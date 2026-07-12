Как жил и о чем мечтал большой поэт Владимир Маяковский? Разбираемся в авторской программе Захара Прилепина "Ключи Захара" вместе с филологами и литературоведами Олегом Демидовым и Алексеем Колобродовым на радио Sputnik.

- Кто был и остается главным поэтическим соперником Маяковского?

- Может ли быть русский поэт счастливым человеком?

- В чем была уникальная особенность Маяковского как литератора и человека?

- Каких стихотворцев любил всемогущий Троцкий и как относился к Маяковскому?

- На самом ли деле большевики были авангардистами и рушили все "до основания"?

- Что заставляло Маяковского жить сложной, изломанной жизнью?

- Как складывались его отношения с женщинами и к чему они привели?

- Читал ли Маяковский русскую классику и признавал ли ее?