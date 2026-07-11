Записаться на конференцию Америка — проектное государство: https://delib.ru/meetings/1838

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1024000213/detail.aspx

Почему сталинская модернизация сработала там, где другие планы разваливались? Александр Колпакиди и Дмитрий Верхотуров разбирают стиль управления Сталина, работу Политбюро и ГКО, исполнительскую дисциплину, планирование и экономику мобилизационного типа. В выпуске — коллективизация, МТС, зерновые резервы, внешняя угроза, индустриализация, Сталинградский тракторный, Днепрогэс, американские специалисты, советская экономика во время войны, Сибирь, Север, нефть и вопрос: почему вера в «чудесные решения» мешает развитию?

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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00:00 Вступление: актуальность сталинских успехов

02:18 Мелочная исполнительность и соратники Зорге

04:21 Работа Политбюро, ГКО и личная ответственность

08:02 Сталинский метод: задача, срок и контроль

11:30 Рывок 1929 года и логика создания колхозов

19:23 Аграрный вопрос: севооборот, межи и пределы давления

24:04 Роль МТС и ожидание новой мировой войны

26:11 Иллюзии общества: проблема «веры в чудо» и упования на Запад

30:54 Суть государственного планирования на примере Сибири

35:31 Спор об ориентации на мировой рынок и вера в народ

39:04 Индустриализация: видимый результат и мифы об иностранцах

44:20 Отношение к концессиям и капиталу

46:28 Как СССР превзошел экономику Европы в войне

49:33 Сравнение мобилизационных систем СССР, Германии и США

53:28 Жилищное строительство и освоение Севера

58:25 Бюрократия, имитация бурной деятельности и ложные ориентиры

01:03:48 Фальсификация истории: коллективизация в Казахстане

01:06:14 Финал

#АлександрКолпакиди #ДмитрийВерхотуров #Сталин #сталинскаямодернизация #индустриализация #коллективизация #МТС #ГКО #Политбюро #советскаяэкономика #СССР #плановаяэкономика #СталинградскийТракторный #Днепрогэс #Сибирь #история #КПД #КнижныйДень