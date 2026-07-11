ПРО ИХ ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО
ПРО ИХ ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО
Из рубрики НАМ ПИШУТ:
“Дорогой Захар! Не могу подавить злорадства по поводу скандала на чемпионате мира по футболу. Трамп звонит главе ФИФА Джанни Инфантино и просит пересмотреть дисквалификацию ведущего игрока сборной США Фоларина Балогуна, чтобы он мог продолжить участие в турнире.
Трампу пошли на встречу, дисциплинарный комитет наказание посчитал условным. После этого Трамп еще раз звонит Инфантино и благодарит его за правильное решение. Это при том, что 12 мая ФИФА разослала всем командам-участникам особый циркуляр, где этот порядок был подтвержден отдельно.
Как нам любили в свое время рассказывать про телефонное право у нас и правовое государство там. Гребите полной ложкой.
Может быть сборную США после этого вопиющего случая сняли с турнира? Ничуть не бывало. США только что развязали на ровном месте войну против суверенного государства без малейшего повода.
Иран честно выполнял условие ядерной сделки, США в одностороннем порядке из неё вышли. Сборную США отстранили, как представителя страны-агрессора? Держи карман шире.
Нет, это Россию можно было запрещать, отстранять, снимать с соревнований.
Выяснилась удивительная вещь — США ведет себя, как обнаглевший гопник. Они так будут себя вести со всеми и всегда: и с врагами, и с друзьями, и с посторонними, пока не получат в отмах, они понимают только силу.
И, разумеется, прелестное. ФИФА это частная феодальная контора, в которой председатель может диктовать дисциплинарному комитету? Это независимые эксперты или кто? Инфантино владелец ФИФА, он может менять по ходу дела правила? Может, все возмутились и потребовали исключить США из ФИФА? Да как же.
Воистину — всё чудесатее и чудесатее.”
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор письма возмущён историей с возможным вмешательством Дональда Трампа в решение ФИФА по дисквалификации игрока сборной США. - Ситуация подаётся как пример «телефонного права» на Западе — того самого механизма неформального давления, который раньше часто приписывали только России. - Автор видит в этом двойные стандарты: США, по его мнению, позволяют себе то, за что другие страны сурово наказывают. - Отдельный акцент сделан на том, что ФИФА выглядит не как независимый институт, а как закрытая и управляемая структура, где правила могут меняться под сильного игрока. - Параллельно проводится более широкий политический вывод: США ведут себя как государство, которое игнорирует общие нормы, пока не встречает реального сопротивления. - Текст эмоционален, полемичен и построен не столько как расследование, сколько как морально-политическое обличение лицемерия системы.
Подробный выводЭтот текст интересен не только своим содержанием, но и самим способом мышления. Формально он о футболе, о ФИФА, о дисквалификации игрока. Но по сути — о власти, о мифах легитимности и о том, как институты теряют ореол нейтральности, когда за ними начинает просвечивать грубая воля сильного. Здесь очень важна сама интонация: автор не просто сообщает факт возможного давления, а испытывает почти мрачное удовлетворение. Почему? Потому что рушится удобная идеализация. Долгое время в общественном сознании существовала схема: «у нас — телефонное право, у них — процедура», «у нас — давление сверху, у них — независимые институты». И когда появляется эпизод, который эту картину ломает, возникает чувство: вот, маски сняты. Это злорадство — не от любви к несправедливости, а от усталости перед лицемерием. В этом смысле текст работает как критика не Запада вообще, а идеализированного образа Запада. А идеализация — вещь очень человеческая. Люди редко любят реальность как она есть; чаще они привязываются к её символической версии. Это верно и для отношений, и для политики, и для истории. Кто-то идеализирует «свой» мир, кто-то — «чужой». Потом реальность обязательно приходит и портит картину. И в этот момент особенно больно не от самого факта нарушения, а от крушения веры в исключительность и моральную чистоту той или иной системы. Если смотреть глубже, то текст поднимает