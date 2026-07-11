Разгон советов и крейсер “Очаков” | Первая русская революция № 9
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Таймкод:
00:00:00 Начало революции и манифест 1905 года
00:00:41 Образование Совета рабочих депутатов в Петербурге
00:01:38 Деятельность Совета и милиции
00:02:48 Рост Совета и его лидеры
00:04:46 Реакция на манифест
00:06:16 Неопределённость обещаний манифеста
00:08:14 Реакция силовых структур
00:09:11 Назначение Витте и отношения с либералами
00:10:08 Деятельность Ленина
00:11:19 Новый курс партии
00:11:30 Политическая ситуация в Москве
00:12:28 Крестьянская война в Саратовской губернии
00:14:29 Накал крестьянского движения
00:15:14 Ситуация в Сибири
00:16:07 Устойчивость царской власти
00:17:50 Восстание в Севастополе
00:19:25 Восстание на крейсере «Очаков»
00:20:22 Подавление восстания
00:22:16 Последствия восстания
00:24:00 Революционная пропаганда в армии
00:27:17 Черносотенные организации
00:29:51 Роль черносотенцев в революции
00:31:09 Арест Хрусталёва-Насаря и реакция совета
00:32:07 Подготовка к сопротивлению
00:33:02 Разрушение оружия
00:34:01 Массовые аресты
00:34:59 Последствия арестов
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- После манифеста 17 октября 1905 года революция не пошла на спад окончательно: уступки власти многими были восприняты не как развязка, а как признак слабости. - Петербургский совет рабочих депутатов быстро превратился из стачечного органа в фактический альтернативный центр власти. - Власть после манифеста действовала противоречиво: обещания свобод сочетались с репрессиями, неясностью курса и сохранением насилия. - Либералы, социал-демократы и эсеры не прекратили борьбу; напротив, часть оппозиции усилила давление на режим. - Ленин и большевики стремились использовать новые легальные возможности для резкого расширения партийного влияния среди рабочих. - По стране сохранялись массовые волнения: стачки, крестьянские погромы имений, разгромы инфраструктуры, захват местной инициативы революционными структурами. - Царская власть удерживалась прежде всего за счет лояльности основной массы армии, особенно гвардии. - Наиболее опасная ситуация для режима складывалась на флоте, где уровень политизации был выше, чем в армии. - Восстание в Севастополе и выступление на крейсере «Очаков» стали одним из самых ярких эпизодов революции, но были жестоко подавлены. - Репрессии сопровождались черносотенным террором, погромами и фактическим попустительством властей насилию снизу. - Революционные силы не смогли ни объединиться, ни достаточно быстро перевести массовое недовольство в успешное вооруженное восстание. - Разгон Петербургского совета и массовые аресты в декабре 1905 года сорвали возможное восстание в столице. - Центр революционного взрыва к концу года сместился в Москву.
Подробный выводВ данной лекции очень ясно показан один важный исторический парадокс: формальная уступка власти не всегда успокаивает общество — иногда она лишь оголяет слабость системы. Манифест 17 октября задумывался как средство стабилизации, но на деле стал точкой раздвоения. Для умеренных он был надеждой на мирный выход из кризиса, а для радикалов — доказательством, что самодержавие можно дожать. История вообще часто движется не логикой документов, а логикой доверия. А доверия к власти уже почти не оставалось. Особенно показателен пример Петербургского совета. Он возник не просто как собрание недовольных, а как зародыш параллельного управления. Это очень важный симптом революции: когда старые институты еще существуют, но уже не воспринимаются как единственный источник порядка. Совет начал выполнять функции, которые обычно принадлежат государству: координация, давление на учреждения, формирование милиции, влияние на повседневную жизнь города. Иными словами, революция в этот момент проявлялась не только как протест, но и как попытка создать новую легитимность. Но здесь же проявилась и слабость революционного лагеря. У него было много энергии, много гнева, много локальных инициатив — но мало единства, дисциплины и технической способности к захвату власти в масштабе страны. Это вообще частая проблема исторических переломов: масса способна разрушать старое быстрее, чем строить новое. Большевики, эсеры, либералы — все видели кризис, но видели его по-разному. Кто-то хотел учредительного собрания, кто-то вооруженного восстания, кто-то