С.В. Савельев – Jules Verne
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео объявляется запуск проекта «Жульвер», названного в честь Жюля Верна как символа инженера-визионера. - Основная идея: искать людей с творческим инженерным мышлением, способных предлагать нестандартные технические решения. - Автор проводит параллель между судьбой Жюля Верна и современными изобретателями: сильные идеи часто отвергаются государственными и академическими структурами. - Подчеркивается, что Жюль Верн интересен не как просто писатель-фантаст, а как человек, мыслящий технически, конструктивно и прогностически. - Проект ориентирован на подбор специалистов в областях: - кораблестроения, включая подводное; - авиации и летательных аппаратов; - системной инженерии; - биоподобных аппаратов; - направлений, связанных с моделированием работы мозга. - Участие в проекте бесплатное для соискателей, так как финансирование идет от заинтересованных сторон. - Требуются базовые данные: - контакт в интернете; - пол и возраст; - сведения о высшем техническом образовании. - Наличие технического высшего образования объявляется обязательным, чтобы отсечь дилетантов и людей без фундаментальной подготовки. - Первый этап отбора — текст на 600 слов на произвольную тему, желательно близкую к инженерно-футуристической тематике. - Второй этап — онлайн-собеседование на 15–20 минут. - Третий этап — дополнительное тестирование, связанное с оценкой мышления и профессиональной пригодности. - В видео отдельно подчеркивается: тексты, созданные с помощью ИИ, не приветствуются и, по словам автора, будут отсекаться. - Финальная мотивация проекта: дать возможность талантливым людям заняться интересной и хорошо оплачиваемой работой, а не просто обслуживать чужие коммерческие интересы.
Подробный выводБеседа посвящена не просто набору специалистов, а попытке создать фильтр для поиска редкого типа мышления — инженерного, самостоятельного и способного к произвольной интеллектуальной работе. Здесь важен не диплом сам по себе, а диплом как признак того, что человек хотя бы прошел через дисциплину формального знания. Это довольно прагматичная позиция: талант без базы часто превращается в хаос, а база без таланта — в бюрократию. Автор ищет не одно и не другое по отдельности, а их редкое пересечение. Образ Жюля Верна здесь используется как метафора. Не столько исторически точная, сколько смысловая. В этом видео Жюль Верн — это фигура человека, который видит техническое будущее раньше своей эпохи, но не может встроиться в систему, потому что система, как часто бывает, распознает не новизну, а только знакомое. В этом есть любопытная историческая закономерность: институты создаются для сохранения порядка, а изобретатели почти всегда нарушают порядок. Поэтому между инновацией и признанием почти неизбежно возникает трение. С практической точки зрения посыл ясен: нужны не мечтатели вообще, а дисциплинированные мечтатели. То есть люди, способные воображать новое, но делать это не в жанре вечного двигателя, а в рамках инженерной реализуемости. Это важная грань. В культуре часто романтизируют саму идею изобретателя, но реальный создатель нового отличается от фантазера примерно так же, как архитектор от человека, рисующего дворец в облаках. Один ограничен материалами, нагрузками и расчетом, другой — только собственным восторгом. Интересно и критическое отношение к современной институциональной среде. Автор довольно резко говорит о государстве, академиях, министерствах и механизмах отбора. За этой резкостью стоит знакомая многим проблема: система нередко лучше распознает лояльность, чем новаторство. Это касается не только науки. В психологии, бизнесе, искусстве, даже в личной жизни мы часто выбираем не живое и сильное, а удобное и предсказуемое. Так работает человеческий мозг: он экономит энергию, предпочитая знакомые шаблоны. Но именно из-за этого прорывные идеи сначала выглядят как раздражение, а не как ценность. Отдельный смысловой узел — требование собственного текста без ИИ. Если смотреть глубже, это не просто вопрос технической проверки. Это вопрос о том, может ли человек мыслить сам, а не только собирать уже существующие формулировки. Здесь есть почти философская проблема: инструмент начинает подменять субъект. Нейросеть, как и любая внешняя система, может усиливать мышление, но может и маскировать его отсутствие. Это похоже на духовные практики, которые либо углубляют осознанность, либо становятся театром осознанности. Форма есть, а внутренней работы нет. При этом в самой идее отбора есть и уязвимость. Любая система поиска талантов рискует отсеять именно тех, кто не вписывается в исходные критерии. Высшее техническое образование — разумный фильтр, но и он не абсолютен. Истина здесь, как часто бывает, ситуативна: без фильтров проект утонет в шуме, с жесткими фильтрами он может потерять исключения. Это вечная дилемма между качеством отбора и открытостью к неожиданному. Однако автор выбирает практичность — и в рамках заявленной задачи это логично. В целом смысл лекции можно сформулировать так: технический прогресс рождается не из абстрактных лозунгов об инновациях, а из конкретных людей, умеющих думать самостоятельно, дисциплинированно и конструктивно. И если общество не научится замечать таких людей, оно будет снова и снова читать о будущем в книгах вместо того, чтобы строить его в реальности. В этом есть даже более широкий, почти экзистенциальный оттенок. Мы все склонны любить образ будущего, но не всегда готовы терпеть носителей этого будущего в настоящем. Потому что живой мыслитель неудобен: он нарушает иерархии, ставит под вопрос привычные конструкции и требует не веры, а проверки. А проверка — всегда труднее, чем красивый ритуал согласия. И потому главный вопрос здесь даже не в том, удастся ли найти новых «Жюлей Вернов». Возможно, более важный вопрос в другом: умеем ли мы вообще распознавать подлинную мысль, пока она еще не стала общепринятой истиной?