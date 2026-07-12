“Почему поляки неожиданно прозрели?”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Вести”
Прямой эфир на канале Россия-24 26 июня 2026 г.
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#Спицын #СМИ #Россия-24
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается, почему в Польше усилилось критическое отношение к Украине и к героизации Бандеры. - Спикер объясняет это через долгую историю польско-украинских и польско-русских отношений, начиная с XIV века. - Подчеркивается, что значительная часть южнорусских земель в разные эпохи входила в состав Польши, что сопровождалось, по его оценке, религиозным и социальным давлением на православное население. - Одной из ключевых исторических развилок названы: - Люблинская уния 1569 года, - восстание Богдана Хмельницкого, - договоренности XVII века о переходе части Малороссии под власть Москвы, - разделы Речи Посполитой в XVIII веке. - Главный источник нынешнего польско-украинского конфликта, по версии выступающего, — противоречие между: - политическим союзом Польши и Украины на антироссийской основе, - и глубокой исторической памятью поляков о Волынской резне и деятельности украинских националистов. - В лекции утверждается, что современная украинская идентичность в ее националистической версии опирается на культ Бандеры, Шухевича и других деятелей ОУН-УПА, что для Польши неприемлемо. - Высказывается мнение, что нынешнее «прозрение» польских властей связано не только с исторической памятью, но и с прагматическим расчетом Варшавы. - Спикер допускает, что Польша может быть заинтересована в возвращении влияния или контроля над Галицией в случае распада украинской государственности. - При этом он считает, что для России западноукраинское националистическое ядро не представляет ценности и может стать проблемой скорее для Польши и Евросоюза.
Подробный выводВ данной беседе история используется не просто как фон, а как инструмент объяснения текущей политики. Это важный момент: когда государства спорят в настоящем, они почти всегда говорят языком прошлого. История здесь выступает не архивом, а политическим аргументом, почти как коллективная память, которая в нужный момент становится оружием. Основная мысль выступающего довольно ясна: Польша не “неожиданно прозрела”, а лишь вернулась к своим глубинным историческим травмам и интересам. Пока существовал тактический союз против России, эти противоречия можно было приглушать. Но приглушить — не значит отменить. В каком-то смысле это похоже на психологический механизм вытеснения: конфликт не исчезает, он лишь временно уходит в тень, пока внешняя цель кажется важнее. Когда же меняется обстановка, вытесненное возвращается — часто в еще более резкой форме. В лекции проводится идея, что польско-украинский союз был ситуативным, а не органическим. То есть он строился не на глубоком взаимном доверии, а на совпадении политических интересов. А такие союзы исторически не слишком прочны. Если использовать аналогию из системного анализа, то это не устойчивая конструкция с внутренней связностью, а временная коалиция, скрепленная внешним давлением. Как только давление меняет форму, начинают проявляться внутренние трещины. Особое место в рассуждении занимает Волынская резня и вообще тема исторической памяти. Для польского общества это не второстепенный эпизод, а травма, которая не может быть принята спокойно, если на Украине происходит героизация тех, кого в Польше считают ответственными за массовые убийства. Здесь проявляется одна из вечных проблем политики памяти: один и тот же персонаж для одной нации может быть “борцом за свободу”, а для другой — преступником. Объективная истина, вероятно, сложнее любой национальной легенды, но в массовом сознании обычно побеждает не сложность, а символ. И вот здесь беседа затрагивает более глубокую тему — как создаются национальные мифы. Спикер утверждает, что современная украинская националистическая идентичность вынужденно строит пантеон героев из фигур, связанных с радикальным национализмом. Это спорная и политически заостренная позиция, но сама логика мифотворчества узнаваема: любому государству нужны символы, а когда историческое поле расколото, выбираются не самые объединяющие, а самые мобилизующие фигуры. Это опасный путь, потому что мобилизующий миф почти всегда упрощает реальность и превращает историю в идеологию. Отдельный пласт рассуждений — геополитический прагматизм Польши. По мысли выступающего, Варшава думает не только о морали и памяти, но и о выгоде. Если Украина ослабеет или начнет распадаться, Польша может попытаться усилить свое влияние на западноукраинские территории. Здесь историческая память соединяется с политическим интересом — очень типичное сочетание. Государства редко действуют только из принципов или только из цинизма; чаще они облекают интерес в форму исторической справедливости. Так было много раз в Европе, и именно поэтому в начале разговора ведущий вспоминает параллели с 1930-ми годами. Но важно заметить и другое. В этом видео история подается как довольно цельная и жесткая схема: есть исторические земли, есть естественные цивилизационные пространства, есть закономерный распад искусственных образований. Такой взгляд внутренне последователен, но он несет в себе риск исторического детерминизма — будто прошлое почти автоматически диктует будущее. На практике история дает не приговор, а диапазон возможностей. Да, память влияет на политику. Да, старые конфликты оживают. Но люди и государства все же не обязаны повторять свои худшие сценарии. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Польше и Украине. Она о более универсальной вещи: союзы, построенные на отрицании, слабее союзов, построенных на положительном основании. Общая ненависть может объединить, но ненадолго. Это касается не только государств, но и людей. Отношения, основанные на совместной борьбе против кого-то, часто рушатся, когда приходит время ответить на вопрос: а ради чего мы вместе сами по себе? Финальный тезис выступающего предельно прагматичен: западноукраинское националистическое ядро, по его мнению, должно стать проблемой Польши и Европы, а не России. Это уже не столько исторический, сколько стратегический вывод. В нем чувствуется холодная логика политического расчета: не брать на себя то, что заведомо трудно интегрировать. С философской точки зрения это тоже любопытно — здесь реальность предпочитается идеалу. Не “собрать все”, а “взять то, что жизнеспособно”. В этом есть своя суровая рациональность.
ИтогГлавный вывод в данной лекции таков: польское изменение риторики в отношении Украины объясняется не внезапным моральным пробуждением, а сочетанием исторической памяти, национальной травмы и геополитического расчета. Героизация украинских националистических деятелей делает прежний ситуативный союз все менее устойчивым, а Польша, по мнению выступающего, начинает действовать, исходя из собственных долгосрочных интересов. Если смотреть шире, беседа напоминает о простой, но неприятной истине: народы часто любят не реальность, а удобный миф о себе и соседях. Но когда миф сталкивается с памятью о крови, история перестает быть учебником и снова становится судьбой. И тогда возникает вопрос: может ли политическая истина вообще быть чем-то большим, чем временный компромисс между памятью, страхом и интересом?