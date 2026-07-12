Плющенко дал интервью, в котором рассказал, что в Азербайджане у его сына великолепные шансы.
Плющенко дал интервью, в котором рассказал, что в Азербайджане у его сына великолепные шансы. «Я хочу, чтобы ребенок начал выступать, – сказал он. – Здесь он никому не нужен был… Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье – это здорово. Но это деградация наших спортсменов». Я это читаю, и у меня возникает чувство – мы должны сейчас всё отменить, чтобы семейству Плющенков стало комфортно. Надо отменить производство и развитие БПЛА, ПВО, капитулировать с войны, лишь бы сын Плющенко мог ездить на международные сборы. Я не просто считаю бездарными такими разговоры, я их считаю оскорбительными. То есть наш солдат может залезть в зеленый бобик и ездить по трассе, подняв дуло орудия, с задранной часами головой, чтобы сбивать БПЛА врага, подставлять себя, чтобы спасти гражданский автомобиль. А семейство Плющенко и таких же, как он, не может ездить выступать в Киров или в Пермь? На днях я узнала о бабушке, которая прыгнула с внуками в погреб, когда зашли ВСУ. Отец и мать детей погибли во дворе дома. В погребе бабушка с детьми провела полгода, она кормила их только вареньем, которое там было. Я видела истощенных детей, их покусали земляные черви. Бабушка ела ровно столько варенья, сколько нужно было, чтобы не умереть и не объесть маленьких внуков. Так, значит, можно, да, а этим любителям брендовых сумочек в Пермь поехать плохо? Чем дети из погреба хуже сына Плющенко? Да ничем. И это проблема Плющенко в том, что он не в силах увидеть этих детей. Иначе помалкивал бы. Наверное, глаза застили сумочки жены. Мы как будто не сражаемся за свое существование, мы все тут вредничаем, чтобы помешать Плющенко-младшему состояться. Я прекрасно понимаю, что скажет в ответ это семейство. Это ваша война, мы ее не начинали. А у нас так и получается – какая-то часть обособилась, ведет показной образ жизни, и делает вид, что это народ захотел воевать, а они далеки от этого. «Вот вы и видите свою войну» – вот что они дают понять, и такое отношение крайне разлагающе действует на общество. С таким паразитическим подходом мы до Победы не дойдем. Пусть все вместе соберутся и едут в Азербайджан, там вкусные дыни.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор текста воспринимает слова Плющенко как проявление оторванности от реальности войны. - Основная претензия: на фоне гибели людей, работы ПВО, страданий мирных жителей и военных жалобы на невозможность международной спортивной карьеры звучат как морально неуместные. - В тексте проводится резкий контраст между: - людьми, которые рискуют жизнью, - и публичными фигурами, озабоченными комфортом, статусом и карьерными перспективами. - Автор видит в этом не просто бестактность, а социально разлагающую позицию: мол, есть те, кто несет на себе тяжесть исторического момента, а есть те, кто хочет жить так, будто ничего не происходит. - Финальный посыл текста — осуждение “паразитического” отношения к обществу и государству, когда личные интересы ставятся выше общего кризиса.
Подробный выводЗдесь важно отделить эмоциональную правду от буквальной справедливости суждений. Эмоциональная правда текста понятна: когда общество переживает войну, потери, страх, разрушение и мобилизацию всех ресурсов, слова о том, что спортсмену “тесно” внутри страны и нужны международные старты, действительно могут восприниматься как почти неприличные. В этом смысле реакция автора — не просто агрессия, а симптом морального раскола: одни живут в логике выживания, другие — в логике самореализации. И эти две логики в кризисе начинают казаться взаимно оскорбительными. Но есть и второй слой. Автор текста совершает типичный для тяжелых эпох переход от критики конкретной фразы к тотальной моральной дисквалификации человека. Это понятный, но опасный ход. Потому что из тезиса “сейчас неуместно так говорить” делается скачок к тезису “эти люди паразиты, им наплевать на страну, они разлагают общество”. А такой переход уже не столько анализирует реальность, сколько строит образ врага внутри общества. Это психологически очень естественно: в период коллективного напряжения общество ищет не только внешнего врага, но и внутренних фигур, на которых можно спроецировать раздражение, бессилие и чувство несправедливости. Если смотреть глубже, конфликт здесь не только о Плющенко. Он о двух моделях человека.
