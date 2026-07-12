Александр Артамонов | ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК: НАТО заблокировало Азовское море!
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Военный эксперт Александр Артамонов в экстренном выпуске еженедельной панорамы представляет разбор новой фазы гибридной войны. Почему блокировка судоходства в Азовском море и системные удары по энергосистеме Крыма требуют немедленного включения механизма «встречного пала» и перехода России к адресной ликвидации кукловодов?
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