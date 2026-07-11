Зомби-атака. Как защитить школьников от смертельно опасной информации
Как мошенники и дроны стали союзниками против детей? Насколько глубоко и скрупулёзно ведётся подрывная деятельность против России? Разбирается журналист, общественный деятель Мария Дубинская.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В материале поднимается тема информационных угроз для школьников. - Акцент делается на том, что мошенники используют цифровую среду для воздействия на детей. - Указывается на возможную связку мошеннических схем, соцсетей, психологического давления и новых технологий. - Автор ставит вопрос о том, что против детей может вестись системная подрывная работа, затрагивающая не только безопасность, но и психику. - В центре внимания — проблема смертельно опасной информации, способной толкать несовершеннолетних к разрушительным действиям. - Отдельно подчёркивается необходимость защиты школьников со стороны семьи, школы, общества и государства. - Материал имеет тревожный, мобилизующий характер и призывает взрослых внимательнее относиться к цифровой среде детей.
Подробный выводЭтот текст касается очень болезненной и в то же время закономерной темы: ребёнок сегодня находится не просто в информационном поле, а в среде постоянного психологического воздействия. Раньше угроза ассоциировалась с физическим пространством — улицей, подозрительным взрослым, опасной компанией. Теперь же «улица» переехала в смартфон, а опасная компания может быть замаскирована под игру, чат, блог, новостной канал или даже «друга», который пишет в личные сообщения. С практической точки зрения проблема выглядит так: детская психика ещё не обладает устойчивыми фильтрами, а цифровая среда построена так, чтобы захватывать внимание, вызывать эмоциональную зависимость и обходить рациональный контроль. В этом смысле мошенник, манипулятор или вербовщик действует почти как алгоритм: он тестирует реакцию, ищет слабое место, усиливает давление, подбирает ключ к доверию. Это похоже и на работу нейросети, которая обучается на откликах, и на старые техники сектантского влияния, только теперь они автоматизированы, масштабируемы и персонализированы. Здесь важно не впадать в панику, но и не обесценивать угрозу. Когда говорят о «смертельно опасной информации», это может звучать слишком громко, почти апокалиптично. Однако за этой резкостью стоит неприятный факт: информация действительно может убивать, если она становится инструментом управления поведением. Не сама по себе фраза в интернете опасна, а та цепочка, которая из неё вырастает: внушение, изоляция, страх, стыд, шантаж, вовлечение в риск, нормализация саморазрушения или насилия. Особенно тревожен мотив союзничества мошенников и технологий, включая дроны, соцсети, цифровые платформы. Здесь можно увидеть более широкий исторический сдвиг: техника, которая в норме должна расширять человеческие возможности, всё чаще используется для обхода моральной дистанции. Когда зло цифровизируется, оно становится холоднее, эффективнее и безличнее. Человеку уже не обязательно лично подходить к ребёнку — достаточно правильно настроить канал воздействия. Это напоминает древнюю проблему искушения, только в современном виде: не демон в пустыне, а алгоритм в ленте рекомендаций. Но и здесь стоит сохранять интеллектуальную честность. Не всякая тревожная информация — часть заговора, не всякая цифровая угроза — организованная диверсия. Иногда за громкими словами о «подрывной деятельности» скрывается смесь реальных рисков, идеологической интерпретации и эмоционального усиления. Поэтому лучший ответ — не только мобилизация, но и точная диагностика. Нужно различать: - где мошенничество; - где психологическая манипуляция; - где преступная сеть; - где подростковая внушаемость; - где провал воспитания и доверия в семье; - где недоработка школы; - а где сама архитектура платформ поощряет опасный контент. Если смотреть глубже, проблема не только в преступниках, но и в культурной пустоте, в которую они входят. Ребёнка легче захватить опасной информацией, когда у него нет внутренней опоры: доверительных отношений с родителями, навыка критического мышления, опыта осознанности, чувства собственной ценности. Любая манипуляция питается дефицитом смысла. В этом смысле защита детей — это не только блокировки, фильтры и контроль устройств, но и воспитание внутреннего иммунитета. Что действительно может работать:
1. Цифровая грамотность с раннего возрастаРебёнка нужно учить не только пользоваться интернетом, но и понимать: - как работают манипуляции; - почему незнакомец может казаться «своим»; - как устроен шантаж; - почему нельзя переводить деньги, отправлять фото, выполнять «задания».
2. Доверие, а не только надзорЕсли ребёнок боится рассказать взрослым о странной переписке, угрозе или ошибке, то контроль бесполезен. Главная защита — ситуация, в которой он знает: «меня не уничтожат за признание, мне помогут».
3. Психологическая устойчивостьНужно учить детей распознавать: - давление; - чувство вины, которое им навязывают; - искусственную срочность; - ложную избранность; - попытки изолировать от семьи.
4. Ответственность платформ и институтовНельзя перекладывать всё на родителей. Если цифровые платформы технически позволяют преступникам быстро находить детей, значит, проблема системная. Нужны: - модерация; - быстрые каналы жалоб; - взаимодействие школ, полиции, психологов; - понятные протоколы реагирования.
5. Осмысленное воспитаниеРебёнку нужна не просто дисциплина, а понимание реальности. Идеализированный мир, где «в интернете всё нормально», так же опасен, как и параноидальный мир, где «везде враги». Зрелость рождается там, где есть и любовь, и ясность.
ИтогГлавная мысль материала — дети стали объектом целенаправленного цифрового воздействия, и относиться к этому легкомысленно нельзя. Это справедливый и важный сигнал. Но настоящая защита начинается не с истерики и не с лозунгов, а с трезвого понимания природы угрозы. Опасность сегодня — это не просто плохой контент, а борьба за внимание, доверие и волю ребёнка. В каком-то смысле перед нами философская проблема не меньше, чем социальная: человек всегда формируется тем, что допускает внутрь себя. Если раньше за душу боролись семья, школа, вера, книга, живой пример, то теперь в эту борьбу вошли анонимные сети, алгоритмы и преступные схемы. И вопрос уже не только в том, как оградить ребёнка от зла, но и в том, чем наполнить его внутренний мир, чтобы зло не нашло в нём пустого места. И здесь возникает более широкий вопрос: если истина о мире всегда приходит к нам через ограниченный опыт и чужие интерпретации, то как научить ребёнка отличать реальность от искусно сконструированной лжи — и не в этом ли сегодня заключается одно из главных искусств воспитания?