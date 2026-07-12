Балахнинские кружева. Документальный фильм (1979)
О русском народном художественном промысле по плетению кружев на коклюшках, возникшем еще в XVIII веке в городе Балахне Нижегородской области.
Горьковское телевидение 1979
Автор сценария – Альбина Гладышева
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Георгий Бабушкин
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассказывается о балахнинском кружеве — старинном русском промысле, некогда известном не только в России, но и за ее пределами. - Кружевоплетение в Балахне было массовым женским ремеслом: в старой Балахне почти все женщины занимались этим искусством. - Традиция передавалась по наследству, от матери к дочери, с самого раннего возраста. - Для работы кружевницы нужны простые инструменты: коклюшки, нити, валик-подушка, бумажный рисунок и булавки. - При внешней простоте орудий сам труд чрезвычайно кропотливый, тонкий и длительный. - Особенно славились балахнинские кружева из черного шелка. - Художественный язык кружева строился на образах родной природы: цветы, полевые мотивы, ажурные сетки. - В фильме показана мастерица Варвара Ивановна Быкова, одна из последних носительниц старой балахнинской традиции. - Подчеркивается, что в современности искусство почти утрачено и сохраняется в музеях, у любителей старины и благодаря отдельным мастерицам. - Попытка возродить промысел есть, но вернуть былую славу оказывается очень трудно.
Подробный выводБеседа посвящена не просто ремеслу, а судьбе культурной памяти. Балахнинское кружево здесь предстает как нечто большее, чем декоративное искусство. Это форма жизни, ритм времени, способ женского труда и одновременно способ связи поколений. Когда героиня говорит, что училась у матери с девяти лет и с тех пор не бросала работу, в этом слышится важная истина: подлинная традиция живет не в лозунгах, а в повторяемом, терпеливом действии. Есть нечто почти философское в самом устройстве кружевоплетения. Инструменты просты, почти аскетичны: дерево, нитка, бумага, булавка, солома. Но из этой простоты рождается сложный узор. Это напоминает о многих человеческих практиках: и о музыке, где из ограниченного числа нот возникает бесконечное разнообразие, и о программировании, где из базовых конструкций создаются сложные системы, и даже о внутренней работе личности, где из повторения небольших ежедневных усилий складывается характер. Простые средства — не признак примитивности, а условие глубины. Особенно трогает, что узоры балахнинского кружева связаны с природой родных мест: ромашки, подсолнухи, полевые цветы. Это важный культурный жест. Человек не просто украшает ткань — он переводит мир вокруг себя в форму. Иначе говоря, кружево становится способом осмысления реальности. В этом смысле народное искусство близко по функции к философии: оно тоже пытается уловить порядок в хаосе жизни, только не через понятия, а через ритм, узор и материю. Но в фильме звучит и мотив утраты. Когда-то Балахна была местом, где кружево плели почти все женщины; теперь же старые образцы сохранились в музеях и у редких хранителей ремесла. Это очень характерная история для многих традиций. Пока искусство встроено в жизнь, оно естественно. Когда жизнь меняется, искусство превращается в «наследие». А наследие — это уже не совсем живая ткань быта, а память о ней. Здесь есть тонкая, почти болезненная граница: возродить ремесло технически можно, но вернуть ту среду, в которой оно было органичным, гораздо сложнее. В этом и состоит скрытая драма фильма. Потеря промысла — это не только экономическая или эстетическая потеря. Это исчезновение определенного способа быть в мире: терпеливого, сосредоточенного, телесно-осознанного. Шум коклюшек, ритм работы, радость от движения рук — все это показывает труд не как повинность, а как форму собранности. В этом можно увидеть даже перекличку с духовными практиками: как в йоге важна осознанность каждого движения, так и здесь в точности каждого переплетения нити присутствует внимание, дисциплина, почти медитация. Но это не отвлеченная мистика, а живая, осязаемая работа, результат которой можно увидеть и потрогать. Фильм также осторожно разрушает идеализацию прошлого. Да, старинное кружево восхищает, да, его сравнивали с европейскими образцами. Но между строк слышно: за этой красотой стоял долгий, однообразный, утомительный труд. Это важный момент. Мы часто любим культурное наследие как красивый образ, забывая о человеческих руках, боли в спине, напряжении глаз, часах сосредоточенности. Принять традицию по-настоящему — значит увидеть не только ее результат, но и цену, которой он достигался. Поэтому главная ценность этого видео — в возвращении взгляда к реальности. Не к абстрактному «народному искусству», а к конкретной женщине, конкретным рукам, конкретной нити. В этом есть особая правда: культура живет, пока у нее есть носитель. Не музей спасает ремесло, а человек, который помнит, как именно поставить булавку, как натянуть нить, как прочесть узор. Все остальное — лишь следы. Можно сказать, что балахнинское кружево в данной лекции становится символом хрупкости всякой традиции. Красота не вечна сама по себе; она требует передачи, внимания и любви. И, возможно, самое важное здесь не только в том, удастся ли буквально восстановить старую славу, но и в том, сумеем ли мы вообще сохранить способность ценить медленный, точный, осмысленный труд в мире, который все чаще выбирает скорость вместо глубины. И тогда остается открытый вопрос: что делает традицию по-настоящему живой — сохранение ее формы или сохранение того внутреннего отношения к миру, из которого эта форма когда-то родилась?