старый философский вопрос: существует ли право как универсальная норма, или право всегда в конечном счёте обслуживает силу? Политический реализм сказал бы: международные и наднациональные институты почти всегда зависят от баланса сил. Либеральная теория возразила бы: да, институты несовершенны, но они всё же ограничивают произвол. Практика, как часто бывает, находится где-то между. Институты действительно работают — но лишь до той степени, пока не сталкиваются с субъектом, обладающим ресурсом давления, репутацией, экономическим весом и политическим влиянием. ФИФА в таком контексте становится почти лабораторным примером. На словах — автономная спортивная организация, арбитр, хранитель правил. На деле — сложный организм, где спорт, политика, деньги, репутация и закулисные договорённости сплетены так тесно, что отделить одно от другого почти невозможно. Это не «исключение» из современного мира, а скорее его концентрат. Как и многие крупные структуры, ФИФА одновременно хочет быть и моральной инстанцией, и политически удобным механизмом, и коммерчески успешной корпорацией. Но совместить эти роли без внутреннего противоречия почти невозможно. Автор также переводит частный эпизод в более широкий геополитический регистр: если США ведут войны, выходят из соглашений, нарушают баланс — почему к ним не применяются те же меры, что к другим? Здесь звучит тема избирательной универсальности. Это одна из самых болезненных тем современности: правила декларируются как всеобщие, но применяются неравномерно. И именно эта неравномерность разрушает доверие к самим правилам. Когда норма не одинакова для сильного и слабого, она начинает восприниматься не как норма, а как инструмент. Однако важно удерживать ясность. Эмоциональная сила текста велика, но она не заменяет доказательности. Если говорить строго, подобные обвинения требуют подтверждённых фактов, документов, независимых свидетельств. Иначе справедливое подозрение легко превращается в удобную картину мира, где всё уже заранее объяснено. А это тоже ловушка. Человек, разоблачающий чужую идеализацию, сам может попасть в плен собственной — только уже негативной. Не «они святые», а «они всегда одинаково циничны». Психологически это понятно, но интеллектуально требует осторожности. И всё же главный нерв текста схвачен точно: власть очень любит притворяться процедурой. Пока процедура выгодна — её называют принципом. Когда мешает — ищут исключение. Это не только американская, не только западная и не только спортивная проблема. Это почти универсальный закон человеческих систем. Разница лишь в масштабе, прозрачности и способности общества хотя бы частично это вскрывать. Практический смысл такого текста не в том, чтобы просто сказать: «все врут». Такой вывод слишком ленивый. Более зрелый вывод — в другом: не стоит обожествлять институты, но и не стоит полностью отказываться от идеи правил. Нужна трезвость. Право без силы уязвимо, сила без права цинична, а их союз почти всегда двусмысленен. Зрелая позиция — видеть это без наивности, но и без упоения тотальным разоблачением. В каком-то смысле здесь проявляется почти духовная задача: учиться смотреть на мир без иллюзий и без ожесточения. Видеть, как устроена власть, как работает лицемерие, как легко «универсальные ценности» становятся инструментом, — и всё же не отказываться от поиска более честного порядка. Потому что если разоблачение не ведёт к ясности, дисциплине и внутренней свободе, оно превращается просто в форму горечи.
ИтогТекст Прилепина — это не столько заметка о футболе, сколько симптом более глубокого кризиса доверия к международным институтам и к риторике «правил для всех». Его сила — в атаке на двойные стандарты и на миф о безупречной западной процедурности. Его слабость — в публицистической резкости, которая может подменять анализ эмоциональным обобщением. Но в этом и заключается правда жанра: он не доказывает в академическом смысле, а вскрывает нерв эпохи. И, возможно, самый важный вопрос здесь даже не в том, существует ли «телефонное право» у них так же, как «у нас», а в другом: можем ли мы вообще создать такие институты, где правило будет сильнее статуса, или любая система рано или поздно начинает говорить голосом того, у кого больше силы?