Увидела сегодня в интернете информацию о том,что употребление алкоголя в России снизилось до рекордных показателей за предыдущие 30 лет…и строка пошла сама собой…

Неужели трезвеет страна? Неужели ей пить надоело? Видно,так повлияла война, Что мужчины взялися за дело: Парни наши ушли воевать, И стране нынче не до веселья, Мужики прекратили бухать, Есть у них боевое ” похмелье” , От него и по коже мороз, От него боевые потери, Алкоголь отвернул их всерьез, Нет пристрастия к этой химере, Силы духа у наших ребят Всё ж хватило закончить и с водкой, На неё парни честно глядят И по ней бьют прямою наводкой… А Россия и мыслит трезвей В семьях вновь подрастают мальчишки, Миллионы счастливых детей Видят трезвых отцов,не из книжки , И гордится давно детвора Тем,что папа не пьет, Мама- рядом Тому быть уж созрела пора И пришло время трезвого взгляда… На проблему,с которой столетья И врачи справиться не могли, Наступила пора лихолетья , Победить даже водку смогли, Значит,всюду- Победа за нами И на всё -только трезвый наш взгляд, Мы с любым делом справимся сами И путей у нас нету назад! Трезвый русский- Защитник и Воин, Россиянин с открытой душой, Он воистину Славы достоин - Созидатель Победы большой!

Спасибо вам,наши русские мужики,за силу воли,характера и силу Духа,за Победу на фронтах по всем направлениям! Это вам, моё женское и материнское сердце алресует троекратное:- Ура!Ура!Ура! 10.07.2026. 9.48 автор- Галина Боженко, город- Герой Донецк, ДНР, Россия