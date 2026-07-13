Борис Марцинкевич проводит глубокий анализ текущего топливного кризиса в России и последствий регулярных атак беспилотников на стратегические НПЗ. Детально разберем, как налоговый маневр и бюрократия чиновников привели к резкому росту цен на бензин и вынудили правительство ввести запрет на экспорт дизельного топлива. Вы узнаете скрытую правду о том, почему нефтяные компании до сих пор не могут самостоятельно защитить свои объекты системами ПВО, РЭБ и даже элементарными защитными сетками. Подробнее про «высшую государственную дурость» в новом видео

00:00 Цены на бензин: Анализ совещания Путин и ситуация на рынке топлива

01:45 Защита НПЗ от дронов: безопасность стратегических объектов

03:55 Топливный демпфер: Почему растет стоимость топлива?

06:45 Причины отмены экспортной пошлины и последствия для экономики

09:50 Независимые АЗС: Новые правила закупки топлива

11:30 Экспорт нефти и санкции: Поставки в Индию и Китай

13:50 Атаки БПЛА на НПЗ: Почему защита заводов в России отстает от ОАЭ

15:45 Закон о ПВО для бизнеса: Бюрократия, проблемы пожарной безопасности

17:30 Работа РЭБ: Как защита объектов влияет на мобильную связь и интернет

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