 2022 году много было разных знатоков грядущего, одни уверяли, что мы обязательно проиграем, другие наоборот, считали, что Россия будет делать теперь всё, что сама пожелает. Реальность оказалась сложнее – идёт переход в Многополярный мир, где мы один из сильных игроков, вынужденный учитывать многое.

Вроде бы этого достаточно, но есть ещё и другой момент для критики – личностные причины, симпатии и антипатии. Представьте, что вы посвятили всю жизнь политической науке, экономике, социологии и т.д., после окончания института не пошли работать, а остались на кафедре, учить студентов и писать теоретические работы о чем-то. Долгие годы вы подстраивались под старших товарищей (вплоть до пресмыкания), носили чужие портфели, брали в соавторы нужных людей, засовывали своё мнение куда подальше. Вы долго шли к докторской диссертации, чтобы не испортить отношений и не получить лишних черных шаров при тайном голосовании.

Теперь это в прошлом, вы достигли некоего уровня и авторитета, пусть ваши одногруппники зарабатывают в разы больше вас, но вы же делаете нечто важное, вас уважают и слушают власти, ваши работы влияют на общество и страну, а там может и позовут в крупную корпорацию советником. Ну да, конечно. Для 99,9…% ничего подобного не светит, даже если стать членкором и академиком. Сколько в стране докторов наук, выросших исключительно в академической среде? Шанс на успех примерно такой же, как у молоденькой красивой дурочки стать женой на всю жизнь молодому и красивому богачу. Не чистый ноль, но всё же…

А теперь представьте, что в мире есть люди, которые пошли другим путём и получили всё, о чём вы мечтали, но не как цель, а как побочный продукт в рамках своей деятельности. Они заняли ваше место, ведь это вы должны были там быть, но даже напиться не поможет. Даже прямое указание окормляющего академика не заставит бросить белый шар при защите этого негодника, дюже он решится тоже стать доктором наук, ещё больше обнулив ваши достижения. Хотя бы один белый шар будет и можно будет врать, что это именно ваш.

И, да, самые жёсткие критики в искусстве вырастают из неудавшихся, озлобленных писателей или художников, но это не универсальное правило, деградантное искусство можно не любить не из-за зависти, а из-за эстетического отвращения…

Источник

Андрей Школьников