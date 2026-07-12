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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Почему 22 июня остаётся не только исторической датой, но и уроком для современной России? Вардан Багдасарян разбирает договор с Германией, подготовку СССР к войне, хрущёвские мифы о Сталине, индустриализацию, линии Сталина и Молотова, вопрос пятой колонны и англосаксонскую стратегию. В выпуске — Черчилль, Даллес, планы ударов по Баку, Минские соглашения, Украина, Польша, Ватикан, Израиль, Турция, Иран, пантуранизм и главный вопрос: каким должно быть суверенное будущее России?

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00:00 Историческая политика: 22 июня, мифы о неподготовленности СССР и мобилизация

06:17 Новые рубежи обороны, пятая колонна и разведданные перед войной

11:44 Гитлер, британский след и планы ударов по Баку

16:21 Англосаксонская логика, наступление СССР и моральная правота

21:39 "Синдром обманутого государства": от похвалы Черчилля до Минских соглашений

30:37 Почему элиты не извлекают уроки и ищут "своих" на Западе

34:44 Польша и Украина: исторический конфликт, Пилсудский и проект Великой Польши

45:10 Кто повышает градус: США, Лондон и борьба за восточный бастион

50:00 Новая конфигурация мира: альянс России и Китая против Запада

59:05 Зачем Израиль заговорил о геноциде армян: Турция, Азербайджан и Карабах

01:08:21 Возвращение империй: распад Евразии и турецкая экспансия

01:15:04 Самоликвидация Армении: Пашинян и отказ от исторической памяти

01:20:45 Пантюркизм и угроза для России: кто объединит Евразию

01:24:35 Запрос на суверенный образ будущего: идеологии, технологии и цивилизационный путь

01:34:42 Финал разговора

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