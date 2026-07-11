Государство сейчас говорит о том, что проблема с топливом — это временное, поэтому для борьбы с проблемой маневрирует имеющимися запасами.

Также государство разрешило производить менее качественный бензин, который для современных двигателей может быть смертелен или как минимум — губителен.

При этом мы имеем возможность закупить в Китае неограниченное количество малых НПЗ, хоть контейнерных. В Китае не уничтожается гражданское машиностроение, там его развивают. Поэтому они могут производить мини-НПЗ в очень больших количествах.

Коммерсанты уже предлагают этот путь как решение для ситуации с бензином, но бюрократическая система, как я понимаю, запрещает, блокирует.

И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не изменят подходы к производительным силам России. Пока установка на разрушение не будет заменена на созидание, результаты будут проявляться регулярными кризисами.

Будут ли этими «результатами» пользоваться бандеровцы или кто-то ещё, или никто не будет пользоваться — это вопрос, что называется, открытый. Источник