расширения свобод. В результате антиправительственная воля была мощной, но рассеянной. Очень сильна в лекции линия крестьянского движения. Она напоминает, что революция 1905 года была не только городской, не только рабочей и не только политической. В глубине страны шел почти архаический, но вполне реальный социальный взрыв — крестьянская война за землю и против помещичьего порядка. Это важный момент: пока столицы спорили о конституции, в уездах часто решался более древний и более жесткий вопрос — кому принадлежит хлебная земля и кто вообще хозяин жизни. В этом смысле революция была многослойной: одна Россия говорила языком парламентских реформ, другая — языком пожаров и разгромов. Не менее значима тема армии и флота. Лекция подводит к ключевому выводу: режим в 1905 году устоял потому, что силовой хребет государства не был сломан. Это решающий фактор. Пока армия в целом лояльна, даже глубокий кризис еще не означает падения власти. Флот оказался более уязвимым к революционной агитации — из-за скученности, грамотности, технической среды, более интенсивного общения. В этом есть почти современная аналогия: чем выше связность среды и чем легче циркулируют идеи, тем труднее контролировать сознание людей. В каком-то смысле корабль — это маленькая сеть, а сеть всегда быстрее заражается смыслом, чем разрозненная масса. История с «Очаковым» особенно трагична. Здесь сталкиваются два типа правды. С одной стороны, государство, защищающее себя силой, с другой — восставшие, которые пытаются перевести моральный протест в вооруженное действие. Но между этими правдами встает страшная реальность: когда политический конфликт милитаризуется, человек очень быстро превращается в мишень. Подавление восстания выглядит не просто как операция по восстановлению порядка, а как демонстрация того, что старая власть еще способна убивать без колебаний. И это, возможно, важнее самого тактического результата. Насилие сохраняет режим в краткосрочной перспективе, но подтачивает его нравственную легитимность в долгосрочной. Отдельного внимания заслуживает черносотенное движение. Оно показывает, что контрреволюция тоже может быть массовой, но при этом глубоко искусственной. Когда государство не может полностью восстановить порядок своими институтами, оно часто опирается на полуофициальную стихию — на людей, которые под лозунгами верности престолу реализуют низовые агрессии, страхи, зависть и тягу к насилию. Это опасный союз власти и социального дна, где идеология становится прикрытием распада. Внешне это защита государства, а по сути — разложение правового порядка. Так часто бывает: режим, спасая себя тактически, стратегически разрушает собственные основания. Интересно и то, как в лекции показана фигура Витте. Он хотел стабилизировать систему через умеренное обновление и кооптацию части оппозиции, но оказался между мирами. Для правых он был слишком уступчив, для радикалов — слишком связан с режимом, для либералов — недостаточно надежен. Это судьба многих реформаторов в кризисные эпохи: они пытаются построить мост, когда берега уже не хотят соединяться. Исторически это очень хрупкая позиция. Главный итог беседы можно сформулировать так: осенью 1905 года Россия вошла в состояние двойного распада — распада доверия к власти и распада способности революции стать единой альтернативой. Поэтому ни манифест не принес мира, ни революция не принесла победы. Страна зависла между уступкой и подавлением, надеждой и страхом, политикой и гражданским насилием. Именно из этой незавершенности и выросли дальнейшие события — декабрьское восстание в Москве, а затем и весь опыт 1917 года. Если смотреть глубже, эта лекция не только о событиях 1905 года. Она о том, как общество начинает жить в режиме параллельных реальностей: власть считает, что сделала достаточно; оппозиция считает, что это только начало; обыватель хочет порядка; крестьянин — земли; рабочий — прав; офицер — сохранения присяги; матрос — достоинства. И каждый в своей системе координат прав. Но когда не существует общего языка доверия, правда дробится, а место диалога занимает сила. В этом и состоит, пожалуй, один из самых горьких уроков первой русской революции: когда государство слишком долго не слышит живые требования общества, а общество уже не верит ни одному слову государства, даже правильные шаги перестают работать. Остается только вопрос: в какой момент уступка еще может стать началом примирения, а в какой — уже лишь сигналом к новой схватке?