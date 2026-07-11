ПРО ИХ ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

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“Дорогой Захар! Не могу подавить злорадства по поводу скандала на чемпионате мира по футболу. Трамп звонит главе ФИФА Джанни Инфантино и просит пересмотреть дисквалификацию ведущего игрока сборной США Фоларина Балогуна, чтобы он мог продолжить участие в турнире.

Трампу пошли на встречу, дисциплинарный комитет наказание посчитал условным. После этого Трамп еще раз звонит Инфантино и благодарит его за правильное решение. Это при том, что 12 мая ФИФА разослала всем командам-участникам особый циркуляр, где этот порядок был подтвержден отдельно.

Как нам любили в свое время рассказывать про телефонное право у нас и правовое государство там. Гребите полной ложкой.

Может быть сборную США после этого вопиющего случая сняли с турнира? Ничуть не бывало. США только что развязали на ровном месте войну против суверенного государства без малейшего повода.

Иран честно выполнял условие ядерной сделки, США в одностороннем порядке из неё вышли. Сборную США отстранили, как представителя страны-агрессора? Держи карман шире.

Нет, это Россию можно было запрещать, отстранять, снимать с соревнований.

Выяснилась удивительная вещь — США ведет себя, как обнаглевший гопник. Они так будут себя вести со всеми и всегда: и с врагами, и с друзьями, и с посторонними, пока не получат в отмах, они понимают только силу.

И, разумеется, прелестное. ФИФА это частная феодальная контора, в которой председатель может диктовать дисциплинарному комитету? Это независимые эксперты или кто? Инфантино владелец ФИФА, он может менять по ходу дела правила? Может, все возмутились и потребовали исключить США из ФИФА? Да как же.

Воистину — всё чудесатее и чудесатее.”

Захар Прилепин

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