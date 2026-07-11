Обзор новостей политики и СВО с Ильей Мощанский от 08.07.2026
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля и роль на нем Зеленского, Трампа и Эрдогана. - Подчеркивается, что Зеленскому не дали полноценной центральной площадки, но он продолжил публичные заявления о необходимости поддержки Украины, членстве в НАТО и развитии собственных систем ПВО/ПРО. - Отмечается прагматичный подход Трампа: давление на союзников по НАТО по вопросу оборонных расходов, продажа вооружений, недовольство отдельными европейскими странами, прежде всего Испанией. - Звучит мысль, что Украина делает ставку на удары по тыловой инфраструктуре России, но такие действия сами по себе не решают исход войны без успехов на земле. - В лекции проводится различие между медийным оптимизмом и военной реальностью: воздушные и символические акции не заменяют контроль территории. - Отдельно обсуждается решение МОК по смягчению ограничений против российского спорта: автор трактует это не как полноценную победу, а как политически обусловленный и частичный шаг. - Высказывается резкая критика российских спортивных и государственных чиновников за готовность к уступкам ради частичного возвращения в международные структуры. - Затрагивается тема двойного гражданства и лояльности государству, в том числе на примере армянского направления и американской модели. - Приводятся высказывания Пескова, которые оцениваются как расплывчатые и не отвечающие на запрос общества на ясность и жесткость позиции. - Обсуждаются заявления Буданова: прогноз продолжения войны, усиление ударов, отказ Украины от территориальных компромиссов. - Рассматриваются украинско-польские трения, прежде всего на фоне Волынской темы и общего прагматизма польской политики. - Значительное внимание уделено Ближнему Востоку: после короткой паузы возобновилось противостояние США и Ирана, что влияет на судоходство в Ормузском проливе и цены на нефть. - В финале разбирается обострение ситуации в Мали: атаки повстанцев в районах присутствия армии Мали и Африканского корпуса, потери техники, применение авиации и беспилотников.
Подробный выводВ этом видео складывается довольно цельная, хотя и эмоционально окрашенная картина мира, в которой международная политика предстает не как пространство принципов, а как жесткая борьба интересов, имиджей, ресурсов и слабостей. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только событиям недели, но и нескольким устойчивым мотивам современной политики.
1. Политика как театр силы, а не как пространство декларацийОдин из главных лейтмотивов — недоверие к официальной риторике. Это касается и НАТО, и Украины, и России, и международных организаций. В лекции постоянно подчеркивается разрыв между словами и реальностью: - громкие заявления о переломе, - символические дипломатические жесты, - медийные конструкции о победах, - частичные решения, которые выдаются за стратегический успех. В этом смысле саммит НАТО описывается как сцена, где важны не только принятые решения, но и то, кому дали слово, кого оттеснили на второстепенную площадку, кто с кем демонстративно дружит, а кто кого терпит. Это очень современный тип политики: форма часто становится продолжением содержания. Не буквально, но функционально.
2. Война на истощение разоблачает иллюзииВ беседе неоднократно проводится мысль: удары по инфраструктуре, информационные кампании и психологический эффект важны, но сами по себе не заменяют классического военного результата — продвижения на земле и контроля территории. Это почти историческая закономерность. Можно вспомнить и споры вокруг стратегических бомбардировок XX века, и веру в то, что разрушение тыла автоматически ломает волю противника. На практике это работает ограниченно, если не сопровождается изменением баланса на фронте. Здесь чувствуется своего рода трезвый, даже жесткий реализм: война — это не столько набор красивых тезисов, сколько способность удерживать ресурс, территорию, управление и темп. В этом смысле автор видео скептически относится к любой стороне, когда она подменяет реальные показатели медийной компенсацией.
3. Международные институты показаны как инструменты, а не арбитрыОтдельный пласт — тема МОК. Здесь очень ясно проявляется критика идеализации международных структур. Формально они подаются как нейтральные, правовые, универсальные. Но в беседе они описываются как зависимые от политической конъюнктуры и баланса сил. Возвращение или частичное возвращение российского спорта трактуется не как восстановление справедливости, а как ситуативный обмен: сделали уступки — получили ослабление давления. Это важный философский момент. Люди часто хотят верить, что существует некая чистая инстанция справедливости — в спорте, праве, дипломатии. Но реальность почти всегда сложнее. Институты редко бывают полностью нейтральны; они скорее кристаллизуют текущий расклад сил. Это не значит, что они бесполезны. Это значит, что их нельзя романтизировать.
4. Критика чиновничества как критика симуляции действияОчень заметна линия раздражения в адрес чиновников — спортивных, управленческих, бюрократических. Причем суть претензии не просто в некомпетентности, а в другом: они часто создают видимость решения проблемы, не входя в ее реальную логику. Пример с автомобильным брендом здесь почти символичен. Можно поменять вывеску, придумать отчет, красиво доложить, но если ты не понимаешь, как устроено доверие людей, рынок, восприятие марки и репутация, система будет буксовать. Это вообще шире, чем частный пример. Во многих государствах бюрократия склонна работать с формой, потому что форма отчетна, а содержание — рискованно. Но именно это порождает ощущение фальши. В политике, как и в психологии, вытеснение реальности не устраняет ее, а только делает последующий кризис жестче.
5. Мир становится более фрагментированным и многополярным, но не более устойчивымСюжеты про Трампа, Турцию, Европу, Иран, Польшу, Мали создают общую картину: старый порядок не исчез полностью, но уже не работает как раньше. США давят на союзников, союзники торгуются, региональные игроки усиливаются, локальные войны переплетаются с глобальными цепочками поставок и энергетикой. Особенно показателен эпизод с Ираном. Даже если стороны объявляют себя победителями и подписывают меморандумы, реальная устойчивость не возникает автоматически. Достаточно нескольких ударов, и снова растут цены на нефть, нарушается судоходство, меняется нерв всей мировой системы. Это напоминает хрупкое равновесие в сложной нейросети: внешне модель работает, но малое возмущение активирует цепочку внутренних конфликтов. Политический мир сегодня именно таков — формально связан, фактически нервозен.
6. Африка уже не периферия, а зеркало мирового переделаЭпизод с Мали особенно важен, хотя на фоне больших держав он может показаться второстепенным. На деле такие конфликты давно перестали быть локальной экзотикой. Это пространство, где сталкиваются: - постколониальные травмы, - борьба за ресурсы, - слабость государств, - внешние военные структуры, - технологическое неравенство, - адаптация дешевых беспилотных решений к новым театрам войны. То, что в одном регионе уже устарело, в другом еще может быть очень эффективным. Это почти дарвиновская логика техники: оружие не бывает абсолютно современным или устаревшим, оно бывает уместным или неуместным в конкретной среде. В этом проявляется междисциплинарная истина: контекст важнее абстрактной оценки.
7. Главная эмоциональная ось беседы — усталость от самообманаЕсли убрать публицистическую резкость, то в основе видео лежит довольно понятное чувство: раздражение из-за того, что общество часто кормят либо чрезмерным оптимизмом, либо туманными формулировками, либо половинчатыми решениями, выдаваемыми за победы. Это не просто политическая критика. Это почти экзистенциальный запрос на честность. Человеку вообще трудно жить в реальности, если от него постоянно требуют верить в идеализированный образ происходящего. В отношениях это ведет к разочарованию, в истории — к мифотворчеству, в политике — к ошибкам цены которых платят уже не словами, а жизнями, судьбами и временем. Поэтому сквозной пафос этого видео — призыв смотреть на вещи без утешительных декораций.
ИтогВ данной лекции мир описан как пространство затяжной конкуренции, где почти все крупные игроки действуют прагматично, ситуативно и нередко цинично, а главная опасность — не только в силе противника, но и в собственной склонности подменять реальность красивыми формулировками. Основной вывод можно сформулировать так: ни дипломатические жесты, ни медийные победы, ни частичные уступки международных структур не отменяют базовых законов политики и войны — ресурс, воля, управление, территория, ясность целей и способность не лгать себе о своем положении. При этом важно понимать и другое: любая оценка подобных событий неизбежно субъективна, потому что мы всегда видим лишь часть картины, да еще через призму собственных ожиданий, страхов и симпатий. Но именно поэтому особенно ценна интеллектуальная дисциплина — не принимать желаемое за действительное, даже если это психологически удобно. И, возможно, самый интересный вопрос здесь не в том, кто сегодня выглядит убедительнее, а в том, способны ли государства и общества вообще учиться на реальности быстрее, чем успевают разрушиться их собственные иллюзии?