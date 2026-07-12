Кому и когда пришла идея использовать самозванку как рычаг политического давления на Екатерину II? Почему Алина – принцесса Азовская, она же княгиня Волдамирская, сохранилась в памяти именно как княжна Тараканова? Как княжна Тараканова монетизировала свои фантазии? Хотела ли она на самом деле занять российский престол? Действительно ли существовали документы, которые подтверждали, что княжна Тараканова – дочь Елизаветы Петровны? В чем был план графа Алексея Орлова, и какую роль он сыграл в судьбе самозванки?

Отвечаем на эти и другие вопросы в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

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