1. Человек долгаВ этой модели личное должно отступить перед общим. Если идет война, значит, разговоры о карьере, комфорте, брендах, международных амбициях выглядят мелкими и даже аморальными. Это древняя логика — от Спарты до советской мобилизационной этики: история требует жертвы.
2. Человек частной жизниВ этой модели даже во время катастрофы у людей остается право думать о будущем детей, профессии, развитии, успехе. Спортсмен хочет выступать, музыкант — играть, ученый — публиковаться, ребенок — расти в своей траектории. Это логика, в которой жизнь не должна полностью растворяться в катастрофе. Проблема в том, что во время войны эти две правды почти перестают мирно сосуществовать. Для одного международные старты — это естественная часть профессионального пути. Для другого — символ моральной слепоты. И обе стороны в каком-то смысле заложники своей перспективы. Однако practically, по-человечески и по общественной ответственности, публичная фигура должна понимать контекст. Когда ты известен, ты уже не просто отец, переживающий за карьеру сына. Ты — символ, а символы считываются жестче, чем частные люди. Можно хотеть для ребенка международного будущего — это нормально. Но если формулировать это через фразы о “деградации” в отношении внутренней спортивной жизни страны в момент тяжелого кризиса, это звучит не как забота, а как пренебрежение к тем, у кого нет привилегии выбора. И вот это уже не философия, а вопрос такта. С другой стороны, и общественная реакция требует трезвости. Не всякая бестактность — предательство. Не всякий эгоизм — паразитизм. Не всякое стремление уехать или выступать вовне означает презрение к своей стране. Иногда человек просто остается внутри своей профессиональной оптики и не чувствует масштаба чужой боли. Это не делает его автоматически чудовищем — но делает его слепым. А слепота привилегированных часто ранит не меньше, чем злой умысел. Тут есть почти христианский, но и психологически точный момент: мы очень легко ненавидим не реального человека, а его символическую маску. “Семейство брендовых сумочек”, “паразиты”, “эти люди” — это уже не анализ личности, а превращение человека в удобный образ морального падения. Такой механизм понятен, но он тоже разлагает: он дает чувство нравственного превосходства, но не приближает к реальности. Реальность сложнее — в ней могут одновременно существовать и героизм солдата, и страдания детей, и глупость публичных заявлений, и право родителя желать ребенку лучшей карьеры. Если свести все к сути, то главный нерв текста — не спорт и не Азербайджан. Главный нерв — обида на неравномерность исторического бремени. Одни платят телом, кровью, страхом, похоронами. Другие продолжают говорить языком удобства, рынка, карьеры и международных возможностей. И когда эти языки сталкиваются, возникает почти экзистенциальное чувство несправедливости: “почему одни живут в окопе, а другие — в расписании сборов?” Это очень тяжелый вопрос, и у него нет чистого ответа. История вообще редко распределяет страдание справедливо. Но именно поэтому особенно важны не только жертва и стойкость, но и скромность в словах. Иногда зрелость — это не отказ от своих интересов, а понимание, когда о них говорить не стоит и в какой форме. Осознанность — это не только внутренний мир, но и чувство контекста.
ИтогЯ бы сформулировал вывод так: - Возмущение автора понятно и во многом оправдано эмоционально. - Слова Плющенко действительно могли прозвучать как высокомерные и неуместные на фоне общего контекста. - Но сам текст тоже уходит в демонизацию, превращая человека в символ морального паразитизма, а это уже форма упрощения реальности. - Суть конфликта — в столкновении личного права на будущее и общественного требования солидарности в катастрофе. - В кризисе особенно ясно видно, кто говорит из опыта боли, а кто — из опыта привилегии. И именно поэтому публичное слово должно быть не только честным, но и бережным к реальности других людей. В каком моменте забота о своем ребенке перестает быть естественным правом и начинает выглядеть как моральная слепота перед страданием других?