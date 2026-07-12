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Александр Артамонов | ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК: НАТО заблокировало Азовское море!

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Полная версия: https://delib.ru/video/066e9b45-2c06-47fd-9234-0cebaa270bb6?utm_source=youtube

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Военный эксперт Александр Артамонов в экстренном выпуске еженедельной панорамы представляет разбор новой фазы гибридной войны. Почему блокировка судоходства в Азовском море и системные удары по энергосистеме Крыма требуют немедленного включения механизма «встречного пала» и перехода России к адресной ликвидации кукловодов?

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Комментарий репостера

Военный эксперт Александр Артамонов в экстренном выпуске еженедельной панорамы представляет разбор новой фазы гибридной войны. Почему блокировка судоходства в Азовском море и системные удары по энергосистеме Крыма требуют немедленного включения механизма «встречного пала» и перехода России к адресной ликвидации кукловодов?
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K_sWGjNdobs
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