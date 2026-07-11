ВОТ КАК они сделали нас БЕЗВОЛЬНЫМИ! Как перестать терпеть и дать отпор?
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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.
В этом видео проведём неожиданную параллель между паразитами в природе, которые лишают заражённых животных инстинкта самосохранения, и похожим механизмом в культуре и обществе. Разберём, как терпение и смирение вместо сопротивления и защиты годами внедрялись в общество через определённые идеи, и что нужно, чтобы наконец-то освободиться от этого влияния.
Досмотрите до конца – после этого видео вы по-другому посмотрите на привычку терпеть и молчать.
Напишите в комментариях: замечали ли вы у себя привычку терпеть там, где стоило бы дать отпор?
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#психология #общество #менталитет #терпение #сознание #русскийнарод #философия #идеология #саморазвитие #осознанность #духовность #сергейбудков
00:00 – Что общего у больной мыши и терпеливого человека
00:38 – Паразит терпения в культуре нашего общества
01:30 – Как освободиться от привычки терпеть?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео терпение в его пассивной форме подаётся как механизм саморазрушения. - Проводится биологическая аналогия: как паразиты подавляют у животных инстинкт самосохранения, так и в обществе может действовать «информационный» или «ментальный паразит». - Этот паразит, по мысли автора, внедряется через культуру, философию, идеологию и способы мышления. - Утверждается, что общество постепенно приучают к смирению, терпению и отказу от сопротивления внешнему давлению. - Автор считает, что постоянное давление и конфликты доводят народ до состояния выживания, где привычка терпеть становится нормой. - Освобождение начинается с личного выбора: сломать стереотип терпения, несмотря на страх. - Первый акт сопротивления даёт человеку положительную обратную связь и возвращает чувство субъектности. - Подчёркивается идея, что человек по своей природе не создан для униженного принятия агрессии. - Центральная тема лекции — формирование субъектности народа через преодоление невежества и развитие интеллектуального суверенитета. - Предлагается не просто эмоциональный протест, а освоение определённой методологии мышления как способа внутреннего освобождения.
Подробный выводВ данной лекции поднимается важная и очень чувствительная тема: где проходит граница между зрелым терпением и разрушительной покорностью. Это различие действительно принципиально. Терпение само по себе не всегда зло — иногда оно есть форма силы, выдержки, способности не срываться на хаос. Но автор говорит не об этом. Он атакует именно то состояние, в котором терпение превращается в отказ от воли, от самозащиты, от права обозначить предел. Биологическая метафора с паразитом здесь работает как сильный риторический образ. С научной точки зрения перенос с животных механизмов на культуру не стоит понимать буквально: у общества нет паразита в прямом биологическом смысле. Но как философская аналогия это довольно точно указывает на феномен выученной беспомощности. В психологии давно известно: если человек или группа долго сталкиваются с давлением, на которое будто бы невозможно повлиять, формируется привычка не действовать даже тогда, когда возможность действия уже появилась. В этом смысле «ментальный паразит» — это не обязательно чья-то мистическая технология, а совокупность установок, норм, оправданий и привычек, которые делают бессилие морально одобряемым. Здесь любопытна междисциплинарная связка. То, что автор называет внедрённой философией терпения, можно рассмотреть и через историю, и через социологию, и через психологию. Любая устойчивая система власти — государственная, идеологическая, семейная, корпоративная — заинтересована в предсказуемом человеке. Предсказуемый человек удобен. А человек, который постоянно задаёт вопрос «почему я должен это терпеть?», уже опасен для любой застывшей структуры. Поэтому культура нередко сакрализует смирение. Иногда через религию, иногда через мораль, иногда через язык долга, иногда через стыд. Но тут важно не впасть в другую крайность: не всякое смирение ложно, и не всякая кротость есть рабство. Как и не всякий протест — свобода. Бывает протест невротический, реактивный, управляемый чужой повесткой. Самая сильная мысль в видео — идея субъектности. Это, по сути, вопрос: являюсь ли я автором своей реакции или только носителем вбитых сценариев? Когда человек впервые перестаёт автоматически терпеть и совершает осознанный акт сопротивления, он действительно переживает нечто очень глубокое. Даже если внешне это малое действие — сказать «нет», выйти из токсичной среды, перестать оправдывать насилие, отказаться от унизительной роли. В этот момент меняется не только ситуация, меняется структура личности. Как в машинном обучении изменение ключевого параметра может резко перестроить поведение модели, так и в психике один акт осознанного выбора может начать переписывать весь поведенческий алгоритм. При этом в речи автора есть и уязвимости. Он объясняет сложные исторические и культурные процессы через образ внешнего внедрения, почти как через враждебную программу. Это может быть частично полезной метафорой, но опасно, если превращается в слишком простую картину мира. Не всё навязано извне. Нередко человек сам участвует в воспроизводстве собственной несвободы — из страха, из удобства, из желания принадлежать, из нежелания брать ответственность. И это уже не паразит, а трагедия человеческой психики: нам бывает проще рационализировать подчинение, чем рискнуть свободой. Фраза про «интеллектуальный суверенитет» звучит особенно значимо. По сути, речь идёт о способности мыслить не по инерции. Не просто быть против кого-то, а уметь различать: где мои убеждения, а где заученные конструкции; где мораль, а где дрессировка; где вера, а где манипуляция через священные слова. Это зрелая мысль. Без такого различения человек легко меняет одну форму подчинения на другую: вчера он терпел официальную идеологию, завтра будет терпеть идеологию бунта. Если посмотреть глубже, беседа посвящена не только социальному сопротивлению, но и внутренней антропологии. Что такое человек? Существо, призванное приспосабливаться любой ценой, или существо, которое должно различать добро и зло и действовать по совести, даже когда страшно? В христианской, стоической, экзистенциальной и даже йогической традиции ответ в чём-то сходен: свобода начинается не с внешнего шума, а с внутреннего акта собирания себя. Но эта свобода не равна агрессии. Она равна ясности. Иногда дать отпор — значит вступить в борьбу. Иногда — выйти из игры. Иногда — перестать верить в ложь. Иногда — перестать называть слабость добродетелью. Именно поэтому главный практический смысл видео можно сформулировать так: перестать терпеть не значит начать хаотично нападать; это значит вернуть себе право на оценку, границы, действие и ответственность. Не быть «терпилой» — не значит стать жестоким. Это значит не отдавать свой внутренний центр чужой воле. В сухом остатке: лекция построена на эмоционально сильной, местами спорной, но психологически узнаваемой идее о том, что культура может воспитывать покорность под видом добродетели. Её ценность — в призыве к пробуждению воли, критическому мышлению и субъектности. Её риск — в возможном упрощении сложных общественных процессов до образа внешнего злонамеренного воздействия. Но, возможно, для начала пробуждения иногда и нужен резкий образ, чтобы человек хотя бы заметил собственную привычку к бессилию. И здесь возникает более глубокий вопрос: как отличить подлинное смирение, которое делает человека сильнее, от ложного терпения, которое медленно отнимает у него душу?