“Змеи, змеи кругом — будь им пусто!” — Человек в исступленье кричал, — И позвал на подмогу мангуста. Чтобы, значит, мангуст выручал.

И мангусты взялись за работу, Не щадя ни себя, ни родных, — Выходили они на охоту Без отгулов и выходных.

И в пустынях, в степях и в пампасах Даже дали наказ патрулям — Игнорировать змей безопасных И сводить ядовитых к нулям.

Приготовьтесь — сейчас будет грустно: Человек появился тайком — И поставил силки на мангуста, Объявив его вредным зверьком.

Он наутро пришел — с ним собака — И мангуста упрятал в мешок. - А мангуст отбивался и плакал, И кричал: «Я — полезный зверек!»

Но мангустов в порезах и ранах Всё швыряли в мешок — как грибы, Одуревших от боли в капканах, Ну, и от поворота судьбы.

И гадали они: в чём же дело — Отчего нас несут на убой? И сказал им мангуст престарелый С перебитой передней ногой:

«Козы в Бельгии съели капусту, Воробьи — рис в Китае с полей, А в Австралии злые мангусты Истребили полезнейших змей.

Это вовсе не дивное диво: Раньше были полезны, и вдруг Оказалось, что слишком ретиво Истребляли мангусты гадюк.

Вот за это им вышла награда От расчётливых наших людей, — Видно, люди не могут без яда, Ну, а значит — не могут без змей»…

«Змеи, змеи кругом — будь им пусто!” — Человек в исступленье кричал, — Снова звал на подмогу мангуста. Чтобы, значит, мангуст выручал”.

В.С. Высоцкий