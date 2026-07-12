СИНДРОМ ОБМАНУТОЙ СТРАНЫ: ПОЧЕМУ РОССИИ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ЗАПАДУ | Вардан Багдасарян
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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
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Почему 22 июня остаётся не только исторической датой, но и уроком для современной России? Вардан Багдасарян разбирает договор с Германией, подготовку СССР к войне, хрущёвские мифы о Сталине, индустриализацию, линии Сталина и Молотова, вопрос пятой колонны и англосаксонскую стратегию. В выпуске — Черчилль, Даллес, планы ударов по Баку, Минские соглашения, Украина, Польша, Ватикан, Израиль, Турция, Иран, пантуранизм и главный вопрос: каким должно быть суверенное будущее России?
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00:00 Историческая политика: 22 июня, мифы о неподготовленности СССР и мобилизация
06:17 Новые рубежи обороны, пятая колонна и разведданные перед войной
11:44 Гитлер, британский след и планы ударов по Баку
16:21 Англосаксонская логика, наступление СССР и моральная правота
21:39 "Синдром обманутого государства": от похвалы Черчилля до Минских соглашений
30:37 Почему элиты не извлекают уроки и ищут "своих" на Западе
34:44 Польша и Украина: исторический конфликт, Пилсудский и проект Великой Польши
45:10 Кто повышает градус: США, Лондон и борьба за восточный бастион
50:00 Новая конфигурация мира: альянс России и Китая против Запада
59:05 Зачем Израиль заговорил о геноциде армян: Турция, Азербайджан и Карабах
01:08:21 Возвращение империй: распад Евразии и турецкая экспансия
01:15:04 Самоликвидация Армении: Пашинян и отказ от исторической памяти
01:20:45 Пантюркизм и угроза для России: кто объединит Евразию
01:24:35 Запрос на суверенный образ будущего: идеологии, технологии и цивилизационный путь
01:34:42 Финал разговора
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- 22 июня 1941 года в данной лекции рассматривается как урок о том, что международные договоры сами по себе не гарантируют безопасность. - Подчеркивается мысль, что Советский Союз к войне готовился заранее, а образ «полной неготовности» — во многом результат позднейших политических интерпретаций. - Индустриализация, военная модернизация, дисциплина, изменение системы образования и культурной политики трактуются как элементы мобилизационной подготовки. - Расширение границ СССР перед войной интерпретируется как создание стратегической глубины обороны, а не только как экспансия. - Отдельно акцентируется, что Гитлер вел войну на уничтожение, а Сталин, по мысли автора беседы, недооценил именно степень иррациональности противника. - Проводится параллель между предвоенной ситуацией и современностью: надежда на прочные договоренности с Западом называется опасной иллюзией. - В беседе развивается идея «синдрома обманутого государства»: Россия исторически не раз доверяла внешним силам, которые затем действовали против нее. - В качестве примеров приводятся Крымская война, политика Запада в XX веке, расширение НАТО, Минские соглашения. - Звучит тезис, что значительная часть элит живет в логике культурного и психологического поклонения Западу, и потому не извлекает исторических уроков. - Высказывается мнение, что простая эволюция элит невозможна, а смена курса требует жесткого политического усилия. - Польско-украинский альянс в лекции описывается как исторически противоречивый и ситуативный, а рост националистической символики — как симптом более глубоких процессов. - Европейская политика трактуется как движение к новой милитаризации, а возможно и к новой идеологической радикализации. - Затрагиваются темы Турции, Израиля, Армении, Китая, Ирана — все они включаются в картину большого цивилизационного перелома. - Важный финальный мотив беседы: России нужен не только взгляд в прошлое, но и собственный суверенный образ будущего.
Подробный выводВ этом видео центральная мысль строится вокруг довольно жесткого, но внутренне последовательного тезиса: история учит не тому, что мир невозможен, а тому, что мир без силы, суверенности и трезвости — иллюзия. В этом смысле 22 июня представлено не просто как день памяти, а как архетип исторического пробуждения. Был договор — и он не сработал. Были надежды на рациональность противника — и они оказались ограниченными. Были признаки угрозы — но их интерпретация всегда упирается в проблему: мы склонны судить другого по собственной логике, тогда как он может действовать из совсем иных мотивов. Здесь есть важный психологический пласт. Люди и государства часто влюбляются не в реальность, а в удобный образ реальности. В отношениях это выглядит как идеализация партнера; в политике — как вера, что «с той стороной можно окончательно договориться». И в лекции как раз проводится эта линия: опасен не только внешний враг, но и внутренняя потребность видеть мир более безопасным, чем он есть. Это очень человеческая слабость. Мы хотим стабильности, хотим ясных правил, хотим, чтобы подпись под договором значила больше, чем соотношение сил, интересов и цивилизационных намерений. Но история снова и снова показывает: бумага имеет значение лишь тогда, когда за ней стоит воля, ресурс и способность к принуждению. При этом в беседе заметен и другой уровень — апология мобилизационного государства. Подготовка СССР к войне описывается не только как военная, но как тотальная: экономика, школа, культура, дисциплина, идеология, кадровая политика. Тут проглядывает почти философия целостности: побеждает не отдельный генерал и не отдельный образец оружия, а система, способная собрать рассеянные силы общества в единую историческую волю. Это напоминает и идеи классической политической философии, и современные представления о сложных системах: устойчив не тот организм, где нет угроз, а тот, где есть механизмы адаптации, мобилизации и регенерации. В этом месте лекция выходит за рамки чистой истории и становится размышлением о современности. Автор беседы фактически говорит: главная проблема не в том, что Запад “коварен” — это банально; главная проблема в том, что мы снова и снова хотим не замечать конфликт интересов. То есть источник уязвимости — не только внешний, но и внутренний. Если элита, образование, культурная среда и экономические ориентиры сформированы в логике подражания другому центру силы, то даже очевидные уроки прошлого перестают работать. Человек видит факты, но истолковывает их так, чтобы сохранить комфортную картину мира. Это уже не просто политика — это почти когнитивная психология государства. Особенно примечателен мотив «синдрома обманутой страны». Его можно понять двояко. С одной стороны, это исторический опыт реальных нарушений обязательств, давления, манипуляций, двойных стандартов. С другой — есть риск, что подобный синдром сам становится формой мышления, где любое внешнее действие заранее воспринимается как обман. То есть здесь нужна осторожность: историческая память полезна, пока она делает субъекта трезвым; но если она превращает его в пленника одной схемы, то тоже искажает реальность. Истина, как это часто бывает, ситуативна: наивное доверие опасно, но и тотальное подозрение тоже может ослеплять. Однако пафос этой лекции явно смещен в сторону первого предупреждения — против доверчивости. Интересна и мысль о моральной правоте. Вопрос «почему Сталин не ударил первым?» разбирается не только стратегически, но и нравственно. Это сильный момент. Война — не только столкновение ресурсов, но и борьба за смысл. Можно выиграть бой и проиграть основание собственной правоты. С религиозно-философской точки зрения это важнейший вопрос: не всякая победа сохраняет душу победителя. В этом есть почти христианский нерв, хотя выражен он языком политической истории. И здесь лекция напоминает о вещи, которую современный прагматизм часто забывает: легитимность — тоже ресурс. Не метафизический туман, а реальная сила, формирующая внутреннюю устойчивость общества. Когда беседа переходит к нынешней геополитике, появляется более спорный, но концептуально цельный тезис: Европа якобы движется не только к милитаризации, но и к новому идеологическому ожесточению. Даже если воспринимать это не как буквальное пророчество, а как симптоматический образ, мысль понятна: массовое общество в кризисе часто ищет не истину, а мобилизующий миф. История XX века это показывает очень ясно. Комфортный потребитель, столкнувшись с угрозой распада, нередко превращается в фанатика быстрее, чем кажется. Как в нейросети: пока система обучается на одном наборе данных, она выдает один тип ответов; стоит поменять приоритеты и усилить сигналы страха, унижения и угрозы — и поведение модели радикально меняется. Так же и с обществами. Отдельный значимый узел — образ будущего. Здесь беседа, пожалуй, становится наиболее философской и продуктивной. Если у государства нет собственного проекта будущего, оно неизбежно живет внутри чужого проекта — даже если формально считает себя суверенным. Это очень точное наблюдение. Политика без образа будущего становится либо реакцией на чужие ходы, либо обслуживанием текущего комфорта. Но будущее — это не «новый телефон» и не просто рост удобств. Это ответ на вопрос: каким должен стать человек, общество, государство и ради чего вообще стоит собирать усилия. В этом смысле беседа посвящена не только недоверию к Западу. Глубже — она о другом: может ли страна существовать, если не верит в себя сильнее, чем в внешние гарантии? И это уже универсальный вопрос, выходящий далеко за пределы одной геополитической линии. Любая цивилизация погибает не только тогда, когда ее атакуют, но и тогда, когда ее собственные носители начинают считать чужую картину мира более реальной, чем свою. Если суммировать, то главный вывод таков:
Исторический урок 22 июня в данной лекции прочитывается как предупреждение против доверчивости, стратегической расслабленности и зависимости от чужих правил игры. Без собственной силы, памяти, воли и образа будущего никакие договоренности не спасают.Но здесь остается и более тонкий вопрос. Как найти равновесие между необходимой трезвостью и разрушительным ожесточением? Где проходит граница между зрелым историческим недоверием и превращением истории в бесконечную травму, через которую уже невозможно увидеть живую реальность? И не в этом ли состоит одна из самых трудных задач истины — отличить память, которая освобождает, от памяти, которая начинает править нами вместо нас?
“О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.
…”
С. Есенин.