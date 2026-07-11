Употребление алкоголя в России снизилось до рекордных показателей
Увидела сегодня в интернете информацию о том,что употребление алкоголя в России снизилось до рекордных показателей за предыдущие 30 лет…и строка пошла сама собой…
Неужели трезвеет страна? Неужели ей пить надоело? Видно,так повлияла война, Что мужчины взялися за дело: Парни наши ушли воевать, И стране нынче не до веселья, Мужики прекратили бухать, Есть у них боевое ” похмелье” , От него и по коже мороз, От него боевые потери, Алкоголь отвернул их всерьез, Нет пристрастия к этой химере, Силы духа у наших ребят Всё ж хватило закончить и с водкой, На неё парни честно глядят И по ней бьют прямою наводкой… А Россия и мыслит трезвей В семьях вновь подрастают мальчишки, Миллионы счастливых детей Видят трезвых отцов,не из книжки , И гордится давно детвора Тем,что папа не пьет, Мама- рядом Тому быть уж созрела пора И пришло время трезвого взгляда… На проблему,с которой столетья И врачи справиться не могли, Наступила пора лихолетья , Победить даже водку смогли, Значит,всюду- Победа за нами И на всё -только трезвый наш взгляд, Мы с любым делом справимся сами И путей у нас нету назад! Трезвый русский- Защитник и Воин, Россиянин с открытой душой, Он воистину Славы достоин - Созидатель Победы большой!
Спасибо вам,наши русские мужики,за силу воли,характера и силу Духа,за Победу на фронтах по всем направлениям! Это вам, моё женское и материнское сердце алресует троекратное:- Ура!Ура!Ура! 10.07.2026. 9.48 автор- Галина Боженко, город- Герой Донецк, ДНР, Россия
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Текст построен на новости о снижении употребления алкоголя в России до минимальных значений за десятилетия. - Автор воспринимает это как признак нравственного и общественного отрезвления страны. - Главная причина, которую она видит, — война и мобилизация внутренней собранности мужчин. - Алкоголь противопоставляется ответственности, служению, семейности и боевому духу. - Трезвость в стихотворении становится не просто бытовой привычкой, а символом силы воли, зрелости и национального возрождения. - Особый акцент сделан на образе детей, которые видят трезвого отца как живую норму, а не редкий идеал. - Финал текста — благодарность русским мужчинам, выраженная в патриотическом и материнском ключе.
Подробный выводЭтот текст интересен не только как эмоциональная реакция на новость, но и как культурный симптом. В нем трезвость подается не как медицинская статистика и не как результат долгой профилактической работы государства, врачей, психологов, экономических факторов или изменения досуга, а как нравственный перелом, вызванный историческим испытанием. То есть автор переводит социальный факт в плоскость почти сакрального смысла: страна страдает, значит, должна собраться; мужчина воюет, значит, должен отказаться от слабости; семья ждет, значит, трезвость становится формой долга. С одной стороны, в этом есть мощная жизненная правда. Действительно, тяжелые исторические периоды нередко меняют поведение людей. Когда реальность становится жестче, иллюзии часто отступают. Алкоголь, как способ бегства, может терять привлекательность там, где цена рассеянности слишком велика. В этом смысле текст отражает древнюю мысль: страдание иногда не только разрушает, но и отрезвляет. Как в психологии кризиса, так и в истории обществ, потрясение может служить точкой пересборки. Но здесь важно не идеализировать. Если употребление алкоголя действительно снижается, причины обычно многослойны: изменение цен, ограничительные меры, демография, смена поколений, популяризация ЗОЖ, рост осознанности, экономическое давление, трансформация мужских ролей, последствия войны и стресса. Реальность почти всегда сложнее поэтической схемы. И это не обесценивает стихотворение — наоборот, показывает его жанр: это не аналитическая статья, а эмоционально-нравственный манифест. Есть и более глубокий пласт. Автор противопоставляет два образа мужчины: пьющий — это рассеянный, потерянный, семейно отсутствующий; трезвый — это защитник, воин, отец, созидатель. Такая оптика понятна и культурно узнаваема. Но она одновременно несет в себе и риск идеализации. Человек не становится автоматически духовно зрелым лишь потому, что перестал пить. Трезвость — важная основа, но не гарантия мудрости, нежности, рефлексии, ответственности. Как и наоборот: борьба с алкоголем — это не только вопрос силы воли, но и вопрос боли, травмы, социальной среды, одиночества, бессилия. И если этого не видеть, можно случайно заменить сострадание героическим лозунгом. Особенно сильна в тексте линия детей. Образ “счастливых детей, видящих трезвых отцов” — пожалуй, самый жизненный и наименее идеологический фрагмент. Потому что здесь трезвость перестает быть символом нации и становится конкретной правдой повседневности. А конкретная правда — самая честная. Не “страна трезвеет” вообще, а “ребенок видит дома ясный взгляд отца”. В этом больше подлинной нравственной силы, чем в любых громких декларациях. Иногда судьба общества меняется не в речах о победе, а в том, что вечером папа пришел домой трезвым, спокойным и живым. С философской точки зрения текст еще и показывает, как человек стремится превратить хаос истории в осмысленный сюжет. Это очень человеческий жест. Когда вокруг тревога, утраты и напряжение, сознание ищет знаки, что жертвы не напрасны, что страдание рождает очищение, что ужас не бессмысленен. Поэзия здесь выступает как форма внутренней алхимии: боль переплавляется в надежду. Не факт, что такая надежда полностью соответствует объективной картине мира, но она может быть психологически необходимой. В этом и сила, и уязвимость подобных текстов. Если смотреть трезво — в прямом и переносном смысле, — то главное достоинство этого произведения в том, что оно утверждает ценность ясности, присутствия и ответственности. Его слабость — в возможном слиянии реального человека с идеализированным образом “трезвого воина”, где сложность жизни подменяется героическим контуром. Но, может быть, всякая поэзия отчасти так и устроена: она не описывает мир целиком, а высвечивает то, во что человеку необходимо верить, чтобы не распасться внутренне.
ИтогПеред нами патриотическое, эмоциональное, очень личное стихотворное высказывание, в котором снижение потребления алкоголя осмысляется как знак духовного взросления народа. Это текст надежды, благодарности и веры в то, что трезвость может стать не исключением, а новой нормой. Его стоит читать не как точный социологический анализ, а как свидетельство внутреннего состояния — материнского, гражданского, исторического. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь не только в том, действительно ли страна трезвеет, а в том, что мы вообще называем трезвостью: отказ от алкоголя, ясность сознания или способность смотреть на реальность без самообмана и все же сохранять любовь?