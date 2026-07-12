В разговорах и воспоминаниях актёров часто встречаются эпизоды, когда мастера из раза в раз говорили: «Если можешь жить без сцены – уходи, не можешь – оставайся». Может показаться, что это лишь мотивация из серии: «Соберись, тряпка!», но в реальности за этим скрывается глубокий смысл. В настоящее время, когда коммерциализация актёрской работы практически убила талант и призвание, сложно понять, о чём шла речь. Большая часть современных абитуриентов идут в театральные училища лишь за известностью и раскрученностью, они жаждут конечного результата, а не процесса.

В советские времена было иначе, система отбора и образования работала в качестве фильтра, активно выискивая и изгоняя жаждущих лишь славы, не понимающих радости процесса игры. Очень многие великие актёры играли лишь в театре, игнорируя кинематограф и это не вызывало удивления. В этом не было снобизма и высокомерия, сцена давала им всё, съёмочная площадка была не нужна. Небольшой живой зал был милее и понятнее многомиллионной аудитории с другой стороны экрана, скажем больше, зрители были вторичны по отношению к процессу.

Играя в спектакле, актёр не просто произносил текст, он получал право на несколько часов стать своим персонажем, воплотиться в него, вжиться в этот образ. Можно было почувствовать себя на 2–3 часа на выбор: молодым и горячим влюблённым, умудрённым, уважаемым членом общества, повесой, беззаботным студентом и т.д. Воплотиться, чтобы быть, а не казаться, играть роль для себя, а не зрителей, ведь последние становились лишь зеркалом, что отражало эмоции, поддерживало легенду. Возглас «Не верю!» становился внутренним инструментом медитации и настройки, а не внешней командой режиссёра.

Когда кинематограф и телевидение стали реальностью, многие из старшего поколения не принимали их, ведь игра оказывалась разбита на сюжеты и сцены, переставала быть цельной, не давала привычного ощущения погружения в чужую жизнь. Следующие поколения уже росли в другой культуре, студентам театральных училищ разрешили съёмки, что сохранило их образы и таланты для нас.

В этом свете фраза про сцену, с которой не получается уйти, раскрывается совсем по-другому. Оставайся если у тебя зависимость, спектакли стали наркотиком, потребностью психики, без которых не получается жить. Призвание, проклятие и наказание одновременно. Если ты болен настолько, что никем более не сможешь быть – играй, живи вместе с нами в этом мире иллюзий, мечтаний и грёз, надевай на себя образы и судьбы, чтобы из раза в раз проживать яркие сюжеты, когда вера в реальность происходящего со стороны зрителей делает мираж материальным.

Образы в театре, кино и литературе очень привлекательны и понятны, ведь там изображены персонажи с ярко выраженными акцентуациями. Это особенно сильно притягивает людей с истероидным типом личности, коих большинство среди актёров. Эгоцентризм, демонстративное поведение, экспрессия, импульсивность и т.д. лишь усиливаются при воплощении в значимых и чувствующих. Театр и кино позволяют прожить чужую жизнь, но если театр делает это в моменте и для себя, кино в последующих фантазиях и просмотрах. Вот и говорили мастера, что если есть иной выбор – сделай его, нет, оставайся с нами, но потом не плачь, тебя предупреждали.

И, да, скольких гениальных и талантливых актёров мы могли бы потерять, если бы с ними вовремя поработали хорошие психологи…

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