Случайностей не бывает. Мы привыкли думать, что хаос — это основа нашей жизни, но Симон Шноль доказал обратное. В этом видео мы разберем невероятное открытие легендарного биофизика, который нашел «пульс» Вселенной там, где другие видели только мусор.

Оказывается, то, что наука десятилетиями списывала на обычные ошибки приборов, на самом деле — скрытый код реальности. Мы пройдем путь от секретных лабораторий в Пущино до ледяной Антарктиды, чтобы понять: как далекие звезды диктуют ритм клеткам твоего тела. Почему твои «неудачные дни» — это не карма и не невезение, а результат того, через какую точку пространства сейчас несется Земля.

Симон Эльевич Шноль показал, что весь мир синхронен. Это история о человеке, который нашел дирижера Вселенной и заставил атомы танцевать по его правилам.

В этом выпуске мы обсудим:

— Почему случайностей не существует на самом деле.

— Как белки в твоем организме чувствуют положение планет.

— Что такое «лица хаоса» и как Шноль увидел их на графиках.

— Почему официальная наука так долго игнорировала эти факты.

— Как знание космических ритмов помогает иначе взглянуть на свои успехи и провалы.

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Напиши в комментариях: замечал ли ты в своей жизни странные совпадения, которые теперь не кажутся такими уж случайными?

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