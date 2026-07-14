Главный герой фильма Нил Оливер, только что окончивший школу молодой человек из богатой семьи, который мечтает стать художником. Его отец — преуспевающий адвокат, считает увлечение сына блажью. В последнее время Нил постоянно видит во сне одну и ту же незнакомую девушку. Он рисует её и постоянно думает о том, что означают эти сны. На день рождения Нил получает от отца красный BMW (отец знает, что его любимый цвет — синий) и рекомендацию в адвокатскую школу. Нил хочет отказаться и от того, и от другого, но предпочитает не ссориться с отцом. На праздничном ужине официантом оказывается О. Ж. Грант («Одно Желание Гарантировано»). Он появляется под разными именами, сам выбирает, чьё желание исполнить, и исполняет ровно одно желание на человека. Он любит «пошутить» — исполнить желание так, что это принесёт загадывающему неприятности, но если человек понравится Гранту, его желание будет исполнено честно. Он слышит загаданное Нилом желание: «Хочу получить ответы на мою жизнь». Грант подстраивает несчастный случай, и Нил с лёгкой травмой оказывается в больнице.

В больнице он встречает некоего Рэя, который с помощью фокуса с перекрашенными картами доказывает, что многие удивительные вещи ускользают от взгляда просто потому, что человек воспринимает всё на основании прошлого опыта. После этого Нил начинает замечать на улицах рекламные плакаты с девушкой, которая ему снилась. Повинуясь надписям на плакатах, он приходит в офис, где снова встречает Рэя. Рэй предлагает контракт: доставить небольшую посылку в город Данвер, в который можно попасть по автостраде 60. Условия: успеть к сроку и ни при каких обстоятельствах не открывать посылку. Нил принимает предложение.

На картах нет 60-й трассы, и Нил отправляется искать её туда, где она могла бы быть. На пути он встречает Гранта, который помогает найти нужную дорогу и дарит волшебный шар, дающий ответы на вопросы. На трассе Нил встречает:

Девушку, занимающуюся сексом с каждым встречным в поисках идеального партнёра. Нил ей отказывает, открыв для себя, что неповторимым можно стать не только сделав что-то, но и отказавшись от чего-либо.

Мужчину из пролога, который рассказал студентам про Гранта. Он был гурманом, страдал из-за ограниченности объёма желудка, и Грант выполнил его желание — сделал его желудок бездонным. Теперь он может съесть сколько угодно и даже зарабатывает деньги на пари, но потерял способность наслаждаться едой.

Город Бентон, где совершеннолетие наступает в 13 лет и где легально и бесплатно раздаётся наркотик, с первого же приёма вызывающий пожизненную зависимость. Нил подвозит туда женщину, разыскивающую своего сына. Узнав, что сын не желает возвращаться, она сама пробует наркотик и остаётся в Бентоне.

Мужчину, больного раком, который носит под одеждой пояс шахида, угрожая взорвать его, когда кто-нибудь лжёт.

Музей поддельного искусства, где подлинники картин великих мастеров выставлены под видом дешёвых копий.

Город Морлоу, всё население которого — юристы, зарабатывающие на жизнь судебными тяжбами со случайными путниками.

В Морлоу Нил освобождает из тюрьмы Линн — девушку, которая ему снилась и виделась на плакатах. Нил и Линн сразу находят общий язык. Они проводят ночь в мотеле «Развилка» (Fork in the road); когда Линн засыпает, Нил за оставшуюся ночь рисует картину.

Контракт надо выполнять, но шарик подсказывает, что взяв Линн с собой, Нил подвергнет её опасности, и он уезжает один. По дороге Нил узнаёт, что полиция ловит убийцу на красном BMW. Чтобы не попасться погоне, Нил избавляется от машины, после чего становится свидетелем гибели настоящего разыскиваемого. По словам полицейского, погибший парень повздорил со своим отцом и убил его. Нил решает, что погибший убийца мог быть им самим из другого варианта реальности.

Добравшись до цели на попутках, Нил находит там Рэя, оказавшегося кузеном Гранта, и самого Гранта. В посылке оказывается новая трубка для Гранта. Грант закуривает, после чего Нил теряет сознание и снова приходит в себя в больнице, как будто ничего не случилось. Но он тут же убеждается, что его путешествие не было сном. Выйдя из больницы, Нил отправляется к отцу и решительно отказывается и от машины, и от поступления в адвокатскую школу. Тут в кабинет врывается его сестра Нэнси: оказывается, картина, написанная в мотеле, попала на художественный конкурс, и на неё уже нашёлся покупатель! Нил спешит в галерею; тем, кто заинтересовался его картиной, оказывается Линн. А в стороне от них Грант, который, под псевдонимом, является организатором этого конкурса, в беседе с Нэнси говорит, что у Нила и Линн теперь всё будет хорошо, и советует девушке обязательно загадать желание в свой приближающийся день рождения.