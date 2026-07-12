Плющенко дал интервью, в котором рассказал, что в Азербайджане у его сына великолепные шансы. «Я хочу, чтобы ребенок начал выступать, – сказал он. – Здесь он никому не нужен был… Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье – это здорово. Но это деградация наших спортсменов». Я это читаю, и у меня возникает чувство – мы должны сейчас всё отменить, чтобы семейству Плющенков стало комфортно. Надо отменить производство и развитие БПЛА, ПВО, капитулировать с войны, лишь бы сын Плющенко мог ездить на международные сборы. Я не просто считаю бездарными такими разговоры, я их считаю оскорбительными. То есть наш солдат может залезть в зеленый бобик и ездить по трассе, подняв дуло орудия, с задранной часами головой, чтобы сбивать БПЛА врага, подставлять себя, чтобы спасти гражданский автомобиль. А семейство Плющенко и таких же, как он, не может ездить выступать в Киров или в Пермь? На днях я узнала о бабушке, которая прыгнула с внуками в погреб, когда зашли ВСУ. Отец и мать детей погибли во дворе дома. В погребе бабушка с детьми провела полгода, она кормила их только вареньем, которое там было. Я видела истощенных детей, их покусали земляные черви. Бабушка ела ровно столько варенья, сколько нужно было, чтобы не умереть и не объесть маленьких внуков. Так, значит, можно, да, а этим любителям брендовых сумочек в Пермь поехать плохо? Чем дети из погреба хуже сына Плющенко? Да ничем. И это проблема Плющенко в том, что он не в силах увидеть этих детей. Иначе помалкивал бы. Наверное, глаза застили сумочки жены. Мы как будто не сражаемся за свое существование, мы все тут вредничаем, чтобы помешать Плющенко-младшему состояться. Я прекрасно понимаю, что скажет в ответ это семейство. Это ваша война, мы ее не начинали. А у нас так и получается – какая-то часть обособилась, ведет показной образ жизни, и делает вид, что это народ захотел воевать, а они далеки от этого. «Вот вы и видите свою войну» – вот что они дают понять, и такое отношение крайне разлагающе действует на общество. С таким паразитическим подходом мы до Победы не дойдем. Пусть все вместе соберутся и едут в Азербайджан, там вкусные дыни.