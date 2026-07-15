Полный мини-курс “Наука жизни”

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Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=tg

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём главный вопрос, который мы редко себе задаём: играем ли мы свою роль в жизни или ту, что нам мастерски предложило общество? Поговорим о принципе системности, о термине “социальная мобильность” социолога Питирима Сорокина и о том, почему инвестировать в своё мышление и мировоззрение может быть гораздо важнее, чем в недвижимость или валюту.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе взглянете на роль, которую играете каждый день.

Напишите в комментариях: как думаете, вы играете свою игру или чужую?

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00:00 – Главный вопрос для каждого

01:19 – Куда лучше вложить своё время и силы?

04:01 – Первый шаг к переменам в жизни

05:33 – Как понять свою роль в системе?

07:52 – Важный принцип системности