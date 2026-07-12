Вам, может, и всё равно, а я знаю, что в современной украинской литературе есть два поэтических, так сказать, классика. Зовут классиков Лина Костенко и Оксана Забужко. По совместительству образцовые русофобки и рупоры неонацистской человеконенавистнической идеологии нынешнего Киева — прости, любимый город, что приходится светлое имя твоё в подобном контексте упоминать.

Иной читатель скажет: знать не знаю, кто это такие. Ну погодите, я вам расскажу.

Костенко родилась в 1930 году в УССР, в 1956 году окончила московский Литературный институт, а затем вернулась в Киев. Между прочим, ещё в 1967 году Павло Тычина (украинский советский классик) номинировал Лину Костенко на Нобелевскую премию — такие были ставки у неё. Оргкомитет, правда, отказался её рассматривать в силу сложности, как они пояснили, осуществления «специальной языковой экспертизы». Проще говоря, у них переводчиков с украинского под рукой не было. И ни один славист в мире, кроме как в угнетающей малороссов России, оценить певучесть её поэзии элементарно не мог. Зато в СССР сборники её стихов выходили один за другим — и огромными тиражами.

В 2014 году Костенко на старости лет поддержала «евромайдан» и с тех пор неоднократно выступала перед бойцами добробатов и ВСУ. 8 мая 2024 года решением Киевсовета Лина Костенко и Валерий Залужный — показательный выбор! — были признаны почётными гражданами города Киева. Сам Кличко сказал тогда, насколько сумел, спич в её честь, сообщив, что Костенко отражает душу украинскую как никто. Ну то есть клянёт москалей и в рифму, и прозой, уверяя, что всегда, чуть ли не с колыбели, ненавидела москальскую нечисть.

И тут на днях досужие украинские читатели в старых сборниках поэтессы обнаружили — о ужас! — такие её стихи (мы переведём для вас на русский, а то вдруг вы, как Нобелевский комитет, читать по-украински не умеете):

«Снова слышу русский язык, / Язык редкостной красоты… / Прошумели под окнами снова / Непроглядные брянские леса… / Самое родное моё Подмосковье, / Я исходила твои рощи. / Там я встретила любовь свою, / Не таила её от тебя… / Ты меня приветливо касалось / Молодыми руками елей. / Ты за счастье моё боялось, / Хоть не знало никаких причин».

Тут, как видите, полный состав преступления.

Во-первых, она обожает москальский язык. Во-вторых, она любила москаля. В-третьих, москальские ели лапали Лину Костенко, а ей нравилось. Наконец, всё Подмосковье боялось за счастье Лины Костенко, хотя она была так счастлива в Московии, что и малейших причин за её счастье волноваться не было.

Которую неделю украинская сеть полощет имя своего классика, таская туда-сюда эти, кстати, трогательные — хоть снова на Нобелевку подавай — стихи.

Но не только Лине Костенко досталось. Оксана Забужко — поэт следующего поколения, 1960 года рождения, и, кстати, тоже почётный гражданин Киева. В России вот поэтов почётными гражданами Москвы не слишком торопятся назначать, а там ценят! Забужко окончила философский факультет Киевского университета и в 1987 году вступила в КПСС, но после 1991-го уехала в США преподавать, а вернулась, так сказать, обновлённой.

О позиции её в 2014 и 2022 годах и говорить не приходится: достаточно сказать, что 8 марта 2022 года Забужко стала первым человеком, не являющимся ни гражданином ЕС, ни должностным лицом, выступившим на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Кляла Россию, как водится.

Дело, однако, и тут в другом: часто ли российская сторона предлагает своим поэтам отстаивать правоту государства? А наши украинские небратья запросто зовут поэтов. Потому что одно дело, если вышел говорить очередной чиновник, а другое — если вышел поэт.

"Украинская поэтесса Ольга Забужко была осуждена за высказывания о Днепре как о городе «быдла» и за осуждение соотечественника за публикацию на русском языке. В результате в сеть были выложены её ранние стихи на русском языке, написанные в период КГБ, что стало поводом для общественного глумления над двойственностью её позиции. Автор заметки отмечает, что это событие позволило украинскому обществу, испытывающему внутренние противоречия по поводу русского языка, символически изгнать «предателей» ради снятия напряжения."

Cocoon AI Summary

Можно было бы предположить, что поэтесса погорячилась, но нет: неделей ранее она посещала Днепропетровск и в интервью сообщила, что это город «быдла и пролетарьята», «наследие рашистского совка», и лично обязалась Днепропетровск образовать и облагородить.

Наконец, неделей ранее уже в сети она разыграла ещё одну жуткую сценку. В ответ на пост украинского родителя, потерявшего на войне сына, она… прокляла родителя. За что, как думаете? За то, что пост написан по-русски. И затем пояснила, что у неё сработал «инстинктивный рефлекс» на русский язык.

Тут украинское общество не сдержалось и вытащило на свет давние стихи уже Забужко о том, как она получала комсомольский билет, написанные как раз по-русски:

«Что-то в жизни моей изменилось… / Расцветают дожди белопенно, / И Земля по орбите зелёной, / Разомлевшая, мчится бессменно. / Что-то стало иным… Поздравляли. / (От раскатов дрожали стёкла!) / В потемневшем от ливня зале / Нам вручал секретарь билеты».

Эти стихи были написаны, что характерно, не в юности, а уже зрелой поэтессой и завершались так: «Комсомольская моя зрелость, / Мой пылающе-красный билет!»

Ах, с каким удовольствием метелит украинская сеть и Забужко тоже. Всенародный праздник устроили! Ликуют! Для внешнего наблюдателя всё выглядит так, будто топчут почётных гражданок Киева за двурушничество и тайную любовь к москалям. На самом деле, если присмотреться, видно чуть иное.

В кои-то веки у людей на Украине, которым дороги и русский язык, и память о России, и собственные спрятанные в столе комсомольские билеты, появилась практически легальная возможность отыграться на людях, которые всё это предали.

Захар Прилепин