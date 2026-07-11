Михаил Делягин: От «бензинового кризиса» могут спасти мини-НПЗ, но либеральная бюрократия против
Государство сейчас говорит о том, что проблема с топливом — это временное, поэтому для борьбы с проблемой маневрирует имеющимися запасами.
Также государство разрешило производить менее качественный бензин, который для современных двигателей может быть смертелен или как минимум — губителен.
При этом мы имеем возможность закупить в Китае неограниченное количество малых НПЗ, хоть контейнерных. В Китае не уничтожается гражданское машиностроение, там его развивают. Поэтому они могут производить мини-НПЗ в очень больших количествах.
Коммерсанты уже предлагают этот путь как решение для ситуации с бензином, но бюрократическая система, как я понимаю, запрещает, блокирует.
И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не изменят подходы к производительным силам России. Пока установка на разрушение не будет заменена на созидание, результаты будут проявляться регулярными кризисами.
Будут ли этими «результатами» пользоваться бандеровцы или кто-то ещё, или никто не будет пользоваться — это вопрос, что называется, открытый. Источник
Теги события:
топливо бензин нпз китай бюрократия экономикаМихаил Делягин
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор считает, что топливный кризис не решается системно, а лишь временно сглаживается за счет маневрирования запасами. - В качестве экстренной меры государство, по его словам, разрешает выпуск менее качественного бензина, что может навредить современным двигателям. - Предлагается альтернативное решение: закупка мини-НПЗ в Китае, включая компактные контейнерные установки. - Аргумент в пользу этого пути — развитое машиностроение Китая, позволяющее быстро производить такие установки в больших объемах. - По версии автора, бизнес уже предлагает этот вариант, но бюрократия блокирует его реализацию. - Главная причина проблемы, по мнению Делягина, — не частный сбой, а общий разрушительный управленческий подход к экономике. - Автор делает более широкий вывод: пока политика в отношении производительных сил не станет созидательной, кризисы будут повторяться.
Подробный выводВ этом тексте важен не только сюжет про бензин, но и сама логика мышления автора. Он описывает кризис не как случайную техническую неполадку, а как симптом более глубокой болезни управления. То есть речь идет не просто о нехватке топлива, а о модели реагирования государства: не создавать новые мощности, а латать дыры; не строить устойчивость, а временно перераспределять дефицит. Здесь можно увидеть почти классический конфликт между тактическим и стратегическим мышлением. Тактический подход — это разрешить более низкое качество топлива, перебросить запасы, успокоить рынок на короткий срок. Стратегический — это наращивать перерабатывающие мощности, диверсифицировать производство, снижать зависимость от крупных централизованных узлов. В этом смысле идея мини-НПЗ выглядит как попытка вернуть экономике гибкость, своего рода распределенную архитектуру вместо монолитной. Если провести аналогию с технологиями, то крупные НПЗ — это как огромные централизованные серверы: они эффективны при стабильной системе, но уязвимы при перегрузках, сбоях и нарушениях логистики. Мини-НПЗ — это ближе к распределенной сети: менее масштабно, зато потенциально устойчивее в условиях кризиса. Однако, как и в программировании, распределенность сама по себе не магия. Она требует норм регулирования, контроля качества, логистики сырья, кадров, экологических стандартов и экономической целесообразности. Иначе решение, задуманное как спасение, может создать новые проблемы. Поэтому позицию автора полезно разделить на два уровня:
1. Сильная сторона аргументаОна в том, что автор указывает на структурную инерцию бюрократии. Бюрократия действительно часто мыслит не в категориях развития, а в категориях допуска/запрета. Для нее живая экономика неудобна, потому что живая система требует ответственности, риска и пересмотра правил. А аппарат управления обычно предпочитает контролируемую неподвижность. Это не обязательно "злой умысел"; часто это просто психология системы, которая защищает саму себя.
2. Слабая сторона аргументаОна в том, что идея мини-НПЗ подается почти как очевидное и быстрое решение. Но в реальности такие проекты требуют ответа на ряд вопросов: - откуда будет поступать сырье; - как обеспечивать стабильное качество топлива; - кто будет проводить сертификацию и надзор; - какова себестоимость по сравнению с крупной переработкой; - насколько быстро можно встроить такие мощности в существующую инфраструктуру; - каковы экологические и технологические риски. Иными словами, автор, возможно, прав в диагнозе, но решение в тексте подано слишком линейно. Это частая проблема публицистики: она хорошо видит узел противоречий, но упрощает инженерную, экономическую и институциональную часть. Еще один важный слой — это тема качества бензина. Если действительно допускается более низкий стандарт, то это показательно. Кризис тогда переносится с уровня рынка на уровень потребителя: дефицит вроде бы смягчается, но цена решения перекладывается на владельцев техники. В философском смысле это типичная история: система сохраняет внешнюю стабильность, но скрыто разрушает реальное качество жизни. Иллюзия порядка поддерживается за счет незаметной деградации. Так часто бывает и в личной жизни, и в истории государств: проблему не решают, а маскируют, пока она не возвращается в более жесткой форме. При этом образ Китая в тексте тоже несколько идеализирован. Да, Китай действительно умеет быстро производить оборудование и сохранил промышленную базу. Но сама по себе возможность купить установку еще не означает возможность встроить ее в хозяйственную систему эффективно. Часто мы влюбляемся не в реальность решения, а в его образ — простой, быстрый, технологичный. Это очень человеческая вещь: предпочитать ясную схему сложной правде. И тут полезно сохранять трезвость.
Итоговая оценкаСтатья выражает понятную и во многом обоснованную критику реактивного управления. Ее главный тезис — что кризисы порождаются не только внешними обстоятельствами, но и внутренней организацией экономики — выглядит содержательно. Идея мини-НПЗ заслуживает обсуждения как один из инструментов повышения устойчивости, особенно в условиях территориально большой страны. Но превращать ее в универсальное спасение было бы поспешно. По сути, перед нами спор не только о бензине, а о двух типах цивилизационного поведения: - поддерживать остатки старой системы временными мерами; - или строить новые производственные контуры, пусть сложнее и не сразу. Это уже вопрос не только экономики, но и мировоззрения. Созидание всегда труднее имитации решения. Бюрократия часто охраняет форму, а развитие требует содержания. Но и критик бюрократии должен помнить: между лозунгом "давайте быстро внедрим" и работающей системой лежит длинный путь дисциплины, расчета и ответственности.
Развернутый выводГлавная ценность текста — в напоминании о том, что кризис топлива есть отражение кризиса управленческой философии. Если государство действует только в логике компенсации последствий, то каждый новый сбой будет переживаться как неожиданность, хотя на деле он закономерен. Экономика, как психика или как нейросеть, закрепляет те паттерны, которые повторяются. Если система годами учится не развивать, а реагировать, она становится мастером запоздалых мер и теряет способность к упреждению. Мини-НПЗ в этой логике — не просто техника, а символ альтернативного подхода: меньший масштаб, большая адаптивность, попытка вернуть производству живую пластичность. Но любой инструмент ценен лишь тогда, когда включен в зрелую систему. Без институциональной воли даже хорошая идея заглохнет. С другой стороны, без новых идей система так и останется заложницей старых механизмов. Поэтому самый зрелый вывод здесь, вероятно, такой: Делягин поднимает реальную проблему, но его рецепт требует серьезной технической и экономической верификации. Его статья сильна как сигнал тревоги и как критика инерционного управления, но недостаточна как законченная программа действий. И, возможно, самый важный вопрос здесь даже не о бензине: способно ли общество отличить настоящее созидание от привлекательного образа созидания — и готово ли оно платить цену за реальное, а не декларативное развитие?