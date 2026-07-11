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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео проведём неожиданную параллель между паразитами в природе, которые лишают заражённых животных инстинкта самосохранения, и похожим механизмом в культуре и обществе. Разберём, как терпение и смирение вместо сопротивления и защиты годами внедрялись в общество через определённые идеи, и что нужно, чтобы наконец-то освободиться от этого влияния.

Досмотрите до конца – после этого видео вы по-другому посмотрите на привычку терпеть и молчать.

Напишите в комментариях: замечали ли вы у себя привычку терпеть там, где стоило бы дать отпор?

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#психология #общество #менталитет #терпение #сознание #русскийнарод #философия #идеология #саморазвитие #осознанность #духовность #сергейбудков

00:00 – Что общего у больной мыши и терпеливого человека

00:38 – Паразит терпения в культуре нашего общества

01:30 – Как освободиться от привычки терпеть?