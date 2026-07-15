90% людей ЖИВУТ по чужому сценарию! / Как понять СВОЮ роль в системе и ИЗМЕНИТЬ жизнь к лучшему?
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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.
В этом видео разберём главный вопрос, который мы редко себе задаём: играем ли мы свою роль в жизни или ту, что нам мастерски предложило общество? Поговорим о принципе системности, о термине “социальная мобильность” социолога Питирима Сорокина и о том, почему инвестировать в своё мышление и мировоззрение может быть гораздо важнее, чем в недвижимость или валюту.
Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе взглянете на роль, которую играете каждый день.
Напишите в комментариях: как думаете, вы играете свою игру или чужую?
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00:00 – Главный вопрос для каждого
01:19 – Куда лучше вложить своё время и силы?
04:01 – Первый шаг к переменам в жизни
05:33 – Как понять свою роль в системе?
07:52 – Важный принцип системности
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео центральная мысль строится вокруг вопроса: живёт ли человек по своему сценарию или исполняет навязанную роль. - Автор предлагает начать изменения не с внешней борьбы, а с честной диагностики своего текущего положения: где я сейчас, кто я, что мной управляет. - Подчеркивается, что качество жизни связано с качеством управления собой, а оно, в свою очередь, опирается на самообразование и развитие мировоззрения. - Значимая идея лекции: нельзя выстроить путь к цели, если не определена стартовая точка. - Автор различает: - роль, которую человек играет, - качество исполнения роли, - и более глубокий уровень — кто задаёт сам сценарий. - Многие люди, по мысли спикера, выбирают роли из социального “меню”: престижные, одобряемые, красиво упакованные обществом. - Даже если человек внешне успешен и получает признание, он может быть глубоко несчастен, если играет не свою роль. - Источник внутреннего кризиса связывается с разрывом между подлинными внутренними потребностями и социально навязанным сценарием. - Автор делает акцент на личной ответственности: положение человека определяется не только обстоятельствами, но и его внутренними качествами, ценностями, управленческим уровнем. - Вводится системный взгляд: если меняются качества элемента системы, меняется и его положение в системе, а значит — и обратные связи от жизни. - Упоминается идея социальной мобильности: статус человека определяется не только внешней должностью, но внутренним качеством личности. - Практический вывод лекции: изменяя себя, своё мышление, ценности и уровень осознанности, человек меняет траекторию собственной жизни.
Подробный выводВ данной лекции предлагается довольно сильная и в каком-то смысле неудобная мысль: человек часто страдает не потому, что он “плохой”, “слабый” или “недостаточно успешный”, а потому что живет в логике чужого сценария. Это важное различие. В современной культуре нас обычно учат улучшать производительность, усиливать образ, наращивать компетенции, но редко задают более радикальный вопрос: а туда ли вообще направлены эти усилия? Здесь полезна аналогия с театром, которую использует автор. Можно быть блестящим актёром, сорвать аплодисменты, выглядеть убедительно — и всё же внутренне разрушаться. Это похоже на ситуацию, когда нейросеть идеально оптимизируется под неверную функцию потерь: с точки зрения системы метрики растут, а с точки зрения реальной задачи — происходит ошибка. Так и человек может быть “успешен” по общественным критериям, но всё глубже терять контакт с собой. Внешняя эффективность не равна внутренней истинности. С философской точки зрения беседа касается вечной темы — соотношения свободы и обусловленности. Нас формируют семья, культура, эпоха, рынок, идеология, ожидания окружающих. Мы редко начинаем жизнь “с чистого листа”. Поэтому мысль о том, что многие выбирают роли из общественного “меню”, звучит правдоподобно. Человек часто не создает себя с нуля, а собирает личность из готовых шаблонов: престижная профессия, правильный стиль жизни, социально одобряемые цели, образ “успешного человека”. И это не обязательно злой заговор — чаще это просто инерция культуры. Но автор не застревает в критике общества. И это ценно. Он переводит разговор в практическую плоскость: важно не только понять, что сценарий мог быть навязан, но и определить свою текущую точку. Это очень трезвый подход. Любое изменение начинается с адекватной карты реальности. Если человек не понимает, из каких ценностей он живёт, что в нём действительно его, а что заимствовано, то все разговоры о предназначении превращаются в красивую, но бесполезную мистику. Особенно сильна мысль о том, что качество жизни определяется качеством внутреннего управления. Это почти кибернетический взгляд на человека: обратные связи, корректировка, состояние системы, качество управляющего контура. Психология сказала бы здесь о саморефлексии и зрелости личности, философия — о самопознании, а духовные традиции — о внимании к внутреннему центру. На разных языках речь идёт примерно об одном: пока человек управляется бессознательно, он скорее проигрывает вложенный в него сценарий, чем живёт осознанно. Интересен и системный акцент: человек не существует в вакууме, а включён в сеть отношений и структур. В этом есть важная правда. Изменение внутренних качеств действительно меняет и социальные реакции, и доступные возможности, и то, какие обстоятельства начинают “собираться” вокруг личности. Конечно, реальность не столь линейна, как иногда хочется. Не всякая беда заслужена, не всякий успех является признаком глубины. Мир сложнее моралистической схемы. Но в практическом смысле тезис верен: изменяя свои ценности, мышление и поведение, человек заметно увеличивает вероятность иных жизненных результатов. В то же время здесь важно сохранить баланс и не впасть в чрезмерную идеализацию личной ответственности. Есть риск, что подобные идеи будут восприняты слишком жёстко: будто человек полностью виноват в своём положении. Это не совсем так. Мы ограничены происхождением, здоровьем, историческим моментом, экономикой, травмами, случайностью. Но и противоположная крайность — считать себя только жертвой обстоятельств — тоже разрушительна. Более зрелая позиция выглядит так: не всё зависит от нас, но то, что зависит, требует честности и работы. Главный практический нерв этой лекции — не “стань кем угодно”, а скорее: перестань автоматически быть тем, кем тебя сделали без твоего участия. Это уже очень много. Иногда улучшение жизни начинается не с героического рывка, а с тихого и точного признания: “Да, я хорош в этой роли, но она не моя”. Такое признание болезненно, потому что рушит идеализированный образ себя. Но именно в этот момент и появляется шанс на подлинную свободу. Если смотреть глубже, беседа посвящена не просто успеху или саморазвитию, а вопросу подлинности. Кто я без внешних ожиданий? Какие мои цели действительно живые, а какие лишь встроены в меня привычкой? Где я чувствую расширение жизни, а где — хроническое внутреннее истощение? Это уже не только психология эффективности, но и экзистенциальная философия: человек должен не просто функционировать, а совпасть с собственной внутренней правдой, насколько это вообще возможно. И, пожалуй, самый зрелый вывод из этого видео можно сформулировать так: изменение жизни начинается с различения — где во мне живое, а где навязанное; где моя роль, а где только хорошо выученный социальный текст. Отсюда рождается и ответственность, и свобода, и более трезвая любовь к реальности без самообмана. И тогда возникает уже более тонкий вопрос: если наша “своя роль” тоже частично сформирована опытом, культурой и случайностью, то что именно мы называем подлинным собой — обнаруженную истину или всё же выбор, который мы решаем сделать